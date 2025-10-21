Suscribete a
villarreal, 0 - 2 manchester city

El Manchester City se pasea sin réplica en Villarreal

Los goles de Haaland y Bernardo Silva decretan la superioridad de los ingleses

Haaland, ante la defensa del Villarreal
Haaland, ante la defensa del Villarreal afp
José Carlos Carabias

El Manchester City se pasea sin réplica en Villarreal. No hay enemigo para la tropa de Guardiola, su fútbol de control, pausado e hipnótico. Es la segunda derrota para el equipo español.

El Villarreal rinde tributo a un Balón de Oro, Rodri, que ... se formó en una cantera impensable de una localidad de 50.000 habitantes y que ha convertido en normalidad la hazaña de codearse con la élite de macro ciudades. Una placa y una ovación de La Cerámica para el centrocampista que emigró al Atlético, y un año después a la canoa que mejor se adaptó a su fútbol, Guardiola y el Manchester City.

