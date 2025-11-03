En estas dos últimas jornadas se han producido varias acciones dentro del área en las cuales los defensores llegan en desventaja a la disputa del balón, meten la pierna y el delantero les golpea a ellos en su intento de remate. Para mí, eso es ... una zancadilla más y, por tanto, libre directo. Es decir, penalti.

Los árbitros y el Comité Técnico de Árbitros no consideran infracción este tipo de acciones, o se la sancionan al delantero.

SOTO GRADO DICE QUE NO HAY PENALTI DE LAMINE YAMAL SOBRE VINICIUS ❌



Lo señaló, pero rectificó tras verlo en el VAR #LALIGAenDAZN ⚽



Disfruta del Real Madrid 🆚 FC Barcelona y del Plan Fútbol por 9,99€ 🔗 https://t.co/Di6MgBGfOO pic.twitter.com/pFdO02kt7x — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Creo que es un error, ya que se favorece al que no intenta disputar el balón. En las últimas temporadas, los criterios , y cambios de normas siempre han ido en la dirección de favorecer el juego de ataque. Si en este caso no se modifica el criterio, será un paso atrás.

Atlético-Sevilla

Minuto 45+1: El último ejemplo de las jugadas antes reseñadas tuvo lugar este sábado. Nico González se dispone a rematar a portería, Azpilicueta no llega a despejar el balón y mete la pierna con la intención de que el delantero no dispare. El árbitro no pita penal y el VAR no le llama. Doble error.

Minuto 60: Disputa dentro del área del Sevilla, Nianzou va a despejarr el balón, no lo hace y golpea la pierna de Giménez de forma temeraria. Hernández Maeso no señala penalti. Mal. Afortunadamente, el VAR le llama, lo revisa y pita la pena máxima además de mostrarle tarjeta amarilla al jugador sevillista.

Real Sociedad-Athletic

Minuto 80: El 2-2 del Athletic se revisa por un posible fuera de juego previo por interferencia física de Laporte sobre Aramburu. Erróneamente, no se sanciona. Si se anuló el gol a Baena hace unas jornadas por interferencia de Griezmann, se debería haber anulado este gol , por el mismo motivo.

Real Madrid-Valencia

Minuto 15: Tras varios minutos de revisión, el VAR llama al árbitro para pitar penalti contra el Valencia. Está bien señalado por mano de Tárrega. Tiene la mano elevada y toca y desvía un remate de Militao. Además, en la misma jugada hay un agarrón claro a Mbappé.

📺 El audio de la revisión del VAR en el penalti por mano de Tárrega



🖐️ "Es una mano antinatural"pic.twitter.com/NTeFKeJ3cl — Tiempo de Juego (@tjcope) November 1, 2025

Minuto 42: Sancionan penalti a favor del Madrid por derribo de Thierry a Carreras. El valencianista Llega tarde a la acción defensiva y se lleva por delante al adversario. Bien pitado.

Levante-Celta

Minuto 26: Falta de Vencedor a Moriba. El colegiado solo le muestra amarilla pese a que se trata de una entrada demasiado fuerte. El defensor llega tarde y le clava los tacos en el tobillo. Juego brusco grave y, por tanto, roja. El VAR llama al colegiado, que rectifica su decisión y le expulsa.

Minuto 36: Balón colgado al área del Celta. Javi Rodríguez, defensa visitante, golpea el balón con el brazo al intentar despejar. El árbitro, con buen criterio, señala penalti. El brazo no está en posición natural, sino elevado.