Mallorca - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Barcelona comienza este sábado, 16 de agosto, su participación en la Liga 2025-26, un partido en el que se enfrenta al Mallorca en el terreno de juego del equipo balear.

El equipo de Hansi Flick se presenta al encuentro del estreno en la Liga después de golear al Como (5-0) en el Trofeo Joan Gamper, su último partido en una pretemporada en el que el club azulgrana se ha visto envuelto en varias polémicas. Las inscripciones de sus nuevos fichajes (Joan Garcia y Rashford) o el enfrentamiento de Ter Stegen con la entidad, ya resuelto, han sido algunos de los situaciones complicadas a las que se ha tenido que enfrentar Joan Laporta.

El Barça comienza un campeonato en el que busca reeditar el título conseguido la pasada temporada, por lo que comenzar sumando los tres puntos ante el Mallorca es el gran objetivo para este sábado. Los azulgranas llegan a la cita después de ganar en todos sus compromisos de pretemporada, en la que, además del Como, se impusieron en su gira asiática al Vissel Kobe (1-3), al Seoul (3-7) y al Daegu (0-5),

En el cuadro bermellón, en el que Jagoba Arrasate ocupando el banquillo, aparece un exazulgrana fichado este verano, el cántabro Pablo Torre, que ha llegado al Mallorca para reforzar su medular. No es la única novedad en la plantilla, a la que también se ha sumado un futbolistas como el delantero Mateo Joseph (Leeds).

A qué hora es el Mallorca - Barcelona

El atractivo Mallorca - Barcelona, partido que se disputa este sábado en el estadio de Son Moix y correspondiente a la primera jornada de la Liga 2025-26, está programado para las 19.30 horas. Un partido en el que el estadio del conjunto balear presentará una magnífica entrada.

Dónde ver el Mallorca - Barcelona de LaLiga hoy

El encuentro entre el Mallorca - Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga.