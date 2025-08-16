Mallorca - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

Esta funcionalidad es sólo para registrados

20:32 Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la amarilla a Raphinha en el 45+7: «Amarilla para Raphinha por entrada a Mateu. Para mí no es roja , ya que la zona con la que impacta en la pierna del adversario es la tibia. No lo hace con los tacos, como podía parecer»

20:29 Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Morlanes en el minuto 32: «SSegunda amarilla y por tanto roja a Morlanes por derribar a Lamine, zancadilleándole por detrás, y evitando un ataque prometedor claro. La polémica es con la primera amarilla. Se la muestra por protestar por conceder gol con Raillo en el suelo»

20:26 Mallorca 0-2 Barcelona Primera parte complicada para el cuadro bermellón.

20:26 DESCANSO Final de la primera mitad.

20:25 Min 45+6. Amarilla a Raphinha Primera para el Barça, por falta grave sobre Mateu Jaume.

20:24 Min 45+5. No coge puerta el disparo de Lamine Se marcha por poco.

20:23 Min 45+5. Se marcha alto el cabezazo de Antonio Sánchez Joan García pondrá el balón en juego.

20:22 Min 45+4. Córner para el Mallorca Despeja Araujo.

20:20 Min 45+2. Casi tiene Lamine el tercero No acabó de coger puerta el balón.

20:18 7 minutos de añadido Llegamos al final del tiempo reglamentario en la primera mitad del encuentro.

20:16 Min 42. Amarilla a Pablo Torre Otra tarjeta más para el Mallorca.

20:15 Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Muriqi: «Entrada de Muriqi a Joan, que sale y despeja de cabeza. El delantero levanta mucho la pierna y golpea con los tacos en la cara del portero. Le muestra amarilla. Es roja , ya que hay juego brusco grave, peligrando la integridad del adversario»

20:12 Min 38. Roja directa a Muriqi Rectifica el árbitro. El Mallorca se queda con 2 menos...

20:10 Min 37. Posible roja directa a Muriqi El colegiado se acerca a la pantalla del VAR.

20:09 Min 35. Amarilla para Muriqi Por juego peligroso.

20:08 Min 35. Duro golpe entre Muriqi y Joan García El guardameta se duele en el suelo.

20:08 Min 34. Se va alto el disparo de Lamine No coge puerta.

20:07 Min 32. Segunda amarilla para Morlanes ¡Qué barbaridad el peligro que genera Lamine! El Mallorca se queda con uno menos...

20:04 Min 30. Se acaba la pausa de hidratación Se reanuda el partido.

20:03 Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la polémica del gol de Ferrán: «Gol de Ferran con Raillo tirado dentro de su área tras despejar de cabeza. El colegiado no para el partido. El árbitro no es médico, y al ser una posible conmoción, creo que debería haber detenido el juego»

20:02 Min 28. Pausa de hidratación La salud es lo primero.

19:59 Min 24. Amarilla a Jagoba Arrasate El colegiado le sacó la amarilla por protestar tras el gol encajado.

19:59 Min 22. ¡GOOOOOOOOOL DE FERRÁN! Sube al marcador el gol del Barcelona. Raillo recibió un fuerte balonazo en la cabeza, cayendo al suelo desplomado. El Barcelona siguió la jugada y Ferrán la clavó en la escuadra. Mallorca 0-2 Barcelona

19:57 Min 22. El colegiado da el gol Abuchea Son Moix.

19:56 Min 22. ¿Gol del Barça? Ferrán la clava en la escuadra mientras estaba Raillo en el suelo tras recibir un balonazo en la cabeza.

19:54 Min 21. ¡Qué oportunidad ha desperdiciado Muriqi! Se la tiró al cuerpo a Joan García, que ataja con facilidad.

19:53 Min 20. Córner para el Mallorca Despejó Araujo.

19:51 Min 18. Otra falta de Araujo a Muriqi Se pican el atacante y el defensa.

19:47 Min 14. Falta de Araujo sobre Muriqi El Mallorca pondrá el balón en juego.

19:44 Min 10. Falta de Araujo sobre Torre El uruguayo corta la contra del Mallorca.

19:41 Min 7. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA! Asistencia de Lamine y gol de cabeza de Raphinha. Los dos de siempre. Mallorca 0-1 Barcelona.

19:39 Min 5. Fuera de juego del Mallorca Intentaban salir a la contra los bermellones.

19:36 Min 2. La primera de Lamine Primer balón que toca y destroza a Mojica. Leo Román ha tenido que meter el pie para evitar el primero.

19:33 ¡Comienza el partido! El Mallorca pone el balón en juego.

19:32 Sortean el saque Raillo y Araujo Los capitanes se saludan.

19:28 ¡Ya saltan al campo los 22 protagonistas! Esto está a punto de comenzar.

19:25 Sustito con Joan García El portero se ha retirado momentáneamente del calentamiento tras darse un golpe en la mano, pero ya ha vuelto y estará en el once titular.

19:16 Pablo Torre se reencuentra con sus excompañeros

19:09 Ya calientan los jugadores Esto está a punto de comenzar.

19:07 Los jugadores del Barcelona se encuentran con la mascota del Mallorca

19:02 ¡La última vez que el Mallorca ganó al Barça! Nos remontamos a la temporada 2008/09 en Son Moix. El conjunto balear ganó 2-1 con goles de Juan Arango y Cleber Santana.

19:00 ¡Queda media hora! En 30 minutos rodará el balón sobre el césped de Son Moix.

18:59 El once titular del Mallorca: Leo Román, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Mojica, Morlanes, Antonio Sánchez, Darder, Torre, Asano y Muriqi son los elegidos de Arrasate para el comienzo liguero.

18:55 Ya conocemos el once inicial del Barcelona: Joan García, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferrán, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, De Jong y Eric García son las apuestas de Flick en este primer partido de liga.