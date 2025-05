Míchel, hospitalizado de forma repentina, no podrá dirigir al Girona ante el Villarreal

Inquietud en Girona tras trascender el ingreso hospitalario de Míchel, que no podrá estar en el partido ante el Villarreal este próximo sábado. La noticia la hecho pública en club catalán en sus redes sociales, aunque no ha desvelado el motivo por el que su entrenador permanece ingresado, al tiempo que pide respeto a su privacidad. Este es el comunicado íntegro del Girona: «El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, a¡ha sido hospitalizado por un problema de salud. Se encuentra en observación médica por precaución y evoluciona favorablemente. Está recibiendo la atención adecuada y esperamos su recuperación en los próximos días. El técnico no podrá dirigir al equipo desde el banquillo en el partido de mañana en Montilivi. Agradecemos la comprensión y el respeto a su privacidad en estos momentos».

🏥 COMUNICAT MÈDIC | L'entrenador del Girona FC, Michel Sánchez, ha estat hospitalitzat per un problema de salut. Es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement.



Està rebent l’atenció adequada i esperem la seva recuperació en els pròxims dies.

También el propio Míchel ha querido tranquilizar a sus seguidores y a la afición del Girona con un comunicado que ha publicado en su perfil. «Escribo estas líneas para informaros de que, tras un contratiempo de salud, no podré estar en el banquillo el próximo sábado, 10 de mayo, para el partido de Liga ante el Villarreal CF. Tras escuchar los consejos de los médicos, a los que agradezco su trato y profesionalidad, tengo que parar unos días para recuperarme y volver lo antes posible, empezaba explicando.

Nos vemos pronto.

El entrenador prosigue: «Me encuentro bien, bajo observación médica, y contando desde ya los días para reincorporarme al trabajo y seguir peleando en lo que queda de temporada. Estoy seguro de que este grupo, pese a mi ausencia, lo dará todo, como siempre, para que nuestra gente pueda sentirse orgullosa del club y de los valores que representa».

Finalmente, Michel muestra su agradecimiento a todas las muestras de cariño que ha recibido: «Quiero agradecer las muestras de cariño, los mensajes de la familia 'gironina' y de todas las personas que se han preocupado por mi situación. Tendré que estar ingresado, en observación, unos días. Me veo obligado a seguir el partido desde otro lugar, pero en contacto siempre con mi equipo de trabajo. Nos vemos pronto ¡Amunt Girona!».