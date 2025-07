La selección española femenina ya sabe lo que es pisar unas semifinales europeas. Fue en 1997, contra Italia, en un partido que perdimos por 2-1. En aquel equipo estaba Toña Is, una de las pioneras que marcaron el camino. Por eso, el duelo de ... cuartos contra Suiza, catalogado como 'histórico', para mí no lo es tanto. Más bien me ha dejado la sensación de que seguimos atrapados en la misma historia.

España se atascó por el centro. Con Pina y Mariona buscando siempre meterse hacia dentro, las laterales partiendo desde posiciones interiores para acabar por fuera, y un atasco general que obliga a un esfuerzo extra a jugadoras que deberían estar marcando diferencias. A eso se suma la falta de efectividad en el remate: dos penaltis fallados. Mariona lanzó el primero, después de que, esta vez sí, le permitieran hacerlo. «En el equipo, quien decide quién tira los penaltis soy yo», dijo Montse en zona mixta. Declaración reveladora: ahora sabemos también quién tomó la decisión en los Juegos Olímpicos, cuando Mariona cedió su penalti por la medalla de bronce ante Alemania a Alexia, quien terminó fallándolo.

Es fútbol y es femenino Cómo que Vero Boquete al Como Manuel Merinero Mariona salió del campo cabizbaja, visiblemente enfadada y, quizás, harta de ser siempre la sacrificada. Entre las tres aspirantes al Balón de Oro, Montse no se atreve a sustituir a Alexia ni a Aitana, priorizando el marketing y el «peso histórico» por encima del rendimiento en el campo. Y, sin embargo, para mí, Mariona es la pieza que hace que las demás funcionen mejor y por ello en esta Eurocopa no se está siendo justo con ella. La seleccionadora sí acertó con la entrada de Athenea, que dio al ataque lo que pedía a gritos: velocidad, desborde, uno contra uno y gol. Es cierto que Mariona no tuvo su mejor noche, pero tampoco Alexia (desaparecida de principio a fin) ni Aitana, cuya única aportación destacable fue el taconazo que derivó en el primer gol de España. Un detalle brillante. Ese chispazo de talento es, en parte, el síntoma de un problema mayor: a España le basta su calidad individual para imponerse a selecciones inferiores. Lo ha hecho hasta ahora, cumpliendo con lo mínimo exigible. Pero el verdadero torneo empieza ahora, frente a rivales como Alemania, Francia o Inglaterra, equipos potentes, rápidos, dinámicos, que saben competir en bloque y que, hoy en día, son superiores colectivamente a las nuestras. La obsesión de Montse por cambiar siempre a Mariona, y casi nunca a Alexia o Aitana, transmite un mensaje equivocado: una gestión basada en jerarquías mediáticas antes que en la meritocracia. Ese tipo de decisiones pueden romper el equilibrio interno del vestuario y, cuando llegue el momento de enfrentar a las selecciones realmente grandes, España podría pagar un precio alto. Vamos a por las semifinales.

