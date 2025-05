Mohamed, el futbolista que se niega a apoyar la lucha contra la homofobia

Mostafa Mohamed (27 años) no se entrenó este jueves. Oficialmente, el delantero egipcio del FC Nantes «no se encuentra bien, tiene algunos problemas musculares y está recibiendo tratamiento», argumentó Antoine Kombouaré, entrenador del equipo francés. La explicación no coló.

Así, según informa 'RMC Sport', la verdadera razón de la espantada de Mohamed radica en su negativa a formar parte de la campaña que este sábado llevará a cabo la Liga de Fútbol Profesional francesa con motivo del Día Internacional contra la Homofobia.

Los jugadores de todos los equipos vestirán una camiseta especial, adornada con una insignia distintiva que presenta las palabras «Homophobia Football» con el término «homofobia» tachado simbólicamente. También se revisará el emblema oficial de la competición, que adoptará los colores del arcoíris dibujado en diagonal, mostrando así el compromiso colectivo del fútbol profesional galo con esa causa solidaria.

La postura del futbolista egipcio no sorprende porque es el tercer año consecutivo que no participa en dicha campaña. Esta vez, sin embargo, su ausencia es especialmente significativa teniendo en cuenta que el Nantes se juega la permanencia en la máxima categoría.

El club de la Alta Bretaña es 15º en la clasificación con 33 puntos, tres más que el Saint-Étienne, 17º y en puesto de descenso, y dos más que Le Havre, 16º, posición que obliga a jugar una promoción para no bajar a la Ligue 2. El Nantes afronta la última jornada del campeonato ante el colista y ya desahuciado Montpellier, pero no debe confiarse. Una derrota podría tener fatales consecuencias.

Según publica 'L'Équipe', Mostafa Mohamed será sancionado económicamente por su club, que donará el importe de la multa a una asociación benéfica.

Mostafa, musulmán practicante, ya dejó clara su postura hace dos años, 15 de mayo de 2023, la primera vez que se negó a apoyar la lucha contra la homofobia:

Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes.



Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position.



Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

«Hoy no participé en el partido Toulouse-Nantes. No quiero ser polémico en absoluto, pero tengo que dejar clara mi posición. El respeto a las diferencias significaría respeto a los demás, respeto a uno mismo, respeto a lo que se compartirá y a lo que permanecerá diferente. Respeto todas las diferencias. Respeto todas las creencias y convicciones. Este respeto se extiende a los demás pero también incluye el respeto por mis creencias personales. Dadas mis raíces, mi cultura, la importancia de mis convicciones y creencias, no me fue posible participar en esta campaña. Espero que se respete mi decisión, así como mi deseo de no discutir sobre esto y que todos sean tratados con respeto».