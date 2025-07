Aitana, tras el pase a la final «El gol lo habíamos estudiado»

Aitana Bonmatí logró el gol que clasificaba a España para la final de la Eurocopa. La catalana también fue elegida MVP del partido y sobre el mismo césped del Letzingrund pronunció sus primeras palabras. «Siento orgullo. Nos lo merecemos. Hemos hecho un campeonato brutal ... . Hoy hemos sufrido, pero es Alemania. Primera vez que las ganamos y además para pasar a la final. Habíamos estudiado a la rival y sabíamos que a veces Berger dejaba el primer palo descubierto. No creo en el destino, sino en el trabajo. En mí mentalidad. Aquí he tenido muy buen apoyo», apuntó. Y no quiso valorar aún el rival de la final, Inglaterra: «Primero tenemos que celebrar. A veces me prohibo celebrar, pero hoy lo merece. Ya pensaremos en Inglaterra».

Posteriormente compareció en rueda de prensa. «No me lo he pensado dos veces. He chutado con todo porque no quería llegar a los penaltis. Y luego no sabía a dónde ir, he corrido hacia el banquillo porque el gol es de todas», explicó. «Hoy siento que hemos vuelto a hacer historia. Ganar a Alemania, que no lo hemos hecho nunca. Siento orgullo por pertenecer a esta generación que está consiguiendo tanto. Pero esto no ha acabado», añadió. Aitana también quiso tener palabras para Cata Coll, que también fue protagonista: «Ha hecho muy buen partido y grandes paradas. Las dos tuvimos un inicio de Eurocopa no deseado, pero hoy hemos tenido la suerte de disputar este partido y estar en la final. A veces la vida da una vuelta y te da una buena noticia».

Precisamente, la portera también dio su opinión. «Confío en el equipo al cien por cien. Lo hemos conseguido. ¿La celebración? Te puedes imaginar, tenemos un grupo muy fiestero y hoy lo vamos a disfrutar de verdad, obviamente pensando en lo que viene». La cancerbera aseguró que estaba preparada para los penaltis: «Estaba lista. Físicamente hemos estado superiores, hemos tenido paciencia y ha salido bien. ¿La final contra Inglaterra? Gran final, será un partidazo de gran nivel».

Montse Tomé también estaba muy feliz. «He sentido una felicidad absoluta. Ha sido un partido trabajado. Sabíamos que iba a ser igualado. Hemos tenido la posesión y hemos conseguido ganar. Te acuerdas del tiempo invertido. Es una mezcla de muchas sensaciones», reconocía antes de explicar cómo se sentía personalmente: «Me siento realizada y feliz, que el trabajo ha dado su fruto. Entramos en un momento delicado pero con trabajo le hemos dado la vuelta a la situación».La seleccionadora reconoció que «teníamos una lista de lanzadoras desde antes del partido por si hubiéramos tenido que llegar a los penaltis». También valoró el trabajo de Aitana: «No lo ha tenido fácil en esta Eurocopa. Ha conseguido superar los problemas que ha tenido. Todas las jugadoras hoy han tenido una papel fundamental. Muy contenta por todas».