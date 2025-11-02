Mensaje optimista del vestuario culé: «Estamos encontrando al Barça del año pasado»

Ganó el Barcelona y respiró el vestuario tras su derrota en el Bernabéu. Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford fueron los goleadores culés. El valenciano fue uno de los primeros en hablar y valoró positivamente el desenlace del encuentro. «Es muy importante salir ... fuerte e intensos. A partir de ahí llevar el partido a donde nosotros queremos», empezó explicando el delantero que hizo una lectura del partido: «Sabíamos el tipo de partido que nos iban a plantear. Casi hombre a hombre. Hemos salido muy fuertes. Hemos estado después algo desacertados pero hemos encontrado nuestro espíritu y nuestra intensidad». Ferran lanzó un mensaje esperanzador: «Creo que estamos encontrando al Barça del año pasado. Vamos a seguir haciéndolo». Y aseguró sentirse bien físicamente: «Siempre ayudando al equipo y espero que marque muchos goles más».

Hansi Flick también estaba satisfecho por el nivel mostrado por su equipo, a pesar que el Barcelona ha perdido la posesión. «Hemos jugado mejor que en partidos anteriores. Hemos presionado como un equipo. Hemos tenido buenas posesiones. Estoy contento con lo que hemos hecho hoy. Los primeros goles vienen por esa presión, y eso me ha gustado», explicó el técnico germano, que aseguró que «sí esperaba este nivel del Elche».

Flick prosiguió con sus valoraciones: «Lo más importante hoy es que hemos ganado. Son tres puntos. Contra un equipo que realmente me gusta. Les hemos presionado bien, con mucha intensidad. Es lo que tenemos que hacer. Hemos tenido ocasiones para hacer muchos más goles. Ellos también han podido hacer alguno más. Paso a paso, es lo más importante». Y vertió elogios sobre Marcus Rashford, autor del tercer gol del equipo azulgrana: «Marcus es un jugador diferente. Estoy muy contento por su nivel y el de Ferran hoy. Nuestros dos o tres últimos entrenamientos han sido los mejores en lo que vamos de temporada. Y eso luego se ve en los partidos. Estoy muy feliz por esto. Estamos uno o dos pasos por delante de lo que estábamos últimamente».

Eder Sarabia estaba orgulloso por el partido de sus jugadores a pesar de la derrota. «Hemos estado en el partido, hemos desarrollado en muchos momentos lo que queríamos hacer. Tuvimos las nuestras. Hemos sido valientes y luego pues es verdad que ha habido detalles, como en el resbalón del segundo gol. Ellos han tenido muchas también, venían de perder contra el Madrid. Estoy contento, hemos hecho buen partido y les he dado la enhorabuena a los jugadores por el compromiso con el plan de juego y el esfuerzo que han hecho», explicó el técnico del Elche, que destacó la calidad del Barcelona: «Este Barça es un equipo especial. Hemos hecho cosas diferentes a las que solemos hacer. No te permiten posesiones largas. Sabíamos que podíamos entrar en el golpe a golpe en algunos momentos. Tenemos potencial para poder definir. Sabíamos que lo normal es que nos hicieran goles pero que nosotros también las ibamos a tener».

Sarabia quiso destacar las numerosas ocasiones que tuvieron para batir a Szczesny: «Las dificultades hoy había que convertirlas en retos. La mentalidad del equipo ha sido buena, metido hasta el final en el partido. Hemos tenido el 2-2 con el palo de Rafa... ya lo habíamos hablado. Ser fuertes y asumir que nos podían dar golpes y en momentos nos iban a superar». Y desveló lo que le había dicho a sus jugadores: «Jugar al margen del marcador. Confiar en nosotros, teníamos las cosas bastante claras. Transmitir fuerza al jugador, que se sintiera poderoso para creer que podía generar cosas. Hay maneras diferentes de jugar al Barça. No concibo no proponer lo mismo o cambiar de esencia. Hemos tenido tres días para preparar el plan pero el equipo ha dado la cara. La sensación es que esto no nos va a hacer daño. Hemos sido nosotros y la gente está orgullosa de lo que hemos hecho».

Álvaro Núñez atendió a los micrófonos de Dazn y lamentó la forma en que se fraguó la derrota del Elche. «Las dos primeras pérdidas que hemos tenido nos han hecho gol. Hemos aguantado bien y nos hemos metido en el partido. Es de valorar esa capacidad de reacción. Sabíamos dónde veníamos y no ha podido ser», empezó explicando. Núñez añadió: «Nosotros tenemos nuestra esencia y nuestra identidad. Ese trabajo nos ha hecho llegar hasta aquí. Renunciar a eso no sería bueno». Y se refirió al partido: «Teníamos claro nuestro plan. El golpe al principio ha sido duro pero nos hemos repuesto. Tenemos que mirar y corregir cosas y seguir».