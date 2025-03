¿Quiénes son los compañeros de viaje de Jorge Vilda? ¿En quiénes confía? ¿Quiénes son los fieles escuderos con los que trabaja el entrenador codo con codo? Son ocho los que forman el cuadro técnico, pero cuatro de ellos, concretamente, son los puntales del ... seleccionador.

Su persona de máxima confianza y segunda entrenadora es Montse Tomé, asturiana de 41 años de edad. Formada en las categorías inferiores del Oviedo Moderno. En la temporada 2006/07 pasó a engrosar las filas del Levante U. D. de la Superliga, donde ganó la liga en la temporada 2007/08. En verano de 2010 fichó por el F.C. Barcelona, equipo de la Superliga. Dos años después, en septiembre de 2012, vuelve al Oviedo Moderno, club donde se formó como jugadora. Montse se incorporó al cuerpo técnico de la selección absoluta femenina, tras superar el curso de entrenador UEFA Pro que hace en Las Rozas. Allí fue compañera de promoción de otras dos futbolistas, Laura del Río y Natalia Pablos. En palabras del propio Jorge: «Montse es una trabajadora nata y su forma de entender las cosas se complementa a la perfección con la mía».

El siguiente en la lista es Kenyo Gonzalo. Jorge dice de él que: «Se encarga del análisis de los rivales, se ve todos los partidos y esto es importantísimo para nosotros, se anticipa a los posibles rivales y es parte activa en el diseño de tareas y en los entrenamientos. Es una función con muchas facetas y todas las pasa con muy buena nota». Sin duda, Kenyo es un puntal clave en la selección. A Kenyo tuvimos la suerte de tenerle como entrenador en el CD Tacón la temporada 2014-2015 la primera de nuestra historia). Él era, junto a Miguel Ángel Sopuerta, siempre en mi opinión, el mejor entrenador que había entonces en la Comunidad de Madrid. Hoy Kenyo es un referente mundial, un visionario. En aquellos años ya era un auténtico obseso de la preparación física. Muy meticuloso en el diseño de los partidos, Kenyo tiene cualquier detalle bajo control. Es complicado que se le pase algo. Sus charlas prepartido son fundamentales. Fue campeón del mundo Sub 17 con la selección española.

De la preparación física de la selección española se encarga Blanca Romero, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella ha sido la principal responsable de colocar a esta selección a la vanguardia en el empleo de la tecnología para mejorar el rendimiento de las futbolistas, consiguiendo optimizar las capacidades de cada una de las jugadoras para sacar lo mejor de ellas. Blanca es una de las grandes expertas a nivel internacional en el trabajo de fuerza. Se incorporó a la selección española en septiembre de 2020. «Ella sabe cuándo es el momento de exprimirnos y de sacar lo máximo como jugadoras. Cuando hay que estar de broma, también es la primera. Esa simpatía te da la confianza necesaria para trabajar mejor. Tenemos feeling», dice Ivana Andrés de ella.

Javier López Vallejo es el encargado de fortalecer y cuidar la salud mental del equipo. Oficialmente, su cargo es el de director del Departamento de Psicología en la Real Federación Española de Fútbol, y es una pieza clave ahora mismo en la selección. «Es un privilegio tener a Javi aquí. Nunca habíamos tenido la figura de un psicólogo en la selección y está claro que hoy es imprescindible, no solo como profesional, sino también como persona», decía Vilda de él hace solo unos días. Está claro que este pamplonés de 47 años, ex cancerbero formado en la cantera de Osasuna, ha sabido ganarse a la selección y ayudar a controlar la mente de todos los integrantes, tan importante en momentos de máxima tensión, duros entrenamientos, exigencia y presión.

En el ámbito del fútbol femenino se reivindica constantemente la necesidad de que haya entrenadoras. Y poco a poco es cierto que se van incorporando. En este mundial, hasta 12 selecciones tienen a la cabeza a una seleccionadora. Pero hay un dato curioso: no hay ninguna seleccionadora que no haya sido previamente futbolista. Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, es un defensor férreo de que la formación debe estar por encima de la experiencia como jugador. Hay muchos jugadores que se convierten en entrenadores exprés, muchas veces on line, sin cumplir los plazos oficiales. Ellos hacen en cinco meses lo que el común de los mortales que no han pasado por el campo de juego tarda dos años y medio en completar.

El debate está abierto: ¿Se solucionarían muchos de los problemas de gestión de grupo si empezaran aparecer entrenadores y entrenadoras con más formación que la de su mera condición de exfutbolistas? Un exjugador reconvertido a entrenador, ¿está exento de una formación más integral? Un entrenador tiene que tener mucho más empaque que solo la experiencia en el campo de juego. ¿Se debería exigir a todas y a todos la misma preparación? Desde mi punto de vista, formación y experiencia deberían ir de la mano. Pero el el fútbol femenino, que es lo que nos ocupa, la gestión de grupo es fundamental para que el equipo se consolide y rinda. Y eso, además de experiencia, sin duda necesita mucha preparación.