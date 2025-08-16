Suscribete a
Mallorca
Mallorca
0
2
Descanso
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Raphinha (6'),
  • F. Torres (22')

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Sábado 16/08 19:30h. Árbitro José Luis Munuera Montero. Estadio Iberostar Estadi.

Fútbol / Liga

Mallorca - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

Sigue en directo el Mallorca - Barcelona, partido de la Liga, sábado 16 de agosto

Mallorca - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

Pablo Pizarro

20:32

Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la amarilla a Raphinha en el 45+7:

«Amarilla para Raphinha por entrada a Mateu. Para mí no es roja , ya que la zona con la que impacta en la pierna del adversario es la tibia. No lo hace con los tacos, como podía parecer»

20:29

Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Morlanes en el minuto 32:

«SSegunda amarilla y por tanto roja a Morlanes por derribar a Lamine, zancadilleándole por detrás, y evitando un ataque prometedor claro. La polémica es con la primera amarilla. Se la muestra por protestar por conceder gol con Raillo en el suelo»

20:26

Mallorca 0-2 Barcelona

Primera parte complicada para el cuadro bermellón.

20:26

DESCANSO

Final de la primera mitad.

20:25

Min 45+6. Amarilla a Raphinha

Primera para el Barça, por falta grave sobre Mateu Jaume.

20:24

Min 45+5. No coge puerta el disparo de Lamine

Se marcha por poco.

20:23

Min 45+5. Se marcha alto el cabezazo de Antonio Sánchez

Joan García pondrá el balón en juego.

20:22

Min 45+4. Córner para el Mallorca

Despeja Araujo.

20:20

Min 45+2. Casi tiene Lamine el tercero

No acabó de coger puerta el balón.

20:18

7 minutos de añadido

Llegamos al final del tiempo reglamentario en la primera mitad del encuentro.

20:16

Min 42. Amarilla a Pablo Torre

Otra tarjeta más para el Mallorca.

20:15

Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la roja a Muriqi:

«Entrada de Muriqi a Joan, que sale y despeja de cabeza. El delantero levanta mucho la pierna y golpea con los tacos en la cara del portero. Le muestra amarilla. Es roja , ya que hay juego brusco grave, peligrando la integridad del adversario»

20:12

Min 38. Roja directa a Muriqi

Rectifica el árbitro. El Mallorca se queda con 2 menos...

20:10

Min 37. Posible roja directa a Muriqi

El colegiado se acerca a la pantalla del VAR.

20:09

Min 35. Amarilla para Muriqi

Por juego peligroso.

20:08

Min 35. Duro golpe entre Muriqi y Joan García

El guardameta se duele en el suelo.

20:08

Min 34. Se va alto el disparo de Lamine

No coge puerta.

20:07

Min 32. Segunda amarilla para Morlanes

¡Qué barbaridad el peligro que genera Lamine! El Mallorca se queda con uno menos...

20:04

Min 30. Se acaba la pausa de hidratación

Se reanuda el partido.

20:03

Martínez Montoro, árbitro de ABC, sobre la polémica del gol de Ferrán:

«Gol de Ferran con Raillo tirado dentro de su área tras despejar de cabeza. El colegiado no para el partido. El árbitro no es médico, y al ser una posible conmoción, creo que debería haber detenido el juego»

20:02

Min 28. Pausa de hidratación

La salud es lo primero.

19:59

Min 24. Amarilla a Jagoba Arrasate

El colegiado le sacó la amarilla por protestar tras el gol encajado.

19:59

Min 22. ¡GOOOOOOOOOL DE FERRÁN!

Sube al marcador el gol del Barcelona. Raillo recibió un fuerte balonazo en la cabeza, cayendo al suelo desplomado. El Barcelona siguió la jugada y Ferrán la clavó en la escuadra. Mallorca 0-2 Barcelona

19:57

Min 22. El colegiado da el gol

Abuchea Son Moix.

19:56

Min 22. ¿Gol del Barça?

Ferrán la clava en la escuadra mientras estaba Raillo en el suelo tras recibir un balonazo en la cabeza.

19:54

Min 21. ¡Qué oportunidad ha desperdiciado Muriqi!

Se la tiró al cuerpo a Joan García, que ataja con facilidad.

19:53

Min 20. Córner para el Mallorca

Despejó Araujo.

19:51

Min 18. Otra falta de Araujo a Muriqi

Se pican el atacante y el defensa.

19:47

Min 14. Falta de Araujo sobre Muriqi

El Mallorca pondrá el balón en juego.

19:44

Min 10. Falta de Araujo sobre Torre

El uruguayo corta la contra del Mallorca.

19:41

Min 7. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!

Asistencia de Lamine y gol de cabeza de Raphinha. Los dos de siempre. Mallorca 0-1 Barcelona.

19:39

Min 5. Fuera de juego del Mallorca

Intentaban salir a la contra los bermellones.

19:36

Min 2. La primera de Lamine

Primer balón que toca y destroza a Mojica. Leo Román ha tenido que meter el pie para evitar el primero.

19:33

¡Comienza el partido!

El Mallorca pone el balón en juego.

19:32

Sortean el saque Raillo y Araujo

Los capitanes se saludan.

19:28

¡Ya saltan al campo los 22 protagonistas!

Esto está a punto de comenzar.

19:25

Sustito con Joan García

El portero se ha retirado momentáneamente del calentamiento tras darse un golpe en la mano, pero ya ha vuelto y estará en el once titular.

19:16

Pablo Torre se reencuentra con sus excompañeros

19:09

Ya calientan los jugadores

Esto está a punto de comenzar.

19:07

Los jugadores del Barcelona se encuentran con la mascota del Mallorca

19:02

¡La última vez que el Mallorca ganó al Barça!

Nos remontamos a la temporada 2008/09 en Son Moix. El conjunto balear ganó 2-1 con goles de Juan Arango y Cleber Santana.

19:00

¡Queda media hora!

En 30 minutos rodará el balón sobre el césped de Son Moix.

18:59

El once titular del Mallorca:

Leo Román, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Mojica, Morlanes, Antonio Sánchez, Darder, Torre, Asano y Muriqi son los elegidos de Arrasate para el comienzo liguero.

18:55

Ya conocemos el once inicial del Barcelona:

Joan García, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferrán, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, De Jong y Eric García son las apuestas de Flick en este primer partido de liga.

18:53

¡Buenas tardes a todos!

En breves comenzarán las aventuras ligueras del Barcelona y del Mallorca en Son Moix. El actual campeón visitará a los baleares en la primera jornada de liga.

