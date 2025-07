Montse Tomé reconoce que Aitana está lista pero no da pistas: «Estará en la convocatoria y luego ya veremos»

España buscará mañana ante Bélgica (18.00 horas / La1) la clasificación para los cuartos de final de esta Eurocopa. Lo hará con Aitana Bonmatí e Irene Paredes en su once, recuperada la primera de su meningitis vírica y tras cumplir su sanción la ... segunda. Una victoria solo dejaría en el aire, en función del partido que disputan después Italia y Portugal, el cruce de cuartos. Ser primera supone medirse al segundo del grupo A, compuesto por Islandia, Finlandia, Suiza y Noruega, en Berna el próximo 18 de julio. Ser segunda implica enfrentarse al segundo de este mismo grupo en Ginebra en día 16. La seleccionadora, aunque no quiso dar pistas sobre el equipo que colocará sobre el césped, dejó entrever que Aitana está para ser titular. «Tiene una capacidad mental brutal, está muy enfocada en la Eurocopa y es una lástima que haya tenido que pasar por esto. Recuperó muy pronto y el otro día jugó el tiempo que podía jugar priorizando su salud. Y tenemos que estar por esa línea. Estará disponible y luego ya veremos qué hacemos», explicó.

La titularidad de Aitana deja en el aire la continuidad de Vicky López, que ante Portugal hizo un encuentro muy meritorio: «España tiene la suerte de tener muchas futbolistas con mucho talento y capacidad de adaptarse a diferentes posiciones. Todas las jugadoras pueden jugar juntas y eso es algo bueno. El trabajo del cuerpo técnico es ubicarlas donde tienen que estar por lo que te está proponiendo el rival. Todas podrían participar», apuntó Tomé, que confesó pasarlo mal cuando deja a alguna jugadora en el banquillo: «La entrenadora piensa en lo que necesita para competir el partido y ahí valoras qué jugadoras poner. Tienes un valor frío en el que valoras capacidades, estados y el rival. Pero no por ello las que no juega no tienen capacidad. En el lado personal te da pena porque todas se merecen jugar».

La que parece que no estará sobre el césped es Cata Coll, que sigue con su amigdalitis. Sería una nueva oportunidad para Adriana Sullastres, que realizó una buena actuación ante Portugal: «Esperábamos que la evolución de Cata fuera más rápida. Empezó a entrenar y dio un paso atrás. Evoluciona favorablemente. Estará en la convocatoria y luego ya veremos. La seleccionadora de Bélgica estará pensando si juega o no. Que siga pensando como pienso yo en qué equipo pondrá ella». La entrenadora no quiso valorar la posibilidad de dar descanso a alguna futbolista: «No me gusta mucho hablar de rotaciones porque siento que todas las futbolistas que tenemos podrían jugar todos los partidos y superar cualquier estructura. Eso es lo que hace grande nuestro equipo. No hablamos de titulares ni suplentes. La polivalencia nos permite ver si hay alguna jugadora que necesite más descanso».

Tomé reconoció que tomará como referencia los dos partidos de la Nations League disputados este año. «Me fijo en esos partidos porque es la misma seleccionadora y es lo más reciente que tenemos aunque sean partidos diferentes. Ante Italia merecieron más. Las conocemos muy bien y si conseguimos dominarlas se van a defender. Es el equipo que más y mejor transita del grupo. Se ve que trabaja muy bien. Sus despejes son pases de gol. Es un equipo que veo bien».

También valoró cómo ha gestionado la euforia existente en el entorno tras la goleada a Portugal. «Lo hemos gestionado cuando terminó el partido ante Portugal, en el que jugamos bien y se marcó pronto, con la portería a cero. Justo después de ese partido ya les dijimos en el campo que era el momento de disfrutarlo y valorarlo, pero al día siguiente era el momento de descansar. El sábado ya empezamos a preparar el entrenamiento de cara al partido ante Bélgica, con las características para adaptarnos al juego de ellas. El mensaje es que solo hemos ganado un partido», apuntó. Y dejó claro: «Entiendes que la gente comente que España puede ser un equipo con mucha capacidad pero nosotras, dentro de esa normalidad, tenemos un mensaje de mucha tranquilidad, trabajo y concentración. Eso es lo que nos ayuda en el día a día. Si pensamos ya en haber ganado sin haber jugado no nos permitiría ser competitivas ni sacar el talento que tenemos. Estamos formando un equipo profesional y no queremos que nada nos despiste».

Finalmente le preguntaron por las palabras de Jenni Hermoso durante ese partido ante Portugal, en el que aseguró que «ni perdono ni olvido». Tomé no quiso polemizar: «No me ha dado tiempo para verlo, sí me han informado y no tengo mucho que decir del tema».

Noticia Relacionada Salma Paralluelo: «Mi cuerpo me pedía parar ya, lo tendría que haber hecho antes» Sergi Font La delantera del Barça se vio obligada a descansar varios meses tras los JJ.OO. pero, ya recuperada, quiere engrosar su palmarés con la Eurocopa

Olga Carmona desgranó el estado del equipo antes del partido ante Bélgica. «El equipo está muy bien y muy contento. Queríamos empezar esta Eurocopa con victoria pero hay que tener los pies en la tierra y el 5-0 ante Portugal no nos puede confundir. Mañana tenemos un nuevo partido y esperamos una Bélgica muy fuerte», apuntó la defensora, que añadió: «Sabemos nuestros puntos fuertes y las cosas en las que queremos mejorar. Bélgica tiene dos jugadoras muy determinantes arriba. Hay que estar bien en las vigilancias. Las queremos tener controladas y hacer nuestro juego. Tener el balón y que así nos hagan el menor daño posible».

Carmona respondió a las belgas, que aseguraron que tratarían de tener la posesión: «Competiremos por el balón. Vivimos del dominio. Tenemos a las mejores jugadoras del mundo en el centro del campo. Veremos si Bélgica es capaz de quitarnos la pelota». Y apuntó: «Ha habido partidos que podíamos ajustar mejor la recuperación tras pérdida. Lo hemos mejorado y eso afecta a la efectividad y a la continuidad en el juego. Forma pate de nuestro ADN y alguna vez lo hemos olvidado pero para eso está el staff, para recordarlo». Por último, descartó que el equipo viva instalado en la euforia: «La palabra favorita dentro del equipo no se menciona. Queremos convertir todas las habladurías en realidad».