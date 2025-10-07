Memphis Depay: un robo, un vuelo perdido y la decisión de Koeman que podría limitar sus cifras goleadoras

Memphis Depay se convirtió hace apenas un mes en el máximo goleador histórico de la selección de los Países Bajos. Consecuencia del fútbol moderno, con un calendario tan sobrecargado, a sus 31 años el de Moordrecht superó en la lista de anotadores de la 'Orange' a Robin van Persie, y dejó atrás a auténticos mitos como Johan Cruyff, Marco van Basten o Dennis Bergkamp.

Ante Lituania, en partido de clasificación para el Mundial 2026, el atacante que ahora defiende los colores del Corinthian brasileño firmó un doblete fundamental para la victoria por 3-2 de su equipo. Dos tantos con los que sumó 52 y dejó definitivamente atrás a Van Persie (50).

Sin embargo, la cifra no es definitiva, y este jueves Depay tenía ante sí una gran oportunidad de aumentarla en su choque del grupo G a domicilio ante la débil Malta, a quien Países bajos ya ganó 8-0 en casa en el mes de junio. Sin embargo, un retraso en el vuelo podría haber dado al traste con esta jugosa ocasión.

La intención del delantero de viajar a Europa desde Brasil este pasado domingo se truncó, según explicó el futbolista, tras el robo de su pasaporte. «El plan que tenía en mente para esta semana cambiará un poco debido a esto», confirmó el seleccionador Ronald Koeman en rueda de prensa el lunes, donde añadió que Depay no sería titular ante Malta.

Anteriormente, un comunicado de la Federación Holandesa de Fútbol explicó que el jugador había comunicado «que le robaron el pasaporte, lo que le impidió tomar su vuelo programado desde Brasil el domingo por la noche».

Noticia Relacionada Iker Bravo, personalidad, precocidad y goles Daniel Cebreiro El delantero, en el Udinese tras pasar por las canteras de Barça y Madrid, lidera el ataque de España en el camino hacia su segundo Mundial sub-20, el primero desde la generación de Xavi y Casillas

«Memphis no pudo encontrar su pasaporte en Brasil; fue al aeropuerto sin uno, pero eso no funcionó. «Ni siquiera para Memphis», bromeó Koeman, que sin embargo reiteró que no colocaría en el once inicial del próximo partido al atacante del Corinthians.

«No, no es un castigo», explicó el técnico ante la prensa «Ahora volará más tarde con un pasaporte de emergencia, y estará en Países Bajos a las 9:30 de la mañana del martes. Todos tenemos derecho a llegar tarde de vez en cuando».

Al preguntarle si le habían robado algo más al futbolista, el entrenador añadió: «No, solo su pasaporte, pero tenemos una relación demasiado buena como para pensar que la historia no es cierta».

Países Bajos roza la clasificación

Una victoria sobre Malta le daría a Países Bajos una ventaja de tres puntos en la cima del grupo. Suman 10 puntos en sus primeros cuatro partidos, por delante de Polonia gracias a la diferencia de goles y con un partido menos.

Los de Koeman también reciben a Finlandia el domingo, donde probablemente Depay jugará ya como titular.

Los ganadores de grupo se clasifican para la fase final en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que los segundos clasificados aún tendrán que disputar un playoff.