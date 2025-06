Marlon Freitas, capitán del Botafogo: «Para los brasileños era importante ganar la Libertadores para jugar el Mundial contra los equipos europeos»

Llega la hora del Mundial de Clubes. 32 equipos en la primera edición del renovado torneo intercontinental en busca de ser el mejor club del planeta. Aunque el primer paso es ocupar una de los dos primeras plazas que dan acceso a los octavos de ... final. En el grupo del Atlético, que comparte con PSG, Botafogo y Seattle, todas las quinielas apuntan a que rojiblancos y parisinos se mantendrán en la pelea por el título, pero conviene no descartar al vigente campeón de la Libertadores y de Brasil. Su capitán, Marlon Freitas (Magé, Brasil, 1995), sabe que su equipo vive un sueño en este Mundial, una ilusión que no hará sino aumentar la ambición del conjunto blanquinegro por superar a dos de los mejores equipos de Europa y meterse en octavos.

-¿Con qué expectativas acude usted y el Botafogo al Mundial de Clubes?

-Las expectativas son muy altas, es una gran oportunidad para nosotros. Estaba tan lejos el poder jugar partidos contra equipos europeos y vamos a tener esa oportunidad en este Mundial. Es una gran responsabilidad, pero también una buena responsabilidad. Por eso, la motivación es alta para que tengamos un gran Mundial.

-En un grupo con PSG y Atlético, se estrenan ante el Seattle Sounders.

-Va a ser un partido muy difícil. No podemos pensar solo en el PSG y el Atlético de Madrid y olvidarnos de Seattle. No. Sueñan igual que nosotros. Así que el primer partido es donde se gana confianza. Es el partido donde se necesita sentir el ambiente competitivo. Así que debemos ser muy humildes. Con los pies en la tierra, porque será un partido muy difícil.

-En la última jornada de la fase de grupos se medirán al Atlético. ¿Qué opinión tiene del equipo de Simeone?

-Veo mucho fútbol, me gusta ver partidos europeos. Sigo un poco al Atlético de Madrid, un equipo que lleva más de diez años con su entrenador. Ya tienen una filosofía de trabajo, un patrón de juego. Simeone es un tipo duro, alguien cuya sola presencia motiva a sus jugadores. Es un partido muy difícil. Creo que, además del aspecto técnico del Atlético de Madrid, también debemos tener en cuenta su físico, porque son un equipo muy fuerte físicamente, gracias a su entrenador y a la filosofía de trabajo de Simeone. Así que va a ser un partido muy difícil.

-En el último partido antes del Mundial, dijo: «Vamos a perseguir un sueño muy grande», una de las palabras que más ha repetido. ¿Qué tan grande el sueño del Botafogo? ¿Cuál se su trabajo como capitán en él?

-Nuestro primer reto es lograr esta clasificación. Ya será un gran logro para el club en muchos sentidos. Visibilidad, finanzas... Así que es una gran responsabilidad. Siempre mencionaré esto sobre los sueños. Porque soñar no cuesta nada. Creo firmemente en el poder de las palabras. De verdad creo en esto de profetizar. En creer en lo que dices. En fin, yo soy ese tipo. Me gusta motivar a mis compañeros. Pero es imposible no estar motivado. Te vas de casa, dejas a tu familia en casa para poder competir en el Mundial de Clubes. Creo que esa es la mayor motivación que tenemos hoy. Representar la camiseta del Botafogo. Jugar contra los grandes equipos de fútbol. Creo que la motivación viene de dentro.

-También está en su grupo todo un campeón de Europa como el PSG.

-Enfrentar al PSG es un gran reto. Lo sabemos. Sabemos que el partido va a ser muy difícil. Sabemos que hay un equipo cualificado al otro lado, un equipo que es el actual campeón de la Champions League. Así que tenemos mucho respeto por el equipo del PSG, por su calidad individual y colectiva. Será un gran reto, pero en el Botafogo estamos acostumbrados a estos grandes retos. Estaba muy lejos poder jugar contra equipos europeos y tendremos esta oportunidad de representar al Botafogo en el Mundial de Clubes. Así que es una gran oportunidad para nosotros. La afrontaremos de la mejor manera posible, con mucha seriedad, porque hoy defendemos una camiseta muy pesada en el escenario. Somos los actuales campeones de Brasil, los actuales campeones de la Libertadores. Y no fue gratis, nadie nos dio esta oportunidad. Nos ganamos esta oportunidad de competir en el Mundial de Clubes. Así que va a ser un gran reto, pero estamos preparados.

