la liga
Un Madrid desatado y el peor Atleti de la era Simeone: el derbi más desigual
Un Madrid con la flecha hacia arriba visita el Metropolitano en uno de los peores momentos de la era Simeone. Vini y Courtois, en el foco de la grada
ewfew
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete