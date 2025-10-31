Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Messi busca candidato para echar a Laporta

El jugador argentino ya ha contestado que está decidido a implicarse en las elecciones azulgranas del próximo año

El futbolista del Miami deja claro que no le vale cualquier apuesta, que sólo entraría sí ve opciones reales de ganar

Messi no tendrá ninguna relación con el Barça mientras Laporta sea presidente

La célebre imagen de Laporta abrazado a un maniquí con la camiseta de Messi
La célebre imagen de Laporta abrazado a un maniquí con la camiseta de Messi rrss
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este próximo 2026 es año de elecciones en el Barcelona. Deberían celebrarse entre el 15 de marzo y 15 de junio y Joan Laporta ya ha confirmado que se presentará a la reelección. Más allá de tener que defender su gestión desde que fuera ... proclamado presidente en marzo de 2021 e imponerse a los candidatos que también se presenten, deberá luchar contra un rival inesperado: Leo Messi. Si hace cuatro años y medio el atacante le brindó su apoyo de forma pública dejándose ver votando (acudió a las urnas junto a su hijo Thiago), en esta ocasión podría ser diametralmente opuesto y jugar un papel clave para impedir que el abogado pueda seguir sentado en su despacho de Arístides Maillol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app