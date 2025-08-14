De Modric a De Paul: Los futbolistas que la Liga pierde

En la espiral del no parar futbolístico, avanza el verano después de un Mundial de clubes que acabó antes de ayer y al fondo de la semana asoma la Liga con su esquema clásico, invariable. Dos favoritos, pase lo que haya pasado antes, Real Madrid y Barcelona ... , y un puñado de jugadores que se marchan del campeonato. Ausencias que son lo que la Liga pierde, jugadores que transmiten el recuerdo y la memoria de lo que sembraron con su actitud. Algunos apellidos potentes, como Modric, Rodrigo de Paul, Íñigo Martínez o Zubimendi.

En el Real Madrid un nombre por encima de todos. Luka Modric se desvinculó de la camiseta blanca con una sangría de goles del campeón de Europa en el Mundial de clubes, 4-0 del PSG en un baño que no acertó a taponar la calidad del croata, leyenda del Madrid por su sentido común y respetuoso comportamiento con los rivales durante trece temporadas. Modric es el jugador con el que sueñan todos los aficionados del mundo, y ahora, a sus 39 años, busca una serena decadencia en el Milán.

Rodrigo de Paul es campeón del mundo con Argentina, pero ni de lejos ha conquistado a la parroquia del Atlético como hizo Modric en el Madrid. El centrocampista, volátil en el campo y disperso fuera de él, ni siquiera se ha despedido de la fiel hinchada colchonera en su traspaso al Inter de Miami.

A De Paul no le tienen los atléticos ni la mitad de estima que han mostrado siempre a Ángel Correa, un futbolista de altibajos, discontinuo, de segundas partes, pero que siempre mantuvo un compromiso con sus aficionados y un agradecimiento a la entidad que lo ayudó cuando tuvo un grave problema de corazón. Correa, que salvó tantos partidos al Atlético a última hora (en especial aquel del 'puntín' en Valladolid que le otorgó la liga al equipo rojiblanco en 2021). se ha marchado al Tigres de México.

El Atlético ha sido el agitador del verano, una vez más. También se han marchado del campeonato un histórico de la casa (Saúl) y un futbolista que cuajó a medias (Samu Lino), ambos al Flamengo brasileño.

El Barcelona y, sobre todo, Hansi Flick pierden a un jugador que parecía defenestrado hasta el curso pasado, cuando Íñigo Martínez emergió titular con el entrenador germano y se merendó a Araújo, Christensen y demás centrales del Barça. Arabia paga la cuenta, Laporta y el Barça liberan lastre para las inscripciones en standby el jugador firma su último gran contrato a los 34 años con el equipo de Cristiano Ronaldo. También se ha marchado el anterior heredero interruptus del 10 de Messi, Ansu Fati al Mónaco.

Los hinchas de la Real Sociedad se han acostumbrado, a su pesar, a ser un club vendedor. Sus jugadores fueron la base de la selección española que ganó la Eurocopa 2024 y la mayoría ya no están allí. Se fueron Mikel Merino (Arsenal) y Le Normand (Atlético) y este año emigra Martín Zubimendi (Arsenal). Se quedan en San Sebastián Remiro y Oyarzábal.

En el Rayo Vallecano se va a Qatar un jugador que tuvo problemas de salud mental, Raúl de Tomás. Del Valencia salen un portero solvente, Mamardashvili, destino a su club de origen, el Liverpool, y un central con mucha proyección, Mosquera (Arsenal. La Premier también ha pescado en Villarreal, Barry al Everton.