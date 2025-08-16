Fútbol / Liga
Mallorca - Barcelona, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Mallorca - Barcelona, de la jornada 1
Estadísticas
30.4%MLL
69.6%BAR
0 Goles 2
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 1
7 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 7
2 Tarjetas amarillas 1
2 Tarjetas rojas 0
94 Pases correctos 263
35 Pases fallados 34
2 Fueras de juego 2
0 Paradas 1
2 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
