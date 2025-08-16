Fútbol / Liga
Mallorca - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1
Sigue en directo el Mallorca - Barcelona, partido de la Liga, sábado 16 de agosto
Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la amarilla a Raphinha en el 45+7:
«Amarilla para Raphinha por entrada a Mateu. Para mí no es roja , ya que la zona con la que impacta en la pierna del adversario es la tibia. No lo hace con los tacos, como podía parecer»
Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Morlanes en el minuto 32:
«SSegunda amarilla y por tanto roja a Morlanes por derribar a Lamine, zancadilleándole por detrás, y evitando un ataque prometedor claro. La polémica es con la primera amarilla. Se la muestra por protestar por conceder gol con Raillo en el suelo»
Mallorca 0-2 Barcelona
Primera parte complicada para el cuadro bermellón.
DESCANSO
Final de la primera mitad.
Min 45+6. Amarilla a Raphinha
Primera para el Barça, por falta grave sobre Mateu Jaume.
Min 45+5. No coge puerta el disparo de Lamine
Se marcha por poco.
Min 45+5. Se marcha alto el cabezazo de Antonio Sánchez
Joan García pondrá el balón en juego.
Min 45+4. Córner para el Mallorca
Despeja Araujo.
Min 45+2. Casi tiene Lamine el tercero
No acabó de coger puerta el balón.
7 minutos de añadido
Llegamos al final del tiempo reglamentario en la primera mitad del encuentro.
Min 42. Amarilla a Pablo Torre
Otra tarjeta más para el Mallorca.
Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Muriqi:
«Entrada de Muriqi a Joan, que sale y despeja de cabeza. El delantero levanta mucho la pierna y golpea con los tacos en la cara del portero. Le muestra amarilla. Es roja , ya que hay juego brusco grave, peligrando la integridad del adversario»
Min 38. Roja directa a Muriqi
Rectifica el árbitro. El Mallorca se queda con 2 menos...
Min 37. Posible roja directa a Muriqi
El colegiado se acerca a la pantalla del VAR.
Min 35. Amarilla para Muriqi
Por juego peligroso.
Min 35. Duro golpe entre Muriqi y Joan García
El guardameta se duele en el suelo.
Min 34. Se va alto el disparo de Lamine
No coge puerta.
Min 32. Segunda amarilla para Morlanes
¡Qué barbaridad el peligro que genera Lamine! El Mallorca se queda con uno menos...
Min 30. Se acaba la pausa de hidratación
Se reanuda el partido.
Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la polémica del gol de Ferrán:
«Gol de Ferran con Raillo tirado dentro de su área tras despejar de cabeza. El colegiado no para el partido. El árbitro no es médico, y al ser una posible conmoción, creo que debería haber detenido el juego»
Min 28. Pausa de hidratación
La salud es lo primero.
Min 24. Amarilla a Jagoba Arrasate
El colegiado le sacó la amarilla por protestar tras el gol encajado.
Min 22. ¡GOOOOOOOOOL DE FERRÁN!
Sube al marcador el gol del Barcelona. Raillo recibió un fuerte balonazo en la cabeza, cayendo al suelo desplomado. El Barcelona siguió la jugada y Ferrán la clavó en la escuadra. Mallorca 0-2 Barcelona
Min 22. El colegiado da el gol
Abuchea Son Moix.
Min 22. ¿Gol del Barça?
Ferrán la clava en la escuadra mientras estaba Raillo en el suelo tras recibir un balonazo en la cabeza.
Min 21. ¡Qué oportunidad ha desperdiciado Muriqi!
Se la tiró al cuerpo a Joan García, que ataja con facilidad.
Min 20. Córner para el Mallorca
Despejó Araujo.
Min 18. Otra falta de Araujo a Muriqi
Se pican el atacante y el defensa.
Min 14. Falta de Araujo sobre Muriqi
El Mallorca pondrá el balón en juego.
Min 10. Falta de Araujo sobre Torre
El uruguayo corta la contra del Mallorca.
Min 7. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!
Asistencia de Lamine y gol de cabeza de Raphinha. Los dos de siempre. Mallorca 0-1 Barcelona.
Min 5. Fuera de juego del Mallorca
Intentaban salir a la contra los bermellones.
Min 2. La primera de Lamine
Primer balón que toca y destroza a Mojica. Leo Román ha tenido que meter el pie para evitar el primero.
¡Comienza el partido!
El Mallorca pone el balón en juego.
Sortean el saque Raillo y Araujo
Los capitanes se saludan.
¡Ya saltan al campo los 22 protagonistas!
Esto está a punto de comenzar.
Sustito con Joan García
El portero se ha retirado momentáneamente del calentamiento tras darse un golpe en la mano, pero ya ha vuelto y estará en el once titular.
Pablo Torre se reencuentra con sus excompañeros
Ya calientan los jugadores
Esto está a punto de comenzar.
Los jugadores del Barcelona se encuentran con la mascota del Mallorca
¡La última vez que el Mallorca ganó al Barça!
Nos remontamos a la temporada 2008/09 en Son Moix. El conjunto balear ganó 2-1 con goles de Juan Arango y Cleber Santana.
¡Queda media hora!
En 30 minutos rodará el balón sobre el césped de Son Moix.
El once titular del Mallorca:
Leo Román, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Mojica, Morlanes, Antonio Sánchez, Darder, Torre, Asano y Muriqi son los elegidos de Arrasate para el comienzo liguero.
Ya conocemos el once inicial del Barcelona:
Joan García, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferrán, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, De Jong y Eric García son las apuestas de Flick en este primer partido de liga.
¡Buenas tardes a todos!
En breves comenzarán las aventuras ligueras del Barcelona y del Mallorca en Son Moix. El actual campeón visitará a los baleares en la primera jornada de liga.
