Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Mensaje optimista del vestuario culé: «Estamos encontrando al Barça del año pasado»

Barcelona 3 - Elche 1

Hansi Flick, satisfecho tras la victoria ante el Elche: «Hemos jugado mejor que en partidos anteriores. Hemos presionado como un equipo. Hemos tenido buenas posesiones. Estoy contento con lo que hemos hecho hoy»

Todo el mundo niega lo que todo el mundo ve

Ferran muestra un mensaje para los damnificados por la Dana tras marcar su gol
Ferran muestra un mensaje para los damnificados por la Dana tras marcar su gol EFE
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ganó el Barcelona y respiró el vestuario tras su derrota en el Bernabéu. Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford fueron los goleadores culés. El valenciano fue uno de los primeros en hablar y valoró positivamente el desenlace del encuentro. «Es muy importante salir ... fuerte e intensos. A partir de ahí llevar el partido a donde nosotros queremos», empezó explicando el delantero que hizo una lectura del partido: «Sabíamos el tipo de partido que nos iban a plantear. Casi hombre a hombre. Hemos salido muy fuertes. Hemos estado después algo desacertados pero hemos encontrado nuestro espíritu y nuestra intensidad». Ferran lanzó un mensaje esperanzador: «Creo que estamos encontrando al Barça del año pasado. Vamos a seguir haciéndolo». Y aseguró sentirse bien físicamente: «Siempre ayudando al equipo y espero que marque muchos goles más».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app