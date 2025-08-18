Julián Álvarez, delantero del Atlético, abrió el marcador en el partido de la primera jornada de la Liga 2025-26 que su equipo jugó, y perdió (2-1), este domingo ante el Espanyol en Cornellà. El argentino ejecutó magistralmente una falta, pero en ... las últimas horas han surgido dudas sobre la legalidad del gol debido a la presencia de futbolistas rojiblancos en la barrera formada por los defensores del equipo catalán. ¿Se debió anular o estuvo bien el árbitro, Mateo Busquets, dándole validez?

La primera picadura de la temporada. 🕸️🎯



La delicatessen de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1YYVDRZ3o2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 17, 2025

El reglamento dice que cuando se produce un lanzamiento de falta y el equipo defensor forma una barrera de más o tres jugadores, los jugadores atacantes deben estar situados al menos a un metro de dicha barrera.

El árbitro debe señalar con el spray la línea donde debe ponerse la barrera, a la vez que debe indicar a los jugadores atacantes que se quieren poner cerca de la barrera 'para molestar' dónde deben situarse. Lo ideal sería utilizar también el spray para saber si estos jugadores se acercan o no a la barrera después de recibir las indicaciones del colegiado.

Si en el momento del lanzamiento la distancia es menor de un metro se debe sancionar al equipo ejecutor con un tiro libre indirecto en su contra.

En la jugada de Cornellà-El Prat parece que hay dos jugadores, que están a menos de un metro de la barrera, pero según se aprecia en las imágenes es la posición que les indica el colegiado. Les dice que se sitúen sobre la línea de la frontal del área de penal, y en ningún momento modifican su posición.

El VAR puede intervenir en el caso que los jugadores atacantes se muevan, se acerquen a la barrera, se sitúen a menos de un metro y los árbitros de campo no lo aprecien. El espíritu de esta norma de hace dos años intenta evitar que los jugadores atacantes se inserten en la barrera.

Lo más importante es precisamente el objetivo de dicha norma: que los jugadores atacantes no tengan un impacto directo sobre la barrera insertándose en ella y teniendo contacto físico con los adversarios. Y esto no sucedió en la jugada que nos ocupa. Y los jugadores del Atlético tampoco se movieron de la posición que les indicó el árbitro. Por tanto, el gol de Julián Álvarez es totalmente legal.