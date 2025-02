Última hora del juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso hoy, en directo

Sigue en directo la última hora del juicio por el caso Luis Rubiales por el beso a la jugadora de fútbol española, Jenni Hermoso y últimas noticias hoy.

13:50 No confundir pecado y delito «Jamás voy a cuestionar que los días que tardó en denunciar Jennifer Hermoso sean demostrativo de nada. Nunca lo haré. Las víctimas necesitan su tiempo», agrega. «También me llama la atención que es el primer procedimiento penal en que la víctima no es analizada por el departamento forense. Aquí no ha parado de hacerse mención de un profesional pero no hay informes. Hay un desierto probatorio. Me alegro que se eleven las peticiones de daños a las víctimas sexuales. Deseo que esta petición sirva de norma orientadora para peticiones de casos más graves. Solicito que dicte una sentencia absolutoria porque no podemos confundir el pecado y el delito».

13:49 ¿Por qué no hay otros acusados si hubo coacción? «Si García Cuervo presiona, si Patricia Pérez también está ahí... ¿por qué no están acusados? No hacen menos que otras personas que sí están acusadas. Lo mismo pasa con Montse Tomé. Ella estaría coaccionando a la señora Hermoso con su no convocatoria», desliza la abogada.

13:48 Rubiales no insiste «En el avión, el señor Rubiales reconoce la conversación con Jenni Hermoso para salir a hacer el comunicado, pero no insiste. ¿Qué coacción es esta?»

13:46 El delito de coacción «Si condenase por coacción con el relato de hechos de las acusaciones esta sentencia sería casada por infracción de ley y por apropiación indebida de ese artículo. Los hechos que describen no muestran los elementos del artículo