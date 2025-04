«Se ha decidido, junto al cuerpo médico, que no juegue ningún partido más hasta final de temporada. ¡Está todo bien y es un niño!». Con estas sorprendentes y emocionantes palabras, que hicieron estallar de alegría a todas sus compañeras, Cristina Martínez, la capitana del ... Deportivo de la Coruña, anunciaba a todo su vestuario que estaba embarazada. La astorgana es toda una institución en el equipo gallego, ya que es la única jugadora que se mantiene desde su fundación, en la temporada 2016-17, sumando 221 partidos jugados.

Pero al margen de la emoción por la noticia, ¿qué sucede cuando una futbolista profesional se queda embarazada? Cris hará una pausa en su carrera deportiva de forma momentánea a causa de su embarazo. Después, también podrá disfrutar del permiso por el nacimiento de su bebé y para sus posteriores cuidados.

Si en algo se han afanado los derechos de las deportistas en el fútbol femenino español tras su profesionalización y la consiguiente firma de un convenio colectivo, ha sido en la garantía plena de la protección al embarazo, la maternidad y las consiguientes etapas que conlleva, donde destacan los siguientes puntos: se deben garantizar guarderías durante los entrenamientos y partidos oficiales-amistosos hasta los tres años de edad del bebé; la Liga F se compromete a facilitar el personal especializado y titulado para garantizar el bienestar físico y mental de la futbolista, tanto en el embarazo como en el posparto; además se debe garantizar que la vuelta a los terrenos de juego por parte de la jugadora se haga de la mejor manera posible, facilitando los recursos necesarios (ya sea clubes o Liga F) para que eso suceda.

Pero aunque todos estos puntos suponen un avance justo y enorme, el gran logro por parte de las futbolistas en la defensa de sus derechos es lo que viene reflejado en el artículo 39 del convenio colectivo. Léase, en caso de embarazo de una futbolista durante su última temporada de contrato, la jugadora tendrá el derecho a optar por cualquiera de las dos siguientes posibilidades: a) La renovación del contrato por una temporada adicional en las mismas condiciones que tenía firmadas en la última temporada. b) La no renovación del contrato.

Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, hay dos casos totalmente opuestos de regreso a los terrenos de juego en los que vale la pena detenerse. El primero, el de María Alharilla, actual jugadora del Levante. Volvió a los terrenos de juego 466 días después de ser mamá con una sentencia clara: «Ser madre me ha hecho mejor futbolista». El Levante, su club, cuando supo de su embarazo, renovó su contrato, y no por un año como refleja el convenio, sino por dos temporadas más. María Alharilla hoy está siendo fundamental en el terreno de juego para que el Levante consiga salvar la categoría.

El segundo caso es el de Marta Corredera. Tras su embarazo, la catalana, dejó la práctica del fútbol profesional. Corredera tuvo un embarazo complicado y no volvió a jugar por las secuelas que le dejó la gestación y los posibles riesgos que conllevaba la práctica de un deporte como el fútbol. «Me sentí muy abandonada (...). Desde que dí a luz no volví a tener ningún contacto con el club (...) En ningún momento me llamaron para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo en cuanto a mi condición física», declaró triste Corredera tras su parto. Después de hablar con Ana Rossell, directora deportiva del Real Madrid, la jugadora aclaró: «Me propusieron que, como yo no podía ejercer mi actividad laboral normal, debería ayudar a los equipos femeninos por las tardes a Valdebebas, no sé a qué. Querían que estuviera allí desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche, para cumplir mi contrato». El contrato de Marta había sido renovado según estipula el convenio colectivo, aunque no para realizar las labores que le estaban encomendando, según la jugadora.

¿Y qué pasa con el resto de actrices (árbitras, entrenadoras, directivas…) que deciden ser madres dedicándose al fútbol femenino? Pues que hay tantas decisiones como mujeres, pero que todas ellas deben estar protegidas por la ley y respaldadas por sus clubes. Llama la atención el caso de María Pry, actual directora deportiva del Betis, que siendo entrenadora del Madrid CFF, su pareja Ana se quedó embarazada de trillizos. Pry, entrenadora en activo por entonces, no lo dudó. «A finales de 2022 cogí la baja de maternidad. Lo tenía muy claro y el Madrid CFF, en todo momento, lo entendió. Coger la baja es una decisión muy personal y yo tuve claro que quería disfrutar de mis hijos».

En un deporte que exige tanto esfuerzo y trabajo tanto a nivel físico como mental, reconocer y apoyar la maternidad no debería ser una excepción, sino la norma. Las futbolistas no sólo están rompiendo barreras en la cancha, también están demostrando que ser madre y profesional del deporte no son opciones irreconciliables: son un camino que puede recorrerse a la vez. Proteger el derecho a la maternidad habla bien de la sociedad y el grado de desarrollo y modernidad de un país, de su cultura, del respeto por los valores que rigen la vida. El futuro del fútbol femenino será más sólido y fuerte cuando todas sus etapas sean igualmente valoradas y reguladas. Por ley, por supuesto, para garantizar derechos fundamentales; pero también, como muestra de empatía y avance social, por las personas que dirigen los clubes, desde los más relevantes hasta los más modestos. Ese será realmente el verdadero triunfo.