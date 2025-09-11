Hoy ha sido el día. Marta Frías, como portavoz del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha explicado las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas en Primera División, así como de Segunda y de la Liga EFE. Un hecho sin precedentes hasta ahora en ... el CTA. Creo que ha sido muy acertado dejar claro cuál es el criterio que se va aplicar apoyado en las reglas del juego.

Se deberá detener el juego ante un golpe en la cabeza de un jugador y una posible conmoción. La protección y salud de los jugadores está por encima de un contraataque, gol , etc….

Aunque han explicado por qué se anuló acertadamente el a Güller por mano inmediata, ha faltado por aclarar de una vez por todas hasta donde se considera la inmediatez. Mi pregunta es si nos valen estas explicaciones, cuyo objetivo es generar un criterio que todo el mundo conozca, o por el contrario, vamos a seguir pensando que la decisión fue acertada o errónea en función de los colores de nuestra camiseta.

Se pueden hacer las cosas mejor pero, con este paso, está claro que el CTA da continuidad a los anteriores, intentando clarificar los criterios y decisiones arbitrales. Desde hace tiempo, son públicos los audios del Var. Dentro del CTA ya colaboran entrenadores y jugadores. Hay camino por recorrer, pero se va en el sentido correcto.