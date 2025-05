El modelo RB Leipzig: «Esto es un proyecto de fútbol, no de dinero»

Trece años después de su creación, el viaje relámpago del RB Leipzig hacia la élite del fútbol europeo hace escala en el templo de la Champions. El equipo germano se mide esta noche al Real Madrid por primera vez en su corta pero ... exitosa historia. Otro salto hacia adelante de un club que no ha dejado de crecer desde 2009: «Este es un proyecto de fútbol, no de dinero. No invertimos 100 millones de euros en los mejores jugadores del mundo, pero compramos jugadores jóvenes a un precio razonable y luego los vendemos por mucho dinero. Pero si eso ocurre, es porque han explotado aquí, en un equipo que creo que es uno de los tres mejores de Alemania», explica a ABC Hugo Novoa, uno de los dos jugadores españoles, junto a Dani Olmo, que forman parte de la primera plantilla.

El joven delantero gallego de 19 años es una de esas apuestas. Formado en la cantera del Deportivo, en 2019 el RB Leipzig logró adelantarse a Real Madrid y Valencia, entre otros pretendientes, y llevárselo a esta pequeña ciudad ubicada a 180 kilómetros al sureste de Berlín. En su cuarta temporada, ya es integrante absoluto del primer equipo tras jugar en el sub-17 y el sub-19 durante sus tres primeros años: «Fue el equipo que más apostó por mí con bastante diferencia y uno tiene que ir donde realmente le quieren. En aquel momento tenía claro que en el Deportivo era complicado llegar al primer equipo, cosa que es cierto que hoy ha cambiado, y cuando tuve las primeras charlas con el RB Leipzig me convencieron. Me vine sin pensarlo porque era la oportunidad adecuada para convertirme en profesional. Y no me arrepiento para nada», recuerda Novoa.

El RB Leipzig es la cúspide de la pirámide del fútbol de la marca Red Bull, la prestigiosa compañía de bebidas energéticas fundada y dirigida por Dietrich Mateschitz, cuyo patrimonio, según Forbes, asciende a 22.000 millones de dólares. Dinero que invierte de manera brillante en el mundo del deporte, y el fútbol no es una excepción. Red Bull Bragantino, New York Red Bull, Red Bull Salzburgo y Red Bull Leipzig: «Este club ha crecido muy rápido, pero no porque se hayan invertido cantidades desmesuradas de dinero. Cuando el equipo estaba en la segunda y tercera división de Alemania se ficharon jugadores con potencial para estar más arriba, y lo han exprimido. Dani Olmo, Forsberg, Werner, Kimmich, Nkunku, Poulsen, Upamecano, Konaté... Tienen una visión deportiva muy buena», detalla Novoa.

Hugo Novoa, durante un partido de la Bundesliga de esta temporada afp

Sus cimientos son claros. Fútbol vertical, eléctrico y directo en el que la presión tras pérdida es la base de todo. Metodología que implantó Ralf Rangnick, director deportivo y entrenador en varias etapas durante los últimos años, y que ha motivado el cambio de entrenador. Con Tedesco se ganó la Copa la pasada temporada y se jugó muy bien al fútbol, pero en su estilo predominaba más el juego asociativo y de posesión, algo que no enamoraba a los mandatarios. Los malos resultados de este inicio de temporada no le ayudaron a sustentar su idea, que no casaba con la del club, y de ahí su despido tras el 1-4 ante el Shakhtar en la primera jornada de Champions. Marcos Rose, su sucesor, y viejo conocido del club, regresa con la lección aprendida: «Le gusta ser muy intenso e ir directo hacia portería. El 3-0 contra el Borussia del sábado pasado es un buen ejemplo. Se acerca más al estilo Red Bull y al mío. Yo soy un jugador rápido de banda, que siempre busca el uno contra uno. Este tipo de fútbol me viene bien», explica Novoa.

Club a la vanguardia

El RB Leipzig tiene una ciudad deportiva bastante moderna, con cinco campos de hierba natural y dos de hierba artificial. Además tiene Academia desde los ocho años, residencia y colegio. Allí todos los niños pueden hacer una vida completa, en lo educacional y en lo deportivo: «Son infraestructuras bastante potentes. Recuerdo que aprendí alemán e inglés muy rápido. Yo no sabía nada de ambos idiomas y aquí me costó poco aprenderlo. También desayunamos y comemos aquí, y si queremos nos podemos llevar la cena a casa. Los dos primeros años viví en la residencia para habituarme al club y hacer amigos. Y desde que cumplí los 18 vivo en un apartamento. Ahora también me estoy sacando el carnet de conducir».

Noticia Relacionada Rudiger: «Es comprensible que haya rivales que quieran hacer daño a Vinicius» Rubén Cañizares El defensa germano debuta mañana en Champions en el Bernabéu: «Él es un gran futbolista y le encanta divertirse jugando»

Tras esos dos primeros años hasta que cumplió la mayoría de edad, en los que también tuvo la ayuda y compañía de sus padres y de su hermana que se alquilaron un piso en la ciudad para estar cerca de él, Novoa comenzó a entrenar diariamente con el primer equipo, aunque aún perteneciera al sub-19. La pasada temporada, se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, cuando vio portería la primera pelota que tocó. Fue en la victoria ante el Greuther Fürth (4-1). Lo hizo con 18 años, 9 meses y 22 días, superando la marca de 18 años, 8 meses y 29 días que tenía Kimmich. Este curso ya ha jugado dos partidos de titular y las expectativas son interesantes: «Creo que ya estoy listo para tener más minutos en el primer equipo. Ojalá ante el Madrid pueda jugar», sentencia Hugo Novoa.