El Manchester City se pasea sin réplica en Villarreal. No hay enemigo para la tropa de Guardiola, su fútbol de control, pausado e hipnótico. Es la segunda derrota para el equipo español.

El Villarreal rinde tributo a un Balón de Oro, Rodri, que ... se formó en una cantera impensable de una localidad de 50.000 habitantes y que ha convertido en normalidad la hazaña de codearse con la élite de macro ciudades. Una placa y una ovación de La Cerámica para el centrocampista que emigró al Atlético, y un año después a la canoa que mejor se adaptó a su fútbol, Guardiola y el Manchester City.

El equipo británico anestesia el partido desde el primer minuto. Lo adormece en ese ritmo cansino y eficaz que duerme a las ovejas y cierra las pestañas.

No hay otro propietario del balón que el Manchester City, de un lado a otro, con su central Stones jugando de eje, sus interiores dominantes y dos balas por los costados que despiertan al personal, Doku y Silvinho. Dos que fintan, engañan, regatean e interpretan el fútbol de la calle.

El Villarreal no sale de su campo, no puede superar la presión, se caen sus soldados con la pelota en los pies. Ya ha marcado Haaland. Falla una, pero dos seguidas no. En la segunda se anticipa como una centella a Foyth y la clava en la red. 24 tantos esta temporada, una barbaridad.

El segundo gol cae por el peso de la lógica, el partido volcado hacia el portero Luiz Junior. otra incursión por la banda y Bernardo Silva, solo, plácido, remata de cabeza.

El marcador no altera la iniciativa del Manchester City. Es una de sus mayores virtudes, no especula, no retrocede si no le obligan, siempre se estira, busca la portería del adversario. Savinho es un tormento para el equipo española, siempre regatea a su par por la izquierda, antes Pedraza y ahora Cardona.

Apenas ha entrado en juego Haaland, un gol y otro remate, pero siempre está ahí su amenaza, la carrera imprevista, los espacios para la estampida. En un par de ocasiones arranca y tiembla la defensa del Villarreal.

Nunca está a la altura de su enemigo el conjunto español, que solo reacciona a favor del entusiasmo con los cambios de Marcelino. Un par de llegadas (Gueye y Pepé) animan al público hacia una remontada en la que no se cree, ni el estadio ni los jugadores. En medio del choque llega la noticia de la suspensión del partido de Miami, el enfado de sus dirigentes, sin influencia en el juego.