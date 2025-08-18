Suscribete a
El lío de las barreras: el gol de falta de Julián es totalmente legal

La norma dice que los atacantes deben estar a más de un metro de distancia. Los jugadores del Atlético no se movieron de la posición que les indicó el árbitro

Martínez Montoro

Martínez Montoro

Julián Álvarez, delantero del Atlético, abrió el marcador en el partido de la primera jornada de la Liga 2025-26 que su equipo jugó, y perdió (2-1), este domingo ante el Espanyol en Cornellà. El argentino ejecutó magistralmente una falta, pero en ... las últimas horas han surgido dudas sobre la legalidad del gol debido a la presencia de futbolistas rojiblancos en la barrera formada por los defensores del equipo catalán. ¿Se debió anular o estuvo bien el árbitro, Mateo Busquets, dándole validez?

