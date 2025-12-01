María Méndez: «Los españoles cada vez se apuntan más a la selección»

Noventa minutos separan a la selección española femenina de un nuevo título. Con una versión muy mejorable, pero sacó un empate de Alemania que le permite acudir al Metropolitano con la final igualada en busca de su segunda Liga de Naciones. También sería la segunda ... para María Méndez (Oviedo, 24 años), ilusionada por la posibilidad de volver a ganar un título con España, satisfecha por ver cómo la brecha entre su Real Madrid y el Barça se reduce con el tiempo y apenada por el cierre próximo al que parece abocado el Levante, el club en el que dio el gran salto.

-Se encuentran inmersas en una nueva final, la cuarta en tres años, unos meses después de la de la Eurocopa. ¿Una se acostumbra a jugar finales?

-No te acostumbras, siempre le tienes un respeto a cualquier equipo, pero orgullosa, con responsabilidad de defender un título y de saber que tenemos el martes un partido muy importante que te puede dar un título más.

-¿Qué supone jugar en un escenario como el Metropolitano?

-Va a ser un escenario muy bonito, en el que nunca ha jugado la selección. La Federación ha hecho un trabajo increíble, creo que va a haber récord de asistencia. Los españoles cada vez se están apuntando más a lo que es la selección española femenina. Para nosotras es un orgullo y nos da un plus en el campo.

-La final de la Euro tuvo un duro desenlace para ustedes. ¿Es una espina que se puede llegar a sacar?

-Sí, totalmente. En toda final, en todo partido sabes que puedes ganar o perder. Sí que es verdad que, como se dieron las cosas, a nosotras nos dolió mucho, al final pierdes una Euro. Pero tenemos otro partido contra ellas en la fase de grupos de clasificación al Mundial y nos prepararemos para llegar mejor y poder conseguir la victoria.

-Tras esa derrota llegó el cambio en el banquillo de la selección. ¿Qué le pareció la llegada de Sonia Bermúdez?

-Bien. Bueno, ahí nosotras como jugadoras poco podemos decir. Nosotras nos adaptamos a los cambios que sean, siempre que sean para mejor. Nosotras pensamos en fútbol. Cuando ha entrado Sonia, los resultados han sido muy buenos, cada vez crecemos más, estamos formando un grupo con cosas nuevas y estamos muy contentas.

-¿En qué ha cambiado la selección con Bermúdez?

-Cada uno tiene sus puntos, pero sí que es verdad que somos una selección que llevamos trabajando juntas durante mucho tiempo. Cuanta más libertad y más podamos disfrutar nosotras… Es lo que han hecho, darle continuidad a eso con los pequeños matices que tiene cada entrenador y cada cuerpo técnico.

-También hubo un cambio en el banquillo del Madrid. ¿Cómo lo vio y cómo evalúa la temporada hasta ahora?

-Estamos en un buen momento, cada vez estamos más cerca de los grandes. En Champions estamos en una posición muy buena, tenemos ahora los dos partidos que nos quedan de la fase de grupos, pero tenemos siete puntos y con una victoria creo que ya nos colocamos ahí en la parte alta de la clasificación. En Liga también estamos en una posición muy buena. Estamos creciendo mucho a nivel táctico, a nivel de juego, confiamos en todas las jugadoras, en todo el staff. Estamos disfrutando, que es lo más importante, y soñamos con conseguir algún título a corto plazo.

-Llegaba el Madrid en buena forma, pero salió goleado en el clásico. ¿La diferencia vuelve a ser más grande?

-Para mí no es lo que vivimos el año pasado o en otros clásicos. El resultado me parece muy abultado para lo que pudimos ver en el campo. Al final el fútbol se mide por los goles y no conseguimos ninguno, pero tuvimos muchas más ocasiones claras que otros años como para poder haberles hecho mucho más daño. El partido estaba muy abierto hasta el penalti que fallamos. No conseguimos materializar las ocasiones, pero se han creado, se le ha hecho mucho daño al Barça y no me parece que haya una brecha enorme como podía haber otros años. Seguiremos trabajando para que eso no vuelva a pasar y que las ocasiones que tuvimos, ya que conseguimos llegar a su área, algo que otros años era muy difícil, pues se puedan meter y la brecha cada vez disminuya más.

-¿Le falta al Madrid ambición para poder acercarse al Barça?

-No sé si la sensación es ambición o no. Pero tanto la última vez que nos enfrentamos el año pasado, que les ganamos, como esta, creo que la mentalidad del equipo es otra. Al final sales de tú a tú y sales a jugar contra el Barça igual que sales a jugar contra el Arsenal en Champions. Es un partido, 90 minutos en los que todo puede pasar, no tienes miedo al rival, tienes la capacidad o tienes la responsabilidad de poder jugar el balón, de poder atacar en área rival. No les tienes miedo ni mucho menos como creo que pasaba hace años. Cuando te quitas ese peso de encima de jugar de tú a tú, creo que es cuando salen y fluyen las cosas. Obviamente no puedes estar contento cuando pierdes, pero creo que las cosas cada vez se están haciendo mejor, cada vez la diferencia es menos y cada vez estamos más cerca.

-¿Cómo se acogió en su familia que quisiera jugar al fútbol?

-Con total naturalidad. Mis padres querían mi felicidad y si mi felicidad era jugar al fútbol, pues adelante con lo que yo quisiera. Siempre me han apoyado y la verdad que yo puedo presumir de ello. Hay otras compañeras que no les ha sido tan fácil por su entorno, pero para mí ha sido superfácil, siempre me han respetado.

-El club en el que dio un gran salto en su carrera está considerando vender el equipo femenino por las dificultades económicas que atraviesa el club. ¿Qué le parece?

-Me da una pena tremenda. Antes de que yo estuviera allí, el Levante femenino ha sido un equipo histórico. Que en tan poco tiempo se haya deshecho, se haya dejado ir por circunstancias económicas es triste. Pero bueno, nosotras como jugadoras o la sección del femenino poco puede hacer en ese sentido porque dependes del club. Pero sí que es triste porque se han conseguido muchas cosas, se han dado pasos muy grandes en el equipo femenino como para que ahora en tan poco tiempo se caiga.