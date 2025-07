Montse Tomé, inconformista pese al 6-2: «Tenemos que mejorar»

Montse Tomé entraba relajada y feliz en la rueda de prensa. Primer objetivo cumplido. España en cuartos de final y con marcando 11 goles en dos partidos. Perfeccionista habitual, solo le iba a poner un pero a los dos goles encajados ante Bélgica. «Era ... un partido que esperábamos que se diera como se dio. Sabíamos que Bélgica es una gran selección, que juega ordenado y que iba a proponer el partido que ha hecho, con cinco defensas y saliendo rápido. Bélgica se defendió bien, pero tuvimos ocasiones para finalizar. Fue un buen partido para España, aunque tenemos que mejorar», apuntó de inicio.

La seleccionadora lamentó los dos goles encajados. «Estoy contenta por el rendimiento del equipo. Contra Portugal conseguimos dejar la portería a cero y hoy no hemos podido. Bélgica tiene mucha fortaleza y tiene jugadoras altas para rematar de cabeza. El primero nos lo metieron así, de cabeza. El segundo … Bélgica transita muy bien. Me hubiera gustado dejar la portería a cero pero estoy contenta con lo que ha hecho el equipo», comentó. No obstante, se mostró satisfecha por el rendimiento ofensivo mostrado hasta el momento: «El equipo está teniendo una efectividad muy alta. Está generando muchas ocasiones y las está materializando y eso es muy bueno».

La suplencia de Aitana fue justificada por la seleccionadora, y dio a entender que ante Italia ya sería titular: «Aitana, por ella, jugaría ya, pero tenemos que tener paciencia porque no queremos correr ningún riesgo. Es una jugadora clave y vital en nuestro equipo. Tenemos otras jugadoras que pueden mantener el nivel del equipo. Aitana estaría ya pero tenemos que tener cabeza», explicó antes de elogiar a Alexia Putellas, que fue nuevamente MVP y anotó dos goles: «Alexia da mucho rendimiento al equipo a nivel colectivo. Entiende muy bien el plan y está disfrutando mucho. Ha terminado los dos partidos bien y forma parte del éxito del equipo».

Tomé también explicó los motivos por los que sustituyó a Vicky: «Todas están muy bien. Vicky ha estado muy bien, su rendimiento ha sido muy bueno. Le hemos podido dar 45 minutos a Aitana. Espero que sea un camino largo, podamos seguir cumpliendo objetivos, tenemos que ver cómo ir dando entrada a otras jugadoras y poder seguir con el plan adelante. Tener este tipo de jugadores nos da muchas variantes.

También compareció Alexia, que se mostró relajada y feliz. «El equipo está rindiendo considerablemente bien en todas las facetas sabiendo que hay un margen de mejora en todas. El equipo está bien, cómodo y si algo no sale bien se adapta. «Estamos bien, en cuartos», aseguró dando por bueno el primer objetivo cumplido. «Ahora queremos ganar a Italia y preparar bien la próxima eliminatoria», añadió.

Putellas suma ya dos MVP y tres goles en el torneo. «En lo individual es pensar en lo colectivo y cuando veo que el equipo fluye eso se refleja también en mí. Por la posición tengo, el rol es el de generar ocasiones. A veces finalizo yo y a veces otra compañera. Me estoy sintiendo muy bien, pensando muy rápido. Voy a seguir trabajando para que siga así», comentó. Y añadió: «Por posición, el gol no es una cosa que esté cerca de mí. Pero cuando conseguimos poner al rival en bloque bajo tenemos más opciones. No es que me afecte o no. No es mi objetivo marcar. No creo que sea una cosa que influya en mi juego pero estoy contenta de ser eficaz».

Parece tener una conexión especial con Esther, con la que se entiende a las mil maravillas: «Es increíble. Supongo que desde fuera a los '9' se les valora por los goles, pero lo que nos da es mucho. Tanto si marca como si no. Es un aspecto de liderazgo que tiene. Estoy muy feliz por ella. Me entiendo mucho con ella». Y también elogió a Claudia Pina: «Ese gol que ha anotado es marca de la casa. En los entrenamientos también lo hace. Cuando tiene espacio lo coloca en la escuadra. Donde la ha puesto, ahí es imposible pararla».