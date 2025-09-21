Martinelli le roba la victoria al Manchester City en el tiempo de descuento

Si no hubiera creado todo mi mundo, ciertamente habría muerto en el de los demás. Es de suponer que ningún jugador del Arsenal ha leído nunca esta frase de Anaïs Nin, menos aún los ingleses, los desaboridos y melancólicos ingleses, pero qué manera tienen Bukayo Saka y Eberechi Eze de convertir el rígido juego de su equipo en un dulce pasaje con flores.

Arteta, conservador, acabó por rendirse a estos dos para no caer frente a un pragmático Manchester City, tras la decisión inicial de dejarles en el banquillo —Saka, por su lesión; Eze, porque sí—. No hay lucha más justificada que la que se libra contra el tedio.

Y encajó el primer golpe pronto, apenas en el minuto nueve de partido: el balón llegó a pies de Tijjani Reijnders tras una melé en el centro del campo, y Haaland, salido del tumulto, comenzó a devorar metros como si acabase de ver un ovni y buscase desesperadamente alguien a quien contárselo, su abuela, un ranchero, su perro. El neerlandés no tuvo más que entregárselo en corto. La celebración de Erling, rodeando con saña el banderín de córner, da cuenta del gusto que tiene por anotar en el Emirates.

El Arsenal sostuvo el peso del juego, pero el City supo resistir atrás, sabedor de su amenaza a la contra. Así quedó cerca de anotar el segundo en el minuto 56: Raya repelió abajo un disparo de Haaland, y acto seguido Eze impactó su despeje en Rice. A cualquiera le ha pasado: ves el balón ir hacia la portería a cámara lenta, y piensas en el absoluto ridículo que acabas de hacer, por qué he tenido que despejar hacia allí, con lo fácil y acertado que habría sido decidir cualquier otra cosa. La literatura fantasma de Marías.

Tras varios envites de Saka, de seguro el marciano del ovni que había visto Haaland, en el 79' ingresó al partido Gabriel Martinelli, y en el 91' ocurrió la magia: Eze confió en él para romper la línea de cinco que aguardaba a esas alturas el City, y el '11', otra cosa no pero tozudo y con fe, controló a duras penas y aprovechó la media salida de Donnarumma para festejar con un globo.

Así las cosas, el Liverpool se consolida en la primera posición de esta Premier League cinco puntos por encima del mismo Arsenal, segundo, y de toda la tropa de detrás. Los de Guardiola dormirán novenos, con siete de 15 puntos posibles. Ajá, los mundos de Slot, que danza encantado por su pleno de victorias y sus goles en el descuento.