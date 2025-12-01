Apenas unas horas después de presentar denuncia («Se agradece venir aquí y sentirte futbolista sabiendo lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente. Somos las futbolistas que más partidos jugamos de todo ... el mundo», dijo entrevistada por la Ser), Aitana Bonmatí se rompió el peroné durante un entrenamiento. Y solo 48 horas después de jugar la ida de la final de la Liga de las Naciones femenina, donde la selección ya dio la sensación de estar fundida.

Es posible que la lesión de Aitana se debiera a esa excesiva carga de partidos que denuncia. Se denomina fractura por estrés y el peroné puede sufrirla por mucha actividad repetitiva, por un aumento brusco de la carga de trabajo o intensidad o por fatiga muscular (los músculos ya no protegen bien al hueso). Aitana abandonó el terreno de juego en el minuto 76 con una expresión rara, como de no estar a gusto. Posiblemente fuera su peor partido en mucho tiempo y parecía saberlo. ¿Se temía ya algo? ¿tenía molestias y de ahí sus declaraciones previas al partido?

Soluciones en la selección para la baja de Aitana, las hay. Lo más adecuado pasaría por meter en su lugar a Mariona Caldentey y llevar al extremo a Eva Navarro o Athenea para dar más velocidad y amplitud al juego. No es descartable que Vicky López ocupe su lugar.

El partido, en cualquier caso, se presenta igualadísimo. Si las alemanas hubieran estado acertadas de cara a portería (Cata Coll sí estuvo inconmensurable), la final estaría ya vista para sentencia. Pero no fue así y lo normal es que ahora el talento individual de las españolas las lleve al título. Incluso sin Aitana. Y a pesar de que Clara Buhl, la extremo izquierdo germana, es la jugadora más en forma del mundo.

Porque lo que está claro es que la selección brilla por la calidad de sus jugadoras. Y que, pese a lo que ocurre en la Liga, atrae. Más de 40.000 espectadores se esperan en la vuelta del Metropolitano (por primera vez con el Rey en el palco en un partido de este calado) y un 14,5% de share y 1.562.000 espectadores vieron por televisión la ida. Solo por eso, el título se queda aquí.