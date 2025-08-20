La primera jornada de liga acaba con polémica, pero desde el forofismo, ya que hubo sólo dos jugadas importantes que se deberían haber peritado de forma diferente. Se han cometido algunos errores , aunque menos de los que nos quieren hacer ver. Se habla que ... los equipos están todavía de rodaje y pretemporada, que los entrenadores nuevos necesitan tiempo para ir engranando sus equipos. Qué decir del periodo de adaptación de los nuevos fichajes. Eso sí, a los árbitros desde el primer día se les exige el 100% de efectividad, sin margen de error, aunque sean nuevos en la categoría. A eso hay que añadir todos los cambios del estamento, con una nueva cúpula del CTA. Es verdad que hay que mejorar, pero la primera nota se saldó con nota.

Girona-Rayo

Minuto 42: Penalti y roja a Gazzaniga, portero del Girona, por derribar a De Frutos. La falta es clara porque en su salida el guardameta derriba al delantero. La roja también es correcta, ya que hay ocasión manifiesta de gol sin disputa de balón.

Villarreal-Oviedo

Minuto 12: Penalti de Junior, portero del Villarreal, por derribo a Ilyas Chaira. El portero en su salida, llega tarde, choca con el delantero y le derriba. Además de señalar la falta, el colegiado debería haberle mostrado al guardameta la tarjeta roja clara, al no haber disputado de balón.

Minuto 26: Segunda amarilla para Reina, centrocampista del Oviedo, que zancadillea a Pape Gueye cuando este intenta entrar en el área. Es un ataque prometedor y, por tanto, bien mostrada la roja (por doble amarilla).

Mallorca-Barcelona

Minuto 23: Gol de Ferran con Raíllo tirado dentro de su área después de haber despejado con la cabeza un disparo de Yamal. El colegiado no detiene el partido. El árbitro no es médico, pero al ser una posible conmoción, creo que debería haber parado el juego.

Minuto 32: Segunda amarilla y, por tanto, roja a Morlanes, por derribar a Lamine Yamal. Le zancadillea por detrás evitando un ataque prometedor claro. La polémica es con la primera amarilla. Se la muestra por haber protestado la concesión del gol de Ferran cuando Raíllo estaba en el suelo.

Minuto 36: Entrada de Muriqi a Joan García, portero del Barça, quien sale del área y despeja de cabeza. El delantero mallorquinista levanta mucho la pierna y golpea con los tacos en la cara del cancerbero. Le muestra amarilla cuando debería ser roja ya que hay juego brusco grave, peligrando la integridad del adversario. El VAR le llama para que rectifica y acaba expulsando al jugador local.

Minuto 45+7: Amarilla para Raphinha por entrada a Mateu. Para mí no es roja, ya que la zona con la que impacta en la pierna del adversario es la tibia. Y no lo hace con los tacos, como podía parecer en algunas tomas gráficas.

Espanyol-Atlético

Minuto 80: Centro al área pequeña del Atlético, remata Pere Milla de cabeza y piden penalti de Oblak, al considerar que le impacta con los puños en la cabeza. El árbitro no señala nada. Es verdad que hay contacto, pero este es muy leve y fruto de la disputa del balón , entre ambos jugadores.

Athletic-Sevilla

Minuto 33: Penalti que sancionan a favor del Athletic por zancadilla de Juanlu a Nico Williams. Aunque no es un derribo muy claro, el defensor va corriendo por detrás del delantero, le toca y le hace caer.

Real Madrid-Osasuna

Minuto 45: Vinicius se interna en el área y cuando llega a línea de fondo para centrar, cae y pide penalti de Boyomo por empujón. Cordero no sanciona nada. El defensa le mete el brazo, pero es una clara disputa, sin infracción.

Minuto 50: Mbappé llega a línea de fondo, se frena para recortar al defensa, y este le barre, derribándole. El árbitro pita penal. Acierta.

Minuto 67: Caída de Torró dentro del área al disputar un balón de cabeza con Militao. Pide penal por empujón . No se pita nada. Bien. Es una disputa, sin más.

Minuto 94. Expulsión de Bretones al considerar el árbitro que le da un codazo sin balón . Es verdad que le mete el cuerpo , y luego el brazo , pero me parece excesivo para roja.