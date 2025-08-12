Maradona, la bomba de humo que puso los focos del mundo sobre Badajoz

Hubo un momento, que recuerdan bien los más cafeteros, en el que, tras las de River Plate y Boca Juniors, la camiseta más vendida en Argentina era la del Club Deportivo Badajoz. Eso, al menos, creía y defendía Marcelo Tinelli. El reconocido 'showman' argentino compró ... el club en 1998. En aquel año, Mérida y Extremadura ya habían logrado jugar en Primera división, y los pacenses seguían buscando el ansiado ascenso, que era el objetivo de Tinelli.

Haciendo gala de su más pura esencia, convirtió el club en un show mediático. Los tabloides argentinos no hablaban de otra cosa. Se sucedían los rumores. Se llegó a decir que firmaría, de una tacada, a Bebeto, Dunga o Caniggia. De hecho, el 'pájaro' estuvo realmente cerca de firmar por el Badajoz. Durante semanas, medios locales y argentinos, insistieron en que había negociaciones abiertas. Lo que pocos recuerdan es que la gran protagonista de la historia fue Mariana Nannis, la esposa de Caniggia, que apareció en los medios para asegurar que «no se mudaría a Badajoz ni loca». Consideraba a Badajoz «un pequeño pueblo», aunque, como recoge con ironía una crónica de la época del diario 'Hoy', uno de los directivos de Tinelli, Hugo Issa, intentó convencerla de que Badajoz aparece en los mapas como una «ciudad de España».

Caniggia no llegó finalmente, pero Tinelli sí logró firmar a compatriotas de cierto nivel como Alejandro Mancuso o Bisconti. Formó un plantel decente, pero le faltaba la guinda, la estrella. Y ahí es donde entra el más grande de todos los tiempos. Medios como 'Olé' y otros de renombre, como la propia CNN, se hicieron eco del rumor: el Badajoz negocia con el Pelusa Maradona. Todo pese a que el '10' se había retirado un año antes como futbolista de Boca Juniors.

El propio Maradona jugó con esa posibilidad. Llegó a decir ante los medios de comunicación que lo único que hacía falta era que «se pusiesen de acuerdo con Coppola», que era su agente. El interés por el Badajoz se disparó en toda Latinoamérica y Tinelli, consciente de su poder mediático, aprovechó la situación.

Con los rumores en todo lo alto, en agosto de aquel verano Maradona confirma la bomba y asegura ante los medios que vestirá la camiseta blanquinegra del Badajoz. Con un pequeño matiz. No lo haría como futbolista de la plantilla, sino en el partido con el que Tinelli quería presentar su proyecto ante la afición de El Vivero. Un partido que generó, también, una expectación monumental. El argentino negoció con el Parma, que era, en aquella época, gran captor de estrellas, pero finalmente se dispuso a crear su propio «equipo de las estrellas» para jugar en el Vivero ante su Badajoz. Estaba cerrada la presencia de Maradona y de otras leyendas como Francescoli.

Sin embargo, los rumores permanecieron hasta finales de ese año. Paradójicamente, hasta el 28 de diciembre, fecha en la que Diego Maradona, bromeando con mal estado de forma, llegó a decir que, de venir a Badajoz, solo podría jugar «de pelota» o, como mucho, «patear un córner». La realidad es que, pese a estar en el recuerdo de cada pacense, el Pelusa no llegó nunca a pisar Badajoz, pero sí puso los focos de todo el mundo sobre esa «ciudad de España» que tan poco le gustaba a la mujer de Claudio Caniggia.