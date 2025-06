Rubén Alcaine, el vicepresidente de la LigaF contra el que los clubes (la mayoría) quieren plantear una moción de censura, ha llevado el caso a los tribunales. Demanda contra la LigaF e impugnación de la asamblea que pretende llevárselo por delante. El balón volando ... por los juzgados. O por los despachos, que es por donde el Atlético tiene botando el suyo.

El ruidoso y polémico recorte de su cantera (el club dice que no es para tanto, que solo desaparecen ocho equipos, la mitad de los que tenía) tiene quizás su origen en una frustración real. ¿Compensa formar futbolistas para que a la mínima acaben jugando en la acera de enfrente sin obtener nada a cambio?

La llegada del Real Madrid al fútbol femenino en la temporada 2020-21 fue un golpe bastante fuerte para la cantera atlética. Sus jugadoras de mayor proyección (Carla Camacho, Sofía Fuente...) ficharon por la entidad madridista. Y así sigue ocurriendo año a año. El principal motivo es económico: el Real Madrid hace contrato profesional y laboral a las jugadoras en cuanto cumplen los 16 años, y hasta esa edad les da a las familias una compensación de gastos para cubrir sus desplazamientos. En el Atlético, hasta llegar a la categoría cadete, las jugadoras tenían que pagar por integrarse a la Academia: 850 euros anuales. Luego, hasta que no llegan a los filiales, y no todas, no suelen cobrar remuneración o compensacion.

¿Tiene sentido fomentar la cantera si ni se monetiza nunca con traspasos y tampoco se aprovecha para nutrir al primer equipo? La temporada pasada tan solo una canterana, Rosa Otermin, formaba parte del plantel del Atlético Féminas, y tras volver al club después de un peregrinaje por distintos equipos.

El mejor ejemplo de la mala utilización de la cantera es Sonia Manjarín. Desde benjamín, ha pasado por todas las etapas. Y lo ha ganado todo con el Atlético, con la selección de Madrid y con la selección española. Por su posición en el campo y su manera de jugar, Manjarin es única en el fútbol español y posiblemente en el europeo. Excelente central zurda (o pivote) con un desplazamiento de balón impresionante y una jerarquía muy destacable, fuera de lo habitual. Esta semana hemos conocido que abandona el club (que el club la abandona). Si eso es optimizar recursos (la excusa del club para desmantelar sus categorías inferiores) que vengan Bucero y Patricia y lo vean.