La Federación Inglesa (FA) anunció este jueves la prohibición de que los hombres autocalificados como 'mujeres transgénero' jueguen al fútbol femenino en Inglaterra a partir del próximo 1 de junio. La FA se escuda en la decisión del Tribunal Supremo del pasado 16 de abril, ... en la que falló que la definición legal de mujer en la Ley de Igualdad en el Reino Unido debe basarse en el sexo biológico. Según datos de la FA, hay veinte hombres registrados como mujeres transgénero en el fútbol aficionado en Inglaterra, pero ningún caso en el fútbol profesional. Algunas voces han expresado sus preocupaciones sobre la equidad en la competición. En Australia, por ejemplo, el equipo femenino Flying Bats, que incluía a cinco jugadoras trans, ganó invicto la liga, lo que generó un acalorado debate sobre posibles ventajas físicas de este colectivo, lo que llevó a que algunos conjuntos rivales se negaran a jugar contra ellas.

En España, la normativa permite a las personas trans participar en competiciones deportivas según el género que figura en su documento de identidad. Esto ha facilitado la inclusión de futbolistas trans en distintas categorías, aunque también ha generado debates sobre la equidad y la competencia justa. La primera licencia se tramitó en el año 2018, cuando la RFFM, encabezada por su responsable del fútbol femenino Nerea Alonso, consiguió inscribir la ficha a Alba Palacios, a la edad de 33 años. Alba se mostró muy agradecida tanto a la Comunidad de Madrid como a la Federación Española de Fútbol, que facilitaron todos los trámites para que pudiera jugar federada en un equipo de fútbol femenino. «Sin prácticamente decirles nada ni hacer nada, han sido ellos los que han movido todo y me han dejado jugar antes de que se cumplan los dos años de hormonación, así que les agradezco de corazón lo que han hecho por mí y por la comunidad transgénero», declaró Alba en su momento. Debutó como jugadora de Las Rozas CF (en la tercera categoría nacional), jugó su primer partido como titular contra el equipo Sur Getafe y marcó gol a los 20 minutos. Alba Palacios, que vivió durante casi 30 años siendo Álvaro Palacios, comenzó a jugar al fútbol con apenas diez en la cantera del Pozuelo de Alarcón, club en el que mantuvo hasta los 24 años tras haber debutado, aún como Álvaro, en Tercera división. Volvió a ponerse las botas con 32 en el K-2 de Majadahonda y poco después comenzó el tratamiento hormonal. «El fútbol es un deporte muy machista. El único que lo sabía era el entrenador. Se lo dije porque al iniciar el tratamiento iba a descender mi rendimiento», confesaba la jugadora en una entrevista. En la temporada 2019-2020, Alba fichó por el Samper de Coslada de la misma categoría en el mercado de invierno y volvió a hacer historia siendo la primera en formar parte de un club profesional, el Madrid CFF, formando parte de su equipo filial. Y ella misma, entre la sorpresa y la emoción, reconoció: «Yo no creía ni que pudiera jugar en un equipo femenino». «Por eso le agradecí al presidente del Madrid CFF, Alfredo Ulloa, mi fichaje. Yo no creía que ningún equipo de la Primera Iberdrola me cogería, por mi condición. Sé que se habla mucho de las personas 'trans', pero estoy dispuesta a seguir derribando barreras», decía con contundencia. El propósito de Alba Palacios era convertirse «en la primera chica 'trans' que juega en la Primera Iberdrola». «Quiero romper esa barrera. Y quiero hacerlo no tanto por mí sino por todas las chicas 'trans', para que se vea como algo normal». Pero no pudo ser; llegó la pandemia y a final de temporada fichó por el Torrelodones, equipo en el que estuvo dos temporadas, hasta recalar en el Villaviciosa de Odón en la temporada 2022-2023.

¿Y qué sucede en el caso del fútbol masculino? En España existe el Fénix FC, que es el primer equipo de fútbol compuesto íntegramente por hombres transgénero. Debutaron en una liga regional masculina en Cataluña en octubre de 2024, marcando un hito en la inclusión dentro del deporte. El equipo fue fundado por Hugo Martínez, que buscaba crear un espacio seguro alejado de rivalidades y polémicas para futbolistas trans.

En mi opinión, aunque la inclusión de futbolistas transgénero en el fútbol femenino en España ha hecho pequeños avances, el debate continúa. Y hay argumentos tanto a favor de la equidad y la inclusión como en contra, aludiendo en este último caso a la competencia justa. Es sin duda un tema complejo y requiere un enfoque equilibrado, justo, bien estudiado, profesional y respetuoso hacia todas las personas involucradas.