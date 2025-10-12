El polémico mensaje del Barcelona que ha revolucionado las redes en el día de la Hispanidad

A las 10.00 del domingo, un par de horas antes de que diese comienzo en Madrid el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad, el Fútbol Club Barcelona ha querido sumarse a las celebraciones por esta efeméride con una peculiar publicación en las ... redes sociales. En varias de sus cuentas en 'X', antiguo Twitter, la entidad azulgrana lanzó un mensaje muy llamativo para este día. Junto a una bandera con su escudo que combinaba los colores del club y los de la 'Senyera' catalana, escribió la frase «Visca el Barça i Visca Catalunya».

Esta reivindicación de la catalanidad, que pronto comenzó a acumular visualizaciones hasta acumular ya casi tres millones a primera hora de la tarde, generó un encendido debate entre los usuarios de las redes sociales, que convirtieron la expresión «Visca Catalunya» en uno de las tendencias o temas del día. Aunque hubo algunos seguidores que recordaron la esencia catalana del club y defendieron su mensaje, fueron muchos más los que afearon al Barça el momento elegido para hacer esta publicación, además del hecho de que una gran parte de sus aficionados son de fuera de Cataluña.

«Dejad de usar la marca Barça para proclamas políticas. Hoy se celebra la Hispanidad, símbolo universal de unión de culturas, incluida la catalana. ¡Visca el Barça i visca la Hispanitat!», escribía uno de los usuarios molestos con el mensaje del club azulgrana.

«Este tweet se puede poner los 365 días del año y no pasa nada. Los que somos del Barça y no somos de allí entendemos perfectamente que la esencia del Club es catalán. Ponerlo únicamente hoy (algún día más) tiene la intención de dividir. Hay que tener un poco más de clase», señala otro.

𝗩𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘂𝗻𝘆𝗮! pic.twitter.com/KcLHCZd0dY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2025

Otros clubes de la Liga española participaron del día de la Hispanidad con otro tipo de mensajes en sus cuentas oficiales, como es el caso de Getafe, Villarreal, Betis, Sevilla o Valladolid. «Orgullosos de llevar la bandera en nuestra camiseta. Deseamos un gran Día de la Hispanidad a todos los españoles», escribía por ejemplo el club madrileño.