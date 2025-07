Aparte de ser futbolistas excepcionales y de que sus parejas sentimentales sean masculinas (algo poco común en el fútbol femenino), Laia y Athenea coinciden en otro aspecto relevante de sus trayectorias deportivas: la forma en que salieron de sus respectivos clubes. Laia abandonó el FC ... Barcelona en julio de 2017 rumbo al Atlético de Madrid, mientras que Athenea dejó el Racing Féminas para fichar por el Deportivo en 2019.

Corría el verano de 2016. En el CD Tacón habíamos conseguido los recursos necesarios para competir de tú a tú con el Madrid CFF, que contaba con un presupuesto muy superior al nuestro. Hasta entonces, nuestro presupuesto había sido de apenas 10.000 euros por temporada. En esa ventana de fichajes, incorporamos a jugadoras como Laura del Río, Mey Ruiz, Sara Ezquerro, Lorena Navarro y Lucía Suárez. También contratamos como entrenadora a Marta Tejedor, quien volvía a España tras su paso por las federaciones de Chile y Perú.

Sin embargo, el fichaje más complicado desde el punto de vista jurídico-administrativo fue el de Lucía Rodríguez. El Madrid CFF había ejercido el derecho de retención –una figura que sigue vigente en el reglamento de la RFEF para futbolistas aficionados y categorías base– y no permitía su salida. ¿Qué hicimos? Como Lucía no tenía contrato profesional, le propusimos uno. Ella lo aceptó, ya que no se puede negar a una jugadora su derecho al trabajo. El caso terminó ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF, que nos dio la razón. Así, Lucía Rodríguez jugó durante dos temporadas en el CD Tacón.

En julio de 2017, Laia Aleixandri (al igual que Ona y Paula Fernández) decidió abandonar el FC Barcelona. Laia se comprometió con el Atlético de Madrid. El Barça, por su parte, aplicó el derecho de retención. Sin embargo, el club catalán estaba interesado en fichar a Mapi León, jugadora del Atlético, y ella deseaba incorporarse al Barça. El Atlético habría podido inscribir a Laia sin problemas, amparándose en la resolución del caso Lucía Rodríguez, ya que el Comité Jurisdiccional le habría dado la razón. ¿Cómo se resolvió el asunto? El Barça pagó 50.000 euros al Atlético por el traspaso de Mapi León y liberó a Laia Aleixandri.

El caso más mediático relacionado vinculado al derecho de retención fue el de Athenea del Castillo. La cántabra era la figura principal del Racing Féminas y acudía con regularidad a las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española. El Deportivo, ya ascendido a Primera división en la temporada 2018-2019, decidió incorporarla para la campaña 2019-2020. Anunció su fichaje, pero el Racing emitió un comunicado afirmando: «Estamos absolutamente seguros de que la RFEF no tramitará la licencia con un club distinto del nuestro sin haber obtenido la baja de nuestra entidad. El reglamento lo impide. El Deportivo se enfrenta ahora a una denuncia presentada ante la Federación Cántabra de Fútbol, la cual será trasladada a la Federación Española».

La RFEF llegó a denegar la inscripción de Athenea con el Deportivo. Sin embargo, el club gallego argumentó que «no se le puede negar a la jugadora el derecho al trabajo» y expresó su confianza en que el Comité Jurisdiccional o un juzgado de lo laboral les daría la razón. ¿Qué ocurrió? El Racing acabó cediendo, retiró la denuncia y otorgó la baja federativa, cerrando así el «culebrón».

Tanto Laia como Athenea pudieron fichar por el Atlético de Madrid y el Deportivo, respectivamente, gracias a la resolución establecida por el Comité Jurisdiccional de la RFEF en el caso de Lucía Rodríguez.

El artículo 134 del reglamento de la RFEF estipula que «un futbolista con licencia juvenil debe permanecer en el club que lo inscribe hasta la finalización de la temporada en que cumpla 19 años».

Este artículo busca proteger la planificación deportiva de los clubes, lo que fue el argumento usado por Madrid CFF, FC Barcelona y Racing Féminas. No obstante, la legislación laboral española es clara: garantiza el derecho a la libre elección de empleo y declara nula cualquier cláusula que impida ejercer una actividad profesional sin causa justificada.

Así, Athenea y Laia firmaron sus primeros contratos profesionales como futbolistas y pudieron continuar sus respectivas carreras sin impedimentos legales.