Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Marruecos toca el cielo con el Mundial sub-20 y avisa de su potencial

Mundial sub-20

La selección africana certificó su crecimiento y su prometedor futuro venciendo en la final a una Argentina que inició el torneo como favorita

Neiser Villarreal y un polémico arbitraje mandan a España a casa

La selección sub-20 de Marruecos tras conquistar el título mundial de la categoría
La selección sub-20 de Marruecos tras conquistar el título mundial de la categoría EFE
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección sub-20 de Marruecos tomó este fin de semana el testigo de Ghana, campeona en 2009, para convertirse en el segundo país africano en conquistar un Mundial de esta categoría. Contra los pronósticos que daban como favorita a Argentina, presente en ... 18 de las 24 ediciones deeste torneo y selección que más veces lo ha ganado (6), los marroquíes se impusieron por 2-0 en el partido por el título, certificando el crecimiento de su fútbol y lanzando un aviso al mundo de cara a los próximos años. Si la absoluta de Marruecos rozó la final de Qatar 2022, y la sub-23 fue bronce olímpico en París 2024, la sub-20 demostró ahora que el futuro es prometedor. Y en 2030 será co-anfitriona de la cita mundialista de 2030.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app