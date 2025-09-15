La cuarta jornada de LaLiga va a quedar marcada sin duda por la controvertida expulsión de Dean Huijsen durante el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en el estadio de Anoeta. El central blanco no debió ver la tarjeta roja ... directa al no producirse su acción en una ocasión manifiesta de gol.

Este año se ha vuelto al espíritu fundacional del protocolo VAR, es decir la mínima intervención. Sin embargo, en este caso creo que el responsable de la sala VOR debió llamar al colegiado principal del encuentro, Jesús Gil Manzano, por existir un error claro y manifiesto en la jugada.

En el resto de las decisiones polémicas de la jornada los aciertos han superado con claridad a los errores, pero lo que queda claro es que un borrón de este calibre empaña toda la jornada.

Veremos esta semana qué jugadas decide mostrarnos la comisión, para que nos expliquen la decisión correcta, y el criterio a seguir. Seguro que la de San Sebastián está entre ellas.

Real Sociedad - Real Madrid

Minuto 33: Balón en largo para Oyarzabal, que lo controla por delante y en línea de tres cuartos. Huijsen llega por detrás, le agarra y le derriba. Gil Manzano le muestra roja directa al madridista por evitar un clara y manifiesta ocasión de gol. Se equivoca, pues era una buena ocasión de gol pero no manifiesta, ya que Eder Militao podía llegar claramente a defender la acción. Para mí es un error grave donde debió intervenir el VAR para corregir al colegiado.

Minuto 54: Centro de un jugador de la Real que intenta interceptar Carvajal. El lateral del Madrid lo consigue, pero lo hace con la mano, ante lo que el árbitro pita pena máxima contra los blancos. Acierta, pues el defensor en su intento de jugar el balón tiene el brazo extendido, ocupando un espacio que no le corresponde.

Minuto 70: Caída de Oyarzabal en el área del Real Madrid mientras disputa el balón con Militao. El brasileño le toca por detrás pero el contacto no es como para que caiga el delantero local. Con buen criterio no se sanciona nada.

Atlético de Madrid - Villarreal

Minuto 71: Gol anulado a Lenglet por empujón Renato Veiga. Decisión correcta. El jugador del Atleti empuja con ambos brazos sobre la espalda del defensor, y no lo hace en la disputa de la posición sino para impedir que su rival pueda llegar al balón.

Celta - Girona

Minuto 89: Jugada en el área del Girona. Javi Rueda toca el balón y Blind, en su intento de despeje, golpea el pie del atacante. Cordero Vega pita penal de forma acertada, pues el impacto es claro.

Levante - Betis

Minuto 25: Gol del Betis en un lanzamiento de córner. El árbitro da gol, pero la decisión es equivocada. El VAR llama al colegiado porque hay un empujón de Junior Firpo sobre Romero. El partido se reanuda con la ejecución de nuevo del córner ya que el balón no estaba en juego en el momento del empujón.