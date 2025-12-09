Suscribete a
Es fútbol y es femenino

Juego de traiciones y agentes dobles para presidir la Liga F

«Con lo que no cuentan sus promotores, es que realmente trabaja para el hombre al que pretenden derrocar»

Una dimisión que demuestra que en la RFEF siguen las sombras

Tebas y Beatriz Álvarez en la presentación del patrocinio de la Liga F
Manuel Merinero

Manuel Merinero

La semana pasada se hacía público que el CSD elevaba al TAD las denuncias que Rubén Alcaine, vicepresidente de La Liga F expulsado de su cargo por la mayoría de los clubes, había presentado contra la presidenta Beatriz Álvarez y el director general, ... Pablo Vilches. Un expediente que puede derivar en la inhabilitación de ambos y, en consecuencia, en la obligada celebración de elecciones. Un escenario que recrudece la guerra civil soterrada que se lidia desde hace tiempo en los despachos del fútbol femenino español. Hay mucho dinero en juego.

