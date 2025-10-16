El Atlético se estrella contra el muro del Manchester United

Si el otoño fuera un estado de ánimo, el Atlético de Madrid bien sería ahora su metáfora más nítida: alegre y vivaracho en verano; lúgubre e impotente con la gabardina encima. Como si le pesase. Tras la del Barça, las de Víctor Martín ... encajaron contra el Manchester United su segunda derrota en apenas cinco días.

Atlético de Madrid 0-1 Manchester United At. Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Medina; Boe Risa (Bartel, min.86), Gaby García; Luany, Fiamma (Ana Vitória, min.86), Jensen (Guijarro, min.66); y Gio Queiroz (Portales, min.42).

Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Medina; Boe Risa (Bartel, min.86), Gaby García; Luany, Fiamma (Ana Vitória, min.86), Jensen (Guijarro, min.66); y Gio Queiroz (Portales, min.42). Man. United: Tullis-Joyce; Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg; Toone (George, min.46), Miyazawa, Zigiotti; Malard (Williams, min.87), Terland (Naalsund, min.46) y Rolfö (Galton, min.64).

Tullis-Joyce; Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg; Toone (George, min.46), Miyazawa, Zigiotti; Malard (Williams, min.87), Terland (Naalsund, min.46) y Rolfö (Galton, min.64). Goles: 0-1, min.24: Rolfö.

0-1, min.24: Rolfö. Árbitra: Eleni Antoniou (Grecia). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Alexia Fernández (min.53 y 74) y con roja directa a Janssen (min.41). Amonestó a Luany (min.90+2) por parte del Atlético de Madrid, y a Riviere (min.19) en el Manchester United.

Las mancunianas no dudaron en apoyarse sobre Fridolina Rolfö para urdir sus ataques, ya desde el principio. Dos derechazos suyos silbaron el oído de la escuadra hasta luego fulminar a Lola Gallardo con violencia, merced de un balón muerto dentro del área. Fiamma pudo anotar, aunque la noticia antes del descanso fue otra: la retirada en camilla de Gio Garbelini y la expulsión directa de la central Janssen.

Pero ni aun en esas el Atlético logró de veras inquietar a Tullis-Joyce, más allá de alguna tentativa de Luany, siempre, siempre sugerente. En el minuto 73, además, Alexia Fernández vio su segunda amarilla, al cortar una contra. A partir de ahí, terreno baldío: las visitantes se crecieron y supieron conservar mejor el balón, así como amenazar la necesidad de sus rivales a través de las carreras de Malard.

En el último minuto de descuento, Gabi García cayó en el área. Antoniou no señaló nada, y amagó con revisar la jugada al detener el tiempo y dirigirse al banquillo a amonestar a Víctor Ruiz. Acto seguido, pitó. Inglaterra es una tierra melancólica, sí. Y por eso soporta mejor el peso de sus gabardinas.