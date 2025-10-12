Suscribete a
El polémico mensaje del Barcelona que ha revolucionado las redes en el día de la Hispanidad

«Visca el Barça i visca Catalunya», lanzó el club azulgrana un par de horas antes del desfile conmemorativo en Madrid del 12 de octubre

Imagen de las obras del Spotify Camp Nou, casa del Fútbol Club Barcelona
Imagen de las obras del Spotify Camp Nou, casa del Fútbol Club Barcelona
Miguel Zarza

Miguel Zarza

A las 10.00 del domingo, un par de horas antes de que diese comienzo en Madrid el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad, el Fútbol Club Barcelona ha querido sumarse a las celebraciones por esta efeméride con una peculiar publicación en las ... redes sociales. En varias de sus cuentas en 'X', antiguo Twitter, la entidad azulgrana lanzó un mensaje muy llamativo para este día. Junto a una bandera con su escudo que combinaba los colores del club y los de la 'Senyera' catalana, escribió la frase «Visca el Barça i Visca Catalunya».

