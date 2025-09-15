Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Directo
Sánchez preside la interparlamentaria del PSOE tras la polémica con la Vuelta en Madrid

El Árbitro de ABC

La idea es volver al criterio fundacional del VAR, la mínima intervención, pero en el caso de Huijsen debió llamar al colegiado

El responsable de la sala VOR debió avisar a Gil Manzano. El borrón de Anoeta empaña una jornada correcta de los árbitros

La expulsión de Huijsen es un error grave, en el que debió intervenir el VAR

Gil Manzano mandó a Huijsen a las duchas antes de tiempo
Gil Manzano mandó a Huijsen a las duchas antes de tiempo REUTERS
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La cuarta jornada de LaLiga va a quedar marcada sin duda por la controvertida expulsión de Dean Huijsen durante el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en el estadio de Anoeta. El central blanco no debió ver la tarjeta roja ... directa al no producirse su acción en una ocasión manifiesta de gol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app