El árbitro de ABC

El Madrid volvió a centrar los focos de la polémica con el discutido empate de Bellingham

«El contacto de Vinícius con Iñaki Peña es evidente porque hay sangre. Esto y que el impacto se produce en la cabeza y al portero son circunstancias suficientes para no dar validez al gol»

El polémico empate del Real Madrid: «Debió anularse porque el golpe es evidente»

Bellingham marca tras el choque de Vinícius con Iñaki Peña
Bellingham marca tras el choque de Vinícius con Iñaki Peña AFP
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Una jornada más la polémica del fin de semana se centra en el partido del Real Madrid, que opacó las controvertidas del resto de encuentros. La jugada más determinante en el choque de los de Xabi Alonso en Elche es la del 2-2.

Decir ... si es falta o no de Vinícius a Iñaki Peña es la clave. El contacto es evidente porque hay sangre. Esto y que el impacto se produce en la cabeza y al portero, para mí son circunstancias suficientes como para no dar validez al gol. Sea o no de forma accidental, en cualquier momento que se produzca se debe detener el juego. Es verdad que no da tiempo, por la inmediatez del tanto, pero el VAR tuvo tiempo de valorar lo acontecido y avisar al compañero de campo.

