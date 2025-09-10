Linda Caicedo, el viernes pasado, en su derrota con el Atlético de Madrid

Linda Caicedo, 20 años, delantera colombiana, una de las mejores futbolistas del planeta, nominada al Balón de Oro 2025, la estrella indiscutible del equipo, no aparece en la lista de jugadoras inscritas del Real Madrid para la Champions League. Todo una bomba.

Y la ... competición para el equipo blanco, como también para el Atlético, arranca mañana ante el Eintrach en Fráncfort, Eintrach de Frankfurt, el club más exitoso de Alemania y el segundo de Europa, siete títulos de liga en su palmarés, nueve copas alemanas y cuatro Champions League. Es la ida de la tercera ronda, la eliminatoria previa a entrar en una fase de grupos en la que ya esperan Arsenal (actual campeón), Chelsea, Olimpique de Lyon, PSG, Bayern, Wolsburgp, Barcelona, Benfica y Juventus.

La alarma ha saltado, Caicedo no aparece en la lista de la página oficial de la UEFA aportada por el Real Madrid, pero el club blanco no quiere dar los motivos (a consulta de este periódico), alimentando las especulaciones. Puede tratarse de un simple error burocrático, pero puede ser también algo intencionado. Una señal de que la futbolista está a punto de abandonar el club (adelantando algo inevitable previsto para el mercado de invierno o final de temporada todo lo más) o quizás de ser sancionada. Noticias relacionadas Es fútbol y es femenino Los cuartos de Jorge Vilda Manuel Merinero

es fútbol y es femenino Sin rastro de La Liga F en la Quiniela Manuel Merinero La ausencia de la jugadora colombiana, que sí se entrenaba ayer con normalidad junto a sus compañeras, podría ser subsanable con su inscripción en la lista B hasta las 0.00 horas de esta noche (lo que agrandaría la perplejidad del asunto). Al ser nacida con posterioridad al 2004 y llevar más de dos años en el primer equipo, podría hacerse. También sería mosqueante.

