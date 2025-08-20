Suscribete a
Restablecida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia siete días después

el árbitro de abc

Las polémicas de la jornada: los árbitros no estuvieron tan mal

Los árbitros, como los jugadores y los entrenadores, también necesitan rodaje a estas alturas de temporada: sólo hubo dos jugadas importantes mla pitadas

Vinicius sigue igual: primer penalti que pide con aspavientos... y no lo era 

José Luis Munuera MOntero conversa con Jagoba Arrasate en el Mallorca-Barcelona
José Luis Munuera MOntero conversa con Jagoba Arrasate en el Mallorca-Barcelona EFE
Martínez Montoro

Martínez Montoro

La primera jornada de liga acaba con polémica, pero desde el forofismo, ya que hubo sólo dos jugadas importantes que se deberían haber peritado de forma diferente. Se han cometido algunos errores , aunque menos de los que nos quieren hacer ver. Se habla que ... los equipos están todavía de rodaje y pretemporada, que los entrenadores nuevos necesitan tiempo para ir engranando sus equipos. Qué decir del periodo de adaptación de los nuevos fichajes. Eso sí, a los árbitros desde el primer día se les exige el 100% de efectividad, sin margen de error, aunque sean nuevos en la categoría. A eso hay que añadir todos los cambios del estamento, con una nueva cúpula del CTA. Es verdad que hay que mejorar, pero la primera nota se saldó con nota.

