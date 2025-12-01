Suscribete a
Es fútbol y es femenino

Si antes habla Aitana...

«Es posible que la lesión de Aitana se debiera a esa excesiva carga de partidos que denuncia; baja sensible, pero España puede campeonar sin ella»

El inmovilismo de Sonia Bermúdez

Aitana Bonmatí, en la ida de la final ante Alemania
Aitana Bonmatí, en la ida de la final contra Alemania
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Apenas unas horas después de presentar denuncia («Se agradece venir aquí y sentirte futbolista sabiendo lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente. Somos las futbolistas que más partidos jugamos de todo ... el mundo», dijo entrevistada por la Ser), Aitana Bonmatí se rompió el peroné durante un entrenamiento. Y solo 48 horas después de jugar la ida de la final de la Liga de las Naciones femenina, donde la selección ya dio la sensación de estar fundida.

