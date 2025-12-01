Suscribete a
María Méndez: «Los españoles cada vez se apuntan más a la selección»

La internacional ovetense se ilusiona con la posibilidad de repetir título con España en un Metropolitano que bata el récord de asistencia

María Méndez en un entrenamiento con la selección española
Daniel Cebreiro

Noventa minutos separan a la selección española femenina de un nuevo título. Con una versión muy mejorable, pero sacó un empate de Alemania que le permite acudir al Metropolitano con la final igualada en busca de su segunda Liga de Naciones. También sería la segunda ... para María Méndez (Oviedo, 24 años), ilusionada por la posibilidad de volver a ganar un título con España, satisfecha por ver cómo la brecha entre su Real Madrid y el Barça se reduce con el tiempo y apenada por el cierre próximo al que parece abocado el Levante, el club en el que dio el gran salto.

