Es fútbol y es femenino

Linda Caicedo desaparece de la lista del Real Madrid para la UEFA

El conjunto blanco, que mañana debuta ante el Eintracht, no da explicaciones de la ausencia de su mejor jugadora, a la que podría recuperar en su lista B

Linda Caicedo, el viernes pasado, en su derrota con el Atlético de Madrid
Linda Caicedo, el viernes pasado, en su derrota con el Atlético de Madrid EFE
Manuel Merinero

Linda Caicedo, 20 años, delantera colombiana, una de las mejores futbolistas del planeta, nominada al Balón de Oro 2025, la estrella indiscutible del equipo, no aparece en la lista de jugadoras inscritas del Real Madrid para la Champions League. Todo una bomba.

Y la ... competición para el equipo blanco, como también para el Atlético, arranca mañana ante el Eintrach en Fráncfort, Eintrach de Frankfurt, el club más exitoso de Alemania y el segundo de Europa, siete títulos de liga en su palmarés, nueve copas alemanas y cuatro Champions League. Es la ida de la tercera ronda, la eliminatoria previa a entrar en una fase de grupos en la que ya esperan Arsenal (actual campeón), Chelsea, Olimpique de Lyon, PSG, Bayern, Wolsburgp, Barcelona, Benfica y Juventus.

