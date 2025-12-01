Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

el árbitro de abc

No hay penalti a Rodrygo: Roca le toca en la espinilla, pero es insuficiente para derribarlo

El colegiado del derbi sevillano aplicó correctamente el protocolo por lanzamiento de objetos

El 'shit november' del Madrid de Xabi y el penalti no pitado a Rodrygo: «Es revisable por el VAR»

Jugada en la que Rodrygo reclamó penalti
Jugada en la que Rodrygo reclamó penalti abc
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta semana se hablará de la caída de Rodrygo en el área del Girona y de la suspensión durante unos minutos del derbi sevillano.

Los que quieran ver penalti sobre Rodrygo dirán que hay contacto y que se debió sancionar. Otros dirán que ... el contacto es insuficiente. El debate podría durar semanas, y unos no convencerían a los otros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app