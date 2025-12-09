La semana pasada se hacía público que el CSD elevaba al TAD las denuncias que Rubén Alcaine, vicepresidente de La Liga F expulsado de su cargo por la mayoría de los clubes, había presentado contra la presidenta Beatriz Álvarez y el director general, ... Pablo Vilches. Un expediente que puede derivar en la inhabilitación de ambos y, en consecuencia, en la obligada celebración de elecciones. Un escenario que recrudece la guerra civil soterrada que se lidia desde hace tiempo en los despachos del fútbol femenino español. Hay mucho dinero en juego.

Cuando el 15 de junio de 2021 el CSD y concretamente su junta directiva, presidida entonces por José Manuel Franco, aprobó formalmente la profesionalización de la primera división femenina, los dirigentes de la Asociación de Clubes de fútbol femenino coparon y se repartieron los puestos directivos de la Liga F. Lo que pretendían era que el presidente fuera Pablo Vilches, el vicepresidente Rubén Alcaine y la dirección general recayera en Pedro Malabia.

Pero se encontraron con una piedra en el camino, que la presidencia debía de recaer en una mujer por imposición. Beatriz Álvarez, que representaba a su club, el Oviedo Moderno en la Asociación de Clubes, fue la elegida. Conocía el fútbol femenino y además había ocupado puestos de responsabilidad política (vinculados al PSOE). En concreto, directora general de Deportes del Principado de Asturias y vocal de la comisión directiva del CSD como representante de las comunidades autónomas.

Ahora, con Alcaine fuera de combate y posiblemente también Álvarez y Vilches, Pedro Malabia cree tener el camino despejado para convertirse al fin en el CEO de La Liga F con su 'hermana' Lola Romero de presidenta. Y eso que en las oficinas de Valdebebas llevan tiempo cociéndose sigilosamente estrategias para quitarle poder a Javier Tebas en el futbol femenino. Y por eso (ya que a Malabia se le considera hombre suyo) se cocina otra candidatura a la que los clubes díscolos (Real Madrid, Madrid CFF y Real Sociedad) pretenden sumar aliados con la figura de Ana Rossell como presidenta.

Si ganara, la directora deportiva del Real Madrid habría conseguido derrotar a todos sus adversarios y recuperar el protagonismo perdido en el club blanco, donde ha tenido que interpretar que trabajaba por y para la causa. Pero con lo que no cuentan sus promotores, es que realmente trabaja para el hombre al que pretenden derrocar. Como ella repite a menudo, «lo imposible solo tarda un poco más».