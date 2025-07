Montse Tomé: «He perdido las últimas cinco veces contra Alemania pero cada vez estamos más cerca»

Montse Tomé ha dirigido este martes el último entrenamiento antes del decisivo partido de mañana ante Alemania, en el que la selección se jugará el pase a la final. La entrenadora ha comparecido ante los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre ... el choque que espera ante el combinado germano. «En estos últimos siete años he podido competir contra Alemania cinco veces y no hemos podido vencerlas, pero lo que he sentido es que en esas cinco veces hemos estado más cerca de ganarlas. En los JJ.OO. tuvimos oportunidad de hacerlo. Alemania es Alemania y tiene ocho campeonatos de Europa. Su esencia es la misma. Nosotros tenemos claro el partido que queremos jugar y dónde lo queremos llevar. Será muy competitivo porque son las semifinales de la Eurocopa», empezó asegurando la seleccionadora.

Tomé aseguró que no van a cambiar su forma de jugar ante Alemania. «Nosotras vamos a tratar de tener nuestra esencia y eso pasa por tener el balón. Otra cosa es cómo tenerlo. Alemania ha defendido de diferentes maneras. Tenemos en mente dónde pueden dejar los espacios y ahí es lo que trabajamos nosotros, cómo atacar esos espacios. Pero todo pasa porque España tenga el balón», insistió la entrenadora, que destacó el momento de forma de su combinado: «Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico, donde más ambiente profesional he visto estos años, donde el trabajo que podemos hacer con ellas es totalmente profesional y veo que el equipo está maduro y con ganas de competir mañana. También puedes perder, pero si al final pasa algo negativo siento que somos un equipo fuerte para saber porqué ha pasado. Veo al equipo preparado. No lo veo nervioso».

Tomé se siente satisfecha de la imagen que han ido mostrando en el campeonato: «El recorrido en la Eurocopa nos ha ido dando confianza. El equipo ha estado bien. En Portugal empezamos bien porque no es fácil el primer partido. Hemos ido creciendo en la dificultad. Lo mejor es tener un equipo de 23 jugadoras con posibilidades. Siento que la confianza es mutua, tanto de ellas en lo que pueden hacer, como de nosotros en ellas y en sus capacidades».

Tomé elogió a Berger, la portera de Alemania, que fue decisiva en la tanda de penaltis ante Francia: «Es una gran guardameta. Lo ha demostrado en su campeonato. La vemos competir cada fin de semana y aporta muchas cosas, su veteranía, lo que fue capaz de hacer el otro día ante Francia... Tiene virtudes pero también tiene dificultades. Es la posición que más ha evolucionado en el fútbol en los últimos años». Y se refirió al lanzamiento desde los once metros: «Reproducir ese lanzamiento en un entrenamiento es difícil. Nosotras sí que lo hemos ensayado, tenemos varias jugadoras que pueden lanzar. He podido hablar con alguna jugadora. Tenemos una lista de lanzadoras que son muy buenas las hayamos visto en sus clubes o no. Luego depende de cómo se sientan en ese momento. Todo lo que hemos ensayado ha sido positivo»

No le extraño que Cata Coll asegurara que le encantaría lanzar un penalti si se llegara a la tanda final: «Cata se apunta a un bombardeo. Es una de las jugadoras que tenemos con personalidad. Este campeonato me ha permitido ver la otra parte de Cata. Lucha para estar al cien por cien pero cuando está al 70 por ciento me dice que ponga a otra jugadora. Esto la engrandece. Cata está preparada para este tipo de partidos». Y valoró las numerosas bajas de Alemania: «Alemania siempre es fuerte, con una jugadora menos se defendió bien y se gestionó bien. No son cosas que podamos predecir ni controlar. Van a competir desde el minuto cero pero igual que lo vamos a hacer nosotras».

Poco antes hablo el seleccionador alemán, Christian Wück, y aseguró que sus jugadoras «ya saben lo que les espera» ante España. «Fue importante usar el tiempo para recuperar, pero aún no hemos terminado, también podemos usar el día de hoy y el mediodía de mañana para recuperarnos mentalmente. No solo hay que tener la energía para luchar, sino que también hay que tenerla para recuperarse mentalmente», explicó. Y añadió: «Creo que lo más importante para nosotros es recuperar mentalmente, que volvamos a estar mentalmente en el partido», comentó tras el esfuerzo ante Francia en cuartos.

Wück fue rotundo: «Las jugadoras ya saben lo que les espera. Saben las soluciones que hemos encontrado para ellas en el campo y cómo queremos usarlo. Espero que estemos 100% preparados mentalmente para el partido. Cada jugadora tiene un buen sentido de lo que necesita. Necesitaban un poco de tranquilidad o un par de buenas palabras o un poco de distracción, para que esté al 100% en el día del partido. Nos hemos reunido internamente y hemos dicho que todos estamos aquí porque somos fuertes».

Y sobre España y su estilo, Wück cree que las de Montse Tomé monopolizarán el control del balón. «Tenemos que esperar los momentos adecuados para hacer nuestro juego. Esos momentos se van a dar, y luego tenemos que hacer lo mismo en ataque, como contra Francia. Tenemos que ver si queremos cambiar algo en la táctica. Habrá cambios», avanzó el entrenador.