-¿A qué equipos y jugadores ve más peligrosos en este Mundial?

-Dembélé está haciendo una gran temporada, es un jugador muy cualificado. Vitinha, de quien soy un gran fan por la dinámica que aporta al juego. Es un jugador muy bueno, al que he seguido mucho, y está teniendo una gran temporada. Así que será un momento único, un momento especial poder ver a estos jugadores en el mismo ambiente. En fin, poder enfrentarlos era algo muy lejano. Para nosotros, los equipos brasileños, era algo importante ganar la Libertadores para poder llegar al Mundial contra equipos europeos. Y hoy tienes la oportunidad de jugar estos partidos, de enfrentarte a grandes jugadores. Esta es una oportunidad muy especial para nosotros, una oportunidad única que debemos disfrutar, que debemos aprovechar con entusiasmo, con mucha unidad, como familia, para que podamos hacer historia. El sueño es grande.

-¿Cómo ha sido la evolución del club, de estar en Segunda hace cinco años a ganar la Libertadores y jugar el Mundial?

-Llegué a una estructura completamente diferente a la que tenemos hoy. Todos los sectores se han modificado y reformulado para mejorar. Hoy en día, el Botafogo puede fichar a grandes jugadores para jugar en grandes clubes de Europa. Mencionaré a dos: Thiago Almada y Luiz Henrique, jugadores que ahora juegan en grandes clubes y que llegaron al Botafogo. Les gustaba la idea de jugar en un club como el Botafogo. Un club gigante como el Botafogo. ¿Por qué? Porque hoy tiene una estructura. Hoy en día, podemos traer jugadores de este nivel. Es algo que ha cambiado mucho desde que llegué. Estoy disfrutando mucho de la evolución del club. Botafogo ya ha ganado un campeonato brasileño y una Libertadores. Lo que Botafogo ha estado haciendo internamente es muy satisfactorio. Cuando hay trabajo serio, cuando hay gente dedicada, gente que ama lo que hace, gente que ayuda a los demás, por eso hablo de familia. No se trata solo de los jugadores. Se trata de todos los empleados. Y por eso Botafogo está cosechando estos frutos. Pero es un sueño posible y lucharemos por él.

-¿Qué opciones ves de que un equipo no europeo se convierta en campeón del mundo?

-Es un reto, es el gran sueño del que hablo. Sabemos lo difícil que es, sabemos que, al ser la primera competición, todos los equipos querrán ganar. Es el primer Mundial en este formato: equipos brasileños, equipos estadounidenses, equipos europeos, etc. Así que, al ser el primero, creo que será un reto porque todos los equipos querrán ganar. Ganarlo será algo histórico, gane quien gane este primer trofeo. Es un gran sueño, pero nuestro primer sueño, nuestro primer objetivo, es empezar bien, luchar por la clasificación. Creo que este es el primer paso que debemos dar. También necesitamos ser humildes, con confianza y seguridad en nosotros mismos. La confianza en uno mismo a menudo puede ser un obstáculo; uno piensa en el futuro y se olvida del momento presente. Así que tenemos que pensar en este momento, en nuestra preparación, en estos tres primeros partidos que vamos a tener, partidos difíciles, partidos contra grandes equipos. Y luego, si logramos este primer objetivo, si Dios quiere, todo saldrá bien. Luego pensaremos en ello partido a partido hasta que soñemos, hasta alcanzar ese gran sueño. Es muy difícil, lo sabemos, pero con mucha humildad, con mucho respeto, con los pies en la tierra, con mucha confianza también, con muchas ganas de ganar y representar a la institución, la camiseta del Botafogo, es una gran responsabilidad. Sí, estamos muy contentos, muy motivados con este Mundial, por representar la camiseta del Botafogo de la mejor manera posible.