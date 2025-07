Montse Tomé: «No pienso en la presión, sino en que hemos ido haciendo historia»

España tiene este domingo la oportunidad de conseguir la triple corona si gana la Eurocopa, tras la final del Mundial conquistada en Australia 2023 y la Nations League en la Cartuja en 2024. «Ahora vemos al equipo que queremos, al que llevamos mucho tiempo ... trabajando. En este año y bastante hemos ido tocando las piezas para llegar al punto en el que estamos. Estamos en una final de una Eurocopa así que muy contenta», explicaba Montse Tomé, que desveló como está viviendo la selección los nervios de los momentos previos: «El equipo está bien, llevamos ajustando para llegar bien al equipo de mañana. Tienen ganas de que empiece el partido y cada vez tienen más experiencia en saber cómo vivir el día antes de un partido».

«Es una final, será un partido muy disputado contra una gran selección. Tenemos 23 jugadoras y podemos tirar de cualquier pieza. Han jugado diferentes jugadoras», fue apuntando Tomé, que respondió a qué partido espera este domingo: «Me espero un partido muy igualado con una selección que le gusta atacar. En momentos determinados tendremos que tener una buena presión». Y aseguró que «en Wembley merecimos más porque tuvimos ocasiones y balón». Tomé aseguró que no hay una presión extra: «No pienso en la presión. Pienso en que hemos ido haciendo historia. Hemos ido cumpliendo objetivos por los que hoy estamos aquí. Cuando iniciamos teníamos la ilusión de jugar seis partidos y los vamos a jugar».

Tomé dio sus motivos por los que España merece ganar la Eurocopa: «Si hablamos de merecimiento por todo. Creo que somos un equipo que lleva luchando con mucha energía. Todo profesional que acompañe a la selección pueda disfrutar del fútbol. Que esté sentada aquí y que todas las preguntas sean solo de fútbol. Cuando estás en la élite el merecimiento a veces no se cumple». También mencionó algunos nombres propios. «Entiende muy bien el juego, está haciendo buen trabajo para el equipo. Es capaz de adaptarse. Es una jugadora de ataque pero entiende muy bien a nivel defensivo. Mañana veremos qué once sacamos y a partir de ahí veréis de los que son capaces. Las jugadoras han sido capaces de traer el equipo hasta aquí», apuntó sobre Mariona. Y añadió: «A Claudia Pina es a la que menos le tengo que decir que chute. Vicky ha pedido 15 minutos de finalizaciones por su cumpleaños. Pina lleva demostrando todo el año como finaliza».

La seleccionadora agradeció el apoyo que llega desde España: «Hemos tenido una bonita acogida en Lausana desde el primer día nos han hecho sentirnos como en casa. Cada vez que veníamos de un partido estaban los trabajadores esperándonos con banderas españolas y canciones. Suiza nos ha acogido genial. Todo lo que recibimos de España es cariño, apoyo y ánimo. Siempre sentimos ese cariño. Sentimos motivación, ilusión, tenemos claro lo que tenemos que hacer».

Finalmente, explicó cómo gestiona la suplencia de futbolistas que han rendido bien y merecen ser titulares, como Athenea y María Méndez: «Puede ser dificil pero la jugadora entiende que estar en la selección es un privilegio. Hasta el momento hemos tenido mucha facilidad en la gestión porque han aceptado su rol. María siempre ha hecho un trabajo espectacular y Athenea ha rendido bien, sabemos lo que nos da de inicio y desde el banquillo. Están teniendo una mentalidad de equipo».

Irene Paredes, capitana de la selección, compareció en la sala de prensa de Saint Jakob-Park para valorar la final que se avecina. «Cada vez somos más maduras, con más recursos. Lo que hayamos hecho hasta ahora no sirve de nada. Mañana es un nuevo partido ante una grandísima selección. Estamos preparadas para ello», aseguró antes de referirse a la peligrosidad de las inglesas en los últimos minutos de partido: «Ha sacado un par de partidos en los últimos minutos. Confiamos en nuestra manera de jugar. Siempre hay cosas que corregir».

La central reconoció el respeto mutuo entre ambos equipos: «Es una selección de las mejores del mundo. Se ha ganado estar en la final, como nosotras. Tenemos jugadoras con las que incluso hemos compartido vestuario. Va a ser in partido muy disputado. Nos hemos enfrentado más veces, nos han hecho sufrir y les hemos hecho sufrir». Y aseguró que se lo está pasando muy bien: «He disfrutado todos los torneos que he jugado. Este lo estoy disfrutado muchísimo. El equipo ha llegado en un momento de madurez muy bueno. Podría decir que lo estoy disfrutando, no sé si el que más. Hemos llegado en un momento tranquilo de poder disfrutar del fútbol».

Paredes mantuvo el discurso habitual. «Sigo sin asumir que somos favoritas. Para mí, Inglaterra siempre ha sido la favorita. Otras que se han quedado por el camino. Pero las dos nos merecemos estar en la final. Los favoritismos de puertas para dentro no entran», advirtió y añadió: «Hemos jugado todas torneos importantes. Sabemos gestionar las emociones. No vemos la presión, sino una oportunidad de mostrarnos y hacer disfrutar a la gente».

La central se refirió al crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino tras la disputa del Mundial 2023: «Desde entonces se han dado pasos firmes hacia delante. Tenemos que seguir abriendo puertas y normalizando situaciones que cada vez son más normales. Después de esa victoria se derribaron muchos muros y somos todavía más referentes. Estamos en el camino», apuntó y valoró el cariño que les llega desde España: «No somos conscientes de todo lo que hay montado. Nos llega a cuentagotas y a título individual. Sentimos el cariño y estamos totalmente agradecidas e ilusionadas. Esto hace muy poquito tiempo era impensable, cada vez son más los pueblos que nos dan su apoyo con pantallas gigantes». Eso sí, no quiso lanzar ningún mensaje para convencer a nadie para que viera el partido: «No hay que obligar a nadie. Vernos a nosotras, habrá quien le guste y quien no. Si pones un partido en la pública a buena hora, va a haber mucha gente viéndolo. Ahí están los datos».