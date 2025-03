«Y aquí sigo»: Medina Cantalejo saca pecho, presume de aplaudir a Rubiales y sacude al Real Madrid

En verano, la primera reunión del CTA con los medios de comunicación, celebrada en Asturias, no tuvo el seguimiento que Medina Cantalejo hubiera deseado, y así lo evidenció el jefe de los árbitros en su comparecencia de hoy en Las Rozas. El sevillano se 'quejó' de que los medios de comunicación le argumentaran que no tenían presupuesto para ir una noche a cubrir este evento, 'pullita' previa antes de hacer un sorprendente balance del primer tercio de la temporada: «Estamos muy satisfechos con el rendimiento de los árbitros», dijo Medina.

Noticia Relacionada Los silencios de Medina Cantalejo Pedro Cifuentes El caso Negreira, el escándalo Rubiales y las contradicciones arbitrales ahogan al jefe del CTA, que gana tiempo escondido

Noticia Relacionada Los árbitros desmienten «categóricamente» que exista una sala VAR oculta M. Z. El CTA sale al paso de unas declaraciones del excolegiado Estrada Fernández en las que explica la existencia de un habitáculo que no estaba «en el protocolo ni en el reglamento»

Acompañado, como lo hace habitualmente, de Clos Gómez, director del VAR, y Undiano Mallenco, miembro de la comisión técnica del CTA, el presidente de los árbitros sacó pecho tras una temporada pasada amarga: «En el balance de la pasada temporada, confesamos que fue una temporada complicada y que el rendimiento de los árbitros era mejorable. En cambio, en lo que llevamos de esta temporada, estamos muy satisfechos con el rendimiento de los árbitros. Ha habido una vuelta a los conceptos. Las decisiones están siendo tomadas por los árbitros, acorde a las instrucciones dadas. De 69 revisiones se han pasado a 52. Por ejemplo, el criterio de que no se pite pequeños contactos en el área se ha llevado a rajatabla. Claro que ha habido errores, y cuando hay dos jugadas iguales el mismo fin de semana los medios ya saltáis, pero ha habido un buen desempeño dentro de las áreas».

Medina Cantalejo, ajeno a todo el ruido que ha habido desde el inicio de LaLiga a mediados de agosto, presume de la labor de los árbitros y pone el foco en los penaltitos y en las manos: «Quién diga que las manos son un problema ahora mismo es que no sigue la competición. En Segunda, solo ha habido dos manos erróneamente sancionadas por el árbitro de campo y por el del VAR, pero ha habido muchas acciones bien peritadas. En Primera, solo uno. Mientras que la norma esté abierta a la interpretación, siempre habrá manos que alguien diga que es penalti y otro que no. Lo que pasa es que no interesa saber cuándo es mano y cuándo no lo es. Afortunadamente, ya se lo contamos nosotros a los árbitros».

Medina Cantalejo hizo una exposición en la que tocó varios temas, como el aumento de las protestas por parte los jugadores, a los que acusó de hacer mobbing en distintas situaciones de los partidos: «Las protestas han subido en los jugadores y ha bajado en los entrenadores, pero no hemos encontrado el por qué. Los jugadores saben desde verano que habrá tolerancia cero con las protestas y seguimos viendo mobbing a los árbitros. Seguimos viendo como los jugadores acompañan a los árbitros en las revisiones y eso no puede ser. Hay instrucciones muy claras para terminar de manera radical con este tipo de protestas y, aún así, hay imágenes que no me gustan, como es la de los jugadores alrededor de un árbitro cuando revisa una jugada en un monitor».

El VAR, el tema que más enfado genera en el Madrid, y en la mayoría de los equipos, es uno de los motivos principales que utiliza RMTV en sus vídeos contra las decisiones arbitrales que recibe. Medina, a su manera, no se mordió la lengua: «No es positivo para la competición el intentar, desde antes de celebrarse el partido, presionar al árbitro, que es el objetivo de estos vídeos. Han sacado imágenes de todos los árbitros. Ahora hay un vídeo de un arbitraje al Castilla de un colegiado que ya está en Primera. Esa presión no es positiva. Ya ha habido dos clubes que se han pronunciado y que no ven lógico que se produzca este ataque a los árbitros. No nos gusta ni nos parece correcto lo que hace RMTV. Por nuestra parte no escucharán nada en su contra, pero podríamos hacerlo. Espero que se recapacite por este modo de actuar. Por mal que hables de mí, yo no voy a rematarte los córners. Habrá aciertos o errores, pero hay otra forma de hacer las cosas, con educación, respeto y ética, que es como lo hacemos nosotros».

Mensaje a Florentino

Medina Cantalejo también contestó a Florentino, que en la Asamblea de compromisarios del Madrid criticó al VAR y al estamento arbitral: «Ha hablado en el foro de sus asambleístas y, entiendo, que estarán contento de lo que haya dicho. Yo creo que no es positivo para el arbitraje solicitar una intervención gubernamental sobre nuestras estructuras. ¿Qué quiere decir? ¿Que venga gente de su agrado y nos echen a todos? No sé qué quiere decir, la verdad. Respeto sus declaraciones, pero no las comparto. Y sobre las líneas del fuera de juego, hay un vídeo en YouTube en el que Clos Gómez explica cómo se cogen los frames».

Solo una pregunta de las más de veinte que recibió fue para cuestionarle por que aplaudió a Rubiales en la bochornosa comparecencia en la que se negó a dimitir. Medina tiró balones fuera, no pidió perdón y presumió se haber sido ratificado en su cargo: «El sentimiento era que Luis iba a dimitir y luego ocurrió lo que ocurrió. Si se aplaudió o si no se aplaudió… No hay que buscar nada más. Yo, como responsable de un órgano técnico, no puedo dar opiniones de algo político. Y lo que yo haya tenido que hablar con Rubiales, ya lo he hablado. Es un tema judicializado, hay compañeros que han salido… Cuando Rubiales se fue y entró Rocha, automáticamente lo que hice fue poner mi cargo a disposición de él y también al de la Junta Directiva. Y yo sigo aquí. Ahí tienen mi respuesta».

Medina tenía para todos en su comparecencia. También para Mateu Lahoz, que dijo en la Cope que a los árbitros que pitaban clásicos se les pedía que lo hicieran de un modo distinto: «No se dan instrucciones concretas a los árbitros cuando se pitan clásicos o partidos mediáticos. No sé lo que dijo Mateu, porque no escucho la radio, pero nosotros decirle a un árbitro que pite de manera diferente cuando tiene un partido equis no lo hemos hecho nunca, nunca en la vida. Le hemos podido llamar para darle ánimos y desearle suerte, pero nada más. A mí esto que ha dicho Mateu me gustaría que se dijera cuando uno está dentro, pero yo respeto al máximo a los árbitros que trabajan en los medios de comunicación, una vez retirados».

Palito para Mateu y para el Juez Aguirre por sus acusaciones en el caso Negreira: «Respetamos el auto, pero no lo comparto. Hablar de indicios, de comentarios… Lo que queremos es que cuanto antes esto se resuelva. Quién la haya hecho que lo pague, sea Negreira, el Barcelona… Y si hay alguien más, un árbitro con nombre y apellidos, que lo pague. Somos los más interesados en ello. Si usted tiene pruebas, castíguelo ya, pero mientras tanto no sea así, hacer esas apreciaciones son inapropiadas».