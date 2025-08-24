Suscribete a
ENTREVISTA ABC

Martín Peláez: «Me encantaría que el Oviedo pudiera jugar un partido en Estados Unidos»

El presidente del club carbayón, propiedad del Grupo Pachuca mexicano, afronta con fe y optimismo el regreso a Primera

Xabi Alonso: «Claro que he hablado con Rodrygo»

Martín Peláez, en el estadio Carlos Tartiere
Ángel Luis Menéndez

Cuando los abuelos españoles de Martín Peláez Álvarez (6-1-1972, Ciudad de México) emigraron a México no podían imaginar que un siglo después (julio de 2022) un descendiente retornaría a su patria chica, Asturias, para convertirse en el presidente que capitaneó la ... vuelta del Real Oviedo a la élite del fútbol español tras 24 años de duro éxodo por las categorías inferiores. Y hoy, en su reestreno en Primera como local, el club carbayón recibe al Real Madrid.

