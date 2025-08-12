Suscribete a
Maradona, la bomba de humo que puso los focos del mundo sobre Badajoz

En 1998, Marcelo Tinelli compró el club y desató en Argentina la locura por el equipo extremeño. Su amistad con el Pelusa propició que el astro confirmase públicamente que vestiría de blanquinegro. Nunca lo hizo

Diego Maradona junto a Marcelo Tinelli
Adrián García Durán

Hubo un momento, que recuerdan bien los más cafeteros, en el que, tras las de River Plate y Boca Juniors, la camiseta más vendida en Argentina era la del Club Deportivo Badajoz. Eso, al menos, creía y defendía Marcelo Tinelli. El reconocido 'showman' argentino compró ... el club en 1998. En aquel año, Mérida y Extremadura ya habían logrado jugar en Primera división, y los pacenses seguían buscando el ansiado ascenso, que era el objetivo de Tinelli.

