Es fútbol y es femenino

Una dimisión que demuestra que en la RFEF siguen las sombras

«Hoy, los modestos equipos femeninos de toda España están más abandonados que nunca por los entes federativos, tanto nacionales como territoriales»

La sección femenina, una carga para el Real Madrid

Irene Ferreras, entrenadora del Granada
Irene Ferreras, entrenadora del Granada
Manuel Merinero

Lo adelanté en esta columna el pasado 18 de octubre. Irene Ferreras, miembro de la junta directiva de la RFEF, iba a presentar su dimisión, causada por la manera en la que se había elegido a Sonia Bermúdez como seleccionadora absoluta. Ferreras, madrileña ... que da nombre a un campo de fútbol en Fuenlabrada, fue la única que votó en contra en las elecciones que acabaron colocando a Sonia Bermúdez como seleccionadora nacional. David Aganzo, que se abstuvo, fue el otro voto disidente del aplastante Sí que eligió a Bermúdez.

