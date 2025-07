De una meningitis a la final de la Eurocopa: los 26 largos días de recuperación de Aitana Bonmatí

Solo 26 días después de mostrarse en una cama de hospital con una vía en el brazo y anunciar que padecía meningitis vírica, Aitana Bonmatí marcaba el gol que derrotaba por vez primera a Alemania y clasificaba a España para la final de la ... Eurocopa. Casi un mes en el que ha tenido que ir dosificando su esfuerzo y seguir un plan establecido para ser competitiva sin poner en peligro su salud. «Nunca pensé que no podría estar en la Eurocopa, solo que me podría perder unos partidos. Conocéis mi mentalidad y mis ganas de estar en estos torneos. Me pasó de un día para otro. Estaba genial y... Una experiencia nueva y negativa. Frustrante. Son momentos en los que se sufre. Hablar de emociones es sano y en la vida pasan situaciones que no puedes controlar ni esperas. Son nuevas y cuesta gestionarlas. Los malos momentos existen para sacar lo mejor de cada uno. Me he vuelto a acordar de quién soy en los momentos más bajos», comentó antes de disputar los cuartos de final ante Suiza.

Montse Tomé reconoció que tuvo que frenarla. «Si por ella fuera lo habría jugado todo desde el primer momento», aseguraba la seleccionadora, que tenía que soportar las miradas impacientes desde la banda donde calentaba la catalana. Seis días después de serle diagnosticada la meningitis vírica ya jugó diez minutos ante Portugal. Ante Bélgica (7 de julio) fue toda la segunda parte, ante Italia (11 de julio) todo el partido entero, igual que frente a Suiza (18 de julio, en el que ganó el MVP. Este miércoles disputó el partido y la prórroga, anotó el gol de la victoria y se llevó su segundo MVP. Unos plazos anormales a pesar de las buenas sensaciones de la futbolista. «Estaríamos ante un caso que se sale de la norma. Los plazos estándar serían: una semana hasta que se le acabasen los síntomas agudos de meningitis, de dos a cuatro semanas de actividad aeróbica suave y, viendo que no hay complicaciones, reintroducir la práctica deportiva entre la tercera y la sexta semana, y volver a la competición en un plazo de seis a ocho semanas. Con Aitana estamos en unos tiempos que son prácticamente la mitad. Estaríamos ante un caso anómalo», explica a ABC el doctor Francisco José Martín Gómez, cardiólogo y médico deportivo en el i-Shape de la Universidad Europea. No obstante, el galeno quiere dejar claro que «así lo ha permitido la evolución natural de la enfermedad y que un deportista de élite lo es por este tipo de cosas, su capacidad de resiliencia y de volver a la actividad física es lo que los hace excepcionales». El doctor Martín, que defiende las medidas adoptadas por los médicos de la Federación, cifra en cuatro puntos los motivos por los que Aitana ha resuelto tan satisfactoriamente su enfermedad: «Primero, que la meningitis es vírica y no bacteriana; segundo, que ha tenido suerte que haya sido leve; tercero, que al ser una deportista excepcional su capacidad de recuperación es mayor que el de la población normal; y cuarto, al tener un equipo médico disponible para ella 24/7 ha permitido que las pruebas se hayan podido ir adelantando para tomar las medidas oportunas». En aquella cama de hospital no imaginaba Aitana que justo un mes después disputaría la final de la Eurocopa ante Inglaterra, con dos MVP debajo del brazo y siendo autora del gol que eliminó a Alemania. Sin duda, una serie de circunstancias que allanan su camino hacia el tercer Balón de Oro, al que también aspiran Alexia Putellas y Mariona Caldentey. «Estoy al cien por cien físicamente. En el hospital estuve parada. La incorporación al campo ha sido paulatina, como si fuera una lesión. Fue duro para mí poder gestionarlo. Se ha seguido la progresión que físicamente se marcó. Si te pasa en medio de la temporada igual se necesita más tiempo. La progresión para mí ha sido eterna pero realmente corta», asegura. Noticia Relacionada Tambores, bailes y canciones junto al bus: así fue la fiesta de España que enervó a la prensa alemana Miguel Zarza Felices por la primera clasificación a la final de la Eurocopa, las de Montse Tomé celebraron por todo lo alto, en una imagen criticada en Alemania por «indiscreta, humillante e injusta» Ante Alemania demostró que está al cien por cien, sin rastro de meningitis vírica y con capacidad para resolver tras casi dos horas de esfuerzo máximo. Además, también reveló el trabajo del cuerpo técnico, con mucho mérito en su gol. «Lo habíamos estudiado con los analistas. El entrenador de porteras nos había dicho que Berger hacía ciertos movimientos y que, a veces, el primer palo quedaba vacío. Y así ha sido, lo he visto y ha sido un pase a la red. Son acciones momentáneas, pero te acuerdas de todo lo estudiado», explicaba la catalana desde el Stadion Letzigrund de Zúrich. La centrocampista se refería a Carlos Sánchez, el entrenador de porteras de la selección española desde el verano de 2018, motivo por el que dejó el Leganés, donde formaba parte del cuerpo técnico de Asier Garitano, ya que el club pepinero le exigía exclusividad. Pocos saben que llegó a debutar con el Real Madrid en la temporada 2001-02. Sánchez graba en vídeo los entrenamientos y posteriormente trabaja sobre ellos para mejorar la técnica. Junto a Montse Tomé forma parte de un cuerpo técnico de once personas en el que también figuran dos entrenadores asistentes, un preparador físico, dos analistas técnicos, un psicólogo, un médico, un nutricionista y cuatro fisioterapeutas. Aitana vuelve a ser Aitana. Con ella, Inglaterra en la final de la Eurocopa preocupa algo menos. «He trabajado físicamente y mentalmente para llegar a estos momentos en mi mejor nivel. Gracias también a todas las personas que han estado conmigo y me han ayudado para llegar al día de hoy en mi nivel top», asegura.

