El 5 de septiembre de 2023, hace un año, la RFEF mandaba un comunicado oficial anunciando el cese de Jorge Vilda como director deportivo y como entrenador de la selección española femenina de fútbol. Su salida, en palabras de Pedro Rocha, presidente entonces de ... la gestora federativa, desencallaba el conflicto con las campeonas del mundo. Una salida producida por exigencia de las jugadoras, algo que habían intentado antes, cuando el motín de Las Rozas, pero que sólo lograron tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso que invirtió la relación de poder en el balón femenino. Cuando empezó el incendio, pese al anuncio de renovación que públicamente Rubiales le prometió en su desesperada comparecencia aferrándose a la poltrona (la de los aplausos), Vilda ya contaba con su adiós, pero no con la traición de la que hasta entonces había sido su persona de confianza, Montse Tomé.

Jorge Vilda dejó un currículum brillante en su salida. Como primer entrenador, dos veces campeón de Europa sub-17 y una sub-19. El título en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue sin duda el mayor de sus logros profesionales, además de llevar a España al número 1 del ranking FIFA. Como director deportivo, Como director deportivo, añadió dos medallas de oro en el Mundial sub-17 y una el sub-20; y otras dos Europeos sub-19 y sub-17. Y se llevó una liquidación de 1,8 millones de euros, la más grande que nunca nadie ha recibido en el Fútbol Femenino.

Pero más allá del palmarés, la experiencia y la jugosa liquidación, su salida sólo le ha generado a Vilda son básicamente quebraderos de cabeza. Judiciales algunos: su comportamiento en el caso Jenni le llevará el próximo mes de febrero al banquillo de la Audiencia Nacional, acusado de un presunto delito de coacciones. La fiscalía pide 18 meses de prisión y la prohibición de comunicarse con Jennifer Hermoso y acercarse a ella en un radio menor de 200 metros durante cuatro años, así como su inhabilitación para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena.

Los asuntos deportivos no le han aliviado. Jorge Vilda está al frente de toda la estructura deportiva de la selección femenina de Marruecos. Allí lo asume todo: la dirección deportiva, la selección absoluta y ahora también la sub-20 (siempre le gustó ser el perejil de todas las salsas). Pero no le funciona nada. Ni metió a la principal en los Juegos ni ha logrado superar la primera fase del Mundial con la juvenil.

Esta próxima madrugada (1.00, Teledeporte), un año después de la ruptura, Vilda y la selección tendrán un esperado cara a cara en el tercer partido de la fase de grupos de ese Mundial sub-20. Morbo sin nada en juego. La selección marroquí ya está eliminada; la española ya está clasificada. En un banquillo, Jorge Vilda; en el otro, Sonia Bermúdez, una de las jugadoras que él mismo sacrificó cuando se hizo cargo de la selección absoluta tras la destitución de Ignacio Quereda, una salida también motivada por una revuelta de las jugadoras tras el Mundial de Canadá 2015.

De momento, los objetivos marcados a Vilda por la federación marroquí no se están cumpliendo: la selección absoluta no se clasificó para los Juegos Olímpicos y, de momento, los partidos en el Mundial sub-20 se cuentan por derrotas. La sensación que transmite el trabajo de Vilda en Marruecos, pese al enorme esfuerzo que realiza su equipo de trabajo, desvela alguna carencia, especialmente cuando disputan encuentros internacionales. Por ejemplo, la falta de forma física de las futbolistas respecto a la de sus rivales. El bajón que sufren en las segundas partes de los partidos es alarmante.

Quizá Vilda hubiese preferido un cara a cara con la absoluta, pero de momento eso tendrá que esperar. Se tendrá que conformar con un encuentro cero emocionante, con todo decidido, y donde no podrá presumir de poderío, pues la selección que dirige es muy inferior a la española. A la espera de sentarse en el banquillo de los acusados, con las expectativas de Marruecos sin cumplir y acumulando derrotas, no parece que soplen buenos vientos para el ex seleccionador nacional.