Mallorca
Mallorca
Descanso
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Raphinha (6'),
  • F. Torres (22')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Sábado 16/08 19:30h. Árbitro José Luis Munuera Montero. Estadio Iberostar Estadi.

Fútbol / Liga

Mallorca - Barcelona, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Mallorca - Barcelona, de la jornada 1

Mallorca

MLL

Entrenador:
Jagoba Arrasate4-2-3-1
  1. Leo Román
    Portero    1
  2. Mateu Morey
    Defensa    2
  3. M. Valjent
    Defensa    24
  4. A. Raíllo
    Defensa    21
  5. Mojica
    Defensa    22
  6. M. Morlanes
    Centrocampista    8
  7. Antonio S.
    Centrocampista    6
  8. Takuma Asano
    Centrocampista    11
  9. Pablo Torre
    Centrocampista    20
  10. Sergi Darder
    Centrocampista    10
  11. Muriqi
    Delantero    7
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 24Eric Garcia
    Defensa
  3. 4Araújo
    Defensa
  4. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  5. 3Balde
    Defensa
  6. 21De Jong
    Centrocampista
  7. 8Pedri
    Centrocampista
  8. 10Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista
  9. 16Fermín López
    Centrocampista
  10. 11Raphinha
    Centrocampista
  11. 7F. Torres
    Delantero
Estadísticas
30.4%MallorcaMLL
69.6%BARFC Barcelona
0 Goles 2
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 1
7 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 7
2 Tarjetas amarillas 1
2 Tarjetas rojas 0
94 Pases correctos 263
35 Pases fallados 34
2 Fueras de juego 2
0 Paradas 1
2 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

