El fútbol femenino español de élite vive una etapa de color de rosa. Los buenos resultados cosechados por la selección española son éxitos merecidos que llegan por el incalculable talento que tienen las jugadoras españolas. Si se hicieran dos equipos separados, uno con las ... once jugadoras que no son habituales en el once inicial y otro con jugadoras que ni siquiera están en la convocatoria, ambos equipos estarían entre los diez mejores del mundo. Y eso, sin contar con las titulares habituales y seudo fijas para Tomé. Es necesario y justo reconocer que estamos ante una generación brillante.

Además, la selección española (que no el fútbol femenino), engancha con el aficionado. Las audiencias están siendo excelentes. Un dato: el partido de cuartos de final contra Suiza lo vieron una media de 2.341.000 espectadores, con una cuota de pantalla de 26,8%. Datos magníficos que parecen darse de bruces con la realidad: ¿esa es la verdadera situación del fútbol femenino español? Desgraciadamente no. Aunque la selección se proclame Campeona de Europa, la realidad de La Liga F y sobre todo del resto de categorías del fútbol femenino pasan, sorprendentemente, por uno de sus momentos más críticos.

Voces tan acreditadas y reconocidas como las propias futbolistas lo corroboran. Fue la mismísima Aitana Bonmatí quién afirmó meses después de la consecución de la corona que «no se ha aprovechado el ser campeonas del mundo». Mariona Caldentey (la que, a mi entender, debería ser próxima Balón de Oro a pesar de que Montse Tomé se empecine en hacer todo lo posible para que no ocurra), declaraba unos días antes de la Eurocopa que «en Inglaterra lo que se hace muy bien es vender el producto y cuidarlo, lo que hace que la gente se enganche y lo siga». Esther, que actualmente juega en EEUU, declaró hace apenas unos días que «excepto a las del Barça, a todas les digo que no hay mejor lugar para jugar», refiriéndose claramente a los Estados Unidos. Es decir, muchas de las estrellas españolas admiten sin reparos que el organigrama y las condiciones que ofrece el fútbol femenino español tienen evidente margen de mejora. Las futbolistas no tienen ningún reparo en hacer público que fuera todo está mucho mejor que aquí. Si a eso sumamos la desbandada continua de jugadoras, principalmente a mercados como el inglés y el americano, en busca de mejores salarios y condiciones, el lío está servido.

A pesar de esta situación crítica, desde el punto de vista económico, tanto de La Liga F como de los clubes, cierto es que las jugadoras de primera división cobran y tienen sus contratos regularizados. Pero ¿y el resto de las jugadoras y categorías? ¿Quién se acuerda de ellas? ¿Se les ha olvidado a los que mandan que de ahí saldrá la próxima hornada nacional? En ese escalón, tan importante, hay infinidad de contratos en precario, montones de jugadoras sin contrato y muchísimos retrasos e impagos. La Comisión Mixta informó de hecho del impago (ya denunciado) de once clubes entre Tercera Federación y Segunda Federación FUTFEM. La realidad es que hay muchas más jugadoras en esas condiciones, pero debido a la inexistencia de relación laboral entre clubes y jugadoras, o no pueden, o peor, no se atreven a denunciar.

¿Por qué no hay un convenio colectivo para el resto de las categorías nacionales femeninas en España? Para los chicos por supuesto que lo hay, tanto en Segunda división como en Primera RFEF. ¿No es eso acaso un claro reflejo de una discriminación estructural que limita las oportunidades y los derechos de todas esas futbolistas? A excepción de AFE, que hace lo imposible por defender sus derechos y mejorar sus condiciones, el resto, no mueve ficha. ¿Dónde está el sindicato mayoritario Futpro? ¿Y el minoritario Futbolistas On? ¿Quién pelea por los derechos de todas esas futbolistas de 1, 2 y 3 RFEF que viven en la precariedad?

Cuando se hizo público el nombramiento de Reyes Bellver como directora del departamento de fútbol femenino de la Federación Española, insistí desde esta misma tribuna en ABC que una de las asignaturas pendientes era el fútbol femenino que no es Liga F, y cuyas competencias, organización y desarrollo dependen de la RFEF. Pasado el tiempo, la realidad es que esas categorías, no es que sigan igual, si no que están cada vez más olvidadas, con menos recursos y sobre todo, sin un control financiero que impida que esta burbuja vaya directa a explotar. Parece que la responsable de la RFEF, el sindicato mayoritario (donde la directora de la federación antes ejercía de asesora jurídica) y el otro Futbolistas On, se olvidan de que «el barro «existe» y que todas esas jugadoras necesitan un mínimo de atención y apoyo para alcanzar unas condiciones dignas mínimas y los clubes puedan ajustar sus presupuestos en base a las exigencias que tienen que cumplir.

La situación de las futbolistas no profesionales en España sigue siendo reflejo de las desigualdades de género en el deporte. La mayoría de las jugadoras no profesionales afrontan condiciones laborales y económicas precarias que limitan su desarrollo deportivo y perpetúan la brecha con el fútbol masculino. Se necesitan mayores inversiones por parte de las federaciones territoriales, una legislación que garantice derechos laborales y una apuesta decidida de los patrocinadores. Sin esa transformación, el modelo de apoyo al fútbol femenino de base y no profesional es un espejismo: parece que existe, pero es irreal.