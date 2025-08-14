Suscribete a
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

De Modric a De Paul: Los futbolistas que la Liga pierde

Íñigo Martínez, Modric, De Paul o Raúl de Tomás abandonan el campeonato español en busca de desafíos más blandos. Zubimendi, fichaje estrella del Arsenal

Morata al Como, su cuarto club en un año

Zubimendi, Modric, De Paul e Íñigo Martínez
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

En la espiral del no parar futbolístico, avanza el verano después de un Mundial de clubes que acabó antes de ayer y al fondo de la semana asoma la Liga con su esquema clásico, invariable. Dos favoritos, pase lo que haya pasado antes, Real Madrid y Barcelona ... , y un puñado de jugadores que se marchan del campeonato. Ausencias que son lo que la Liga pierde, jugadores que transmiten el recuerdo y la memoria de lo que sembraron con su actitud. Algunos apellidos potentes, como Modric, Rodrigo de Paul, Íñigo Martínez o Zubimendi.

