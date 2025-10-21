Suscribete a
ABC Premium

champions | arsenal - atlético de madrid

Mikel Merino, el futbolista de moda del Arsenal que estuvo en el radar del Atlético

El donostiarra, gran amenaza para el equipo colchonero que debe, al menos, puntuar en el Emirates para no alejarse de la pelea de los ocho primeros clasificados

Mikel Merino, durante el entrenamiento de ayer en Londres
Mikel Merino, durante el entrenamiento de ayer en Londres afp
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llegó en el verano de 2024, en un perfil bajo, como él suele ser, con la idea de jugar en el centro del campo y sumar a la férrea estructura de Arteta, y en apenas un año se ha convertido en un futbolista imprescindible para ... el técnico navarro. Mikel Merino es uno de los jefes de un Arsenal que, tras alcanzar las semifinales de Champions la pasada temporada, sueña este año con dar un paso más y acceder a una final que lleva 20 años sin pisar. Y, para eso, el internacional español es fundamental: «Intentamos transmitirle el rol que iba a tener en el proyecto y explicarle lo que queríamos de él, y acabó viniendo. Imagino que igual que le llamé yo, le llamarían todos los entrenadores que le quisieron», explicó Arteta ayer en la rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app