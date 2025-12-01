Esta semana se hablará de la caída de Rodrygo en el área del Girona y de la suspensión durante unos minutos del derbi sevillano.

Los que quieran ver penalti sobre Rodrygo dirán que hay contacto y que se debió sancionar. Otros dirán que ... el contacto es insuficiente. El debate podría durar semanas, y unos no convencerían a los otros.

El otro asunto del que se hablará es la interrupción en el partido de Sevilla. El árbitro actuó de forma correcta, activando los niveles 1 y 2 por lanzamiento de objetos. Según dicho protocolo, si estos hubieran vuelto a producirse, se habría suspendido definitivamente el partido.

Mallorca - Osasuna

Minuto 58: penalti bien sancionado a favor del Mallorca por agarrón de Boyomo a Virgil. La duda está en si es amarilla o expulsión. Solo le amonesta, pero para mí es roja porque es un agarrón que evita una ocasión manifiesta de gol . Al no haber disputa de balón creo que debería haberlo expulsado.

No sé si previamente hay algo -no he visto el partido- pero si pita penalti aquí, Boyomo debería haber sido expulsado.



Agarrón del brazo sin intención de jugar la pelota. Gil Manzano le muestra 🟨 y Boyomo empata en el 93. pic.twitter.com/uBMDWYWE9h — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) November 29, 2025

Minuto 29: caída de Lamine Yamal en el área alavesa en disputa con Parada. Ortiz Arias, con buen criterio, no señala penalti. Hay un ligero toque con la rodilla por parte del defensa, pero el atacante cae de forma voluntaria y no por dicho toque.

Atlético - Oviedo

Minuto 29: Sorloth pide penalti por un empujón en la espalda que le propina Nacho Vidal. García Verdura no lo considera y debería haberlo hecho porque el lateral azul, sin disputar el balón, le da un empujón al atacante, impidiéndole rematar.

Girona - Real Madrid

Minuto 40: Mbappé marca gol, pero el VAR llama al colegiado porque el francés toca previamente el balón con la mano. De Burgos lo revisa y lo anula, toda vez que cualquier mano del jugador que marca gol invalida la posibilidad de conseguir gol.

Minuto 60: Vanat pide penalti por un manotazo de Rüdiger en su cara. Es una disputa y el delantero exagera. Bien arbitrado.

Minuto 65: penalti a favor del Real Madrid por derribo de Hugo Rincón a Vinicius. Es claro, le pisa el pie y le hace caer.

🔎 El Madrid reclamó penalti en esta acción de Joel Roca con Rodrygopic.twitter.com/G9RmRxTNCH — BeSoccer (@besoccer_ES) November 30, 2025

Minuto 80: Rodrygo cae en el área rival y pide penalti por zancadilla. Es verdad que Roca le toca ligeramente en la espinilla, pero es insuficiente para derribarle. El árbitro decidió bien no señalando nada.