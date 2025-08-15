Míchel, Witsel, Lemar... en la hora de la verdad del Girona

Michel arranca su quinta temporada como entrenador del Girona. Dos años después de quedar tercero en liga y clasificar a Champions League contra todo pronóstico, el club catalán, repleto de refuerzos, se prepara para una nueva campaña.

El técnico vallecano inició su ... aventura en Gerona en el curso 2021-22, con el club militando en Segunda. Tras quedar clasificados en la sexta posición, los de Michel arrasaron el el play off de ascenso, superando al Eibar y al Tenerife.

Morata pone rumbo al Como, su cuarto club en menos de un año Jorge Abizanda La primera campaña en la división de oro fue positiva, cumpliendo con el objetivo de la salvación y quedando en mitad de tabla, pero la siguiente fue histórica, llegando a pelear por la liga la mayor parte de la temporada y quedando en el tercer puesto, por delante de un gigante como el Atlético de Madrid. Pero jugar tres competiciones se le hizo cuesta arriba al Girona, que quedó eliminado en la fase de liga de la Champions League y evitó el descenso en la competición doméstica en el tramo final de esta. En este nuevo inicio, Michel deberá demostrar si fue casualidad o no lo sucedido en 2023. Para cumplir con los objetivos establecidos en este curso, el equipo se ha blindado con varios refuerzos, entre los que destacan Thomas Lemar, Vitor Reis y Axel Witsel.

