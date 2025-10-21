Mikel Merino, el futbolista de moda del Arsenal que estuvo en el radar del Atlético

Llegó en el verano de 2024, en un perfil bajo, como él suele ser, con la idea de jugar en el centro del campo y sumar a la férrea estructura de Arteta, y en apenas un año se ha convertido en un futbolista imprescindible para ... el técnico navarro. Mikel Merino es uno de los jefes de un Arsenal que, tras alcanzar las semifinales de Champions la pasada temporada, sueña este año con dar un paso más y acceder a una final que lleva 20 años sin pisar. Y, para eso, el internacional español es fundamental: «Intentamos transmitirle el rol que iba a tener en el proyecto y explicarle lo que queríamos de él, y acabó viniendo. Imagino que igual que le llamé yo, le llamarían todos los entrenadores que le quisieron», explicó Arteta ayer en la rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético.

Prueba de fuego para el equipo de Simeone, que tras la derrota en la primera jornada frente al Atlético, se complicará bastante la opción de acabar la fase liga entre los ocho primeros si no saca un resultado positivo esta noche en el Emirates ante un Arsenal con bajas importantes, como la de Odegaard, pero con Mikel Merino como referente de un equipo capacitado que lidera la Premier y que suma dos de dos en Europa: «Está siendo increíble, pero lo importante es cómo acabe la temporada. Es un viaje muy largo», dijo ayer el donostiarra.

Las innumerables bajas del Arsenal durante la pasada temporada explotaron la llegada al área y el don goleador de Merino. 9 goles en 44 partidos, su mejor marca de nunca. Un hábito que también ha trasladado a la selección, para fortuna de Luis de la Fuente: «Ahora vivo más cerca del área y puedo aprender qué hacen los laterales y los centrales... Cada entrenamiento me sirve para aprender a ser una amenaza en el área». Este curso solo lleva un tanto, pero su peso en el equipo sigue siendo incuestionable. Una jerarquía y un talento que no pasó desapercibido para el Atlético, que también mostró su interés en Mikel durante el pasado verano: «Cada época de fichajes hay mucha especulación y muchos rumores. Yo estoy muy feliz de estar aquí y representar al Arsenal».

El ex de la Real asegura que jugar contra el Atlético no es sencillo y le da un tirón de orejas a todos los que catalogan al Cholo y a su estilo, de defensivo: « Es bastante injusto que lo valoren así. Es un poco lo que hacemos nosotros pero también atacamos bien. Eso le ha pasado al Atlético pero no se ganan Ligas o se pelean todos los campeonatos si no eres un equipo muy completo». Como lo es el Arsenal de Arteta, liderado en el campo por el futbolista de moda: Mikel Merino.