El Mallorca, la casa de los líos

Abandonó el Atlético de Madrid el estadio de Anfield con una derrota pero con buenas sensaciones por la reacción del equipo. Sin embargo, son puntos y victorias lo que necesitan los de Simeone, especialmente en Liga, donde no se pueden permitir más tropiezos si ... no quieren empezar a bajarse de la carrera por el título con 33 jornadas por delante. Si hay un equipo a priori propicio para visitar, sumar de tres y proseguir con la mejoría en el juego ese es el Mallorca, que recibe hoy al conjunto rojiblanco (16.15, Dazn) con tan solo un punto en su haber, en puestos de descenso y envuelto en una polémica constante.

Un ambiente tirante que empezó a fraguarse a finales de la temporada pasada, cuando la afición reprochaba al equipo haber adelantado sus vacaciones debido a su desidia en las últimas jornadas. Una reprobación que llevó a Maffeo, acostumbrado a ser el perejil de todas las salsas, a enfrentarse con su propio estadio, lo que le ubicó en el centro de todas las críticas mallorquinistas. El lateral, semanas después, dejó claro al club que su futuro estaba lejos de las Baleares.

A falta de la llegada de una buena oferta seguía en la dinámica del equipo durante la pretemporada y dejó una imagen junto a Greif y Larin –también en la rampa de salida– demostrando su nula implicación. Los dos últimos terminaron abandonando el conjunto bermellón, al contrario que Maffeo, que entonces se vio obligado a disculparse con su afición. «Salir ahí y mandaros callar fue un error mío y lo asumo. Yo me equivoqué y si alguien de la grada se sintió ofendido le pido perdón», un mensaje que se produjo días después de que estallara una nueva polémica.

Noticia Relacionada Dos cañonazos y pleno al quince Rubén Cañizares El Madrid vence sin brillantez al Espanyol gracias a dos derechazos de Militao y Mbappé y suma cinco de cinco en el inicio de Liga

En la derrota del Mallorca en el Bernabéu se quedó sin jugar Dani Rodríguez, uno de los capitanes y grandes figuras del equipo. Tras el encuentro, en una de las reacciones más duras de un futbolista en los últimos tiempos, el gallego cargó contra su entrenador, Arrasate y contra el joven recién llegado Jan Virgili, que sí tuvo minutos. «Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, cultura y respeto por el trabajo brilla por su ausencia», una crítica pública que provocó que el club suspendiera durante diez días de empleo y sueldo a su futbolista, además de retirarle la capitanía.

Cumplida la sanción, Dani Rodríguez regresó a los entrenamientos y se disculpó con la afición, sus compañeros y Arrasate, quien aceptó el arrepentimiento del centrocampista pero confesó que se le hace «muy difícil contar con un jugador que ha cruzado una línea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo». Una accidentada situación extradeportiva que coincide con el mal inicio de Liga dentro del terreno de juego. El Mallorca suma tan solo un punto en las primeras cuatro jornadas y se encuentra en puestos de descenso en la penúltima posición, aunque lo más preocupante es la sensación de equipo roto que desprende. Para dejar atrás las semanas convulsas que han rodeado a los bermellones, la solución es clara: ganar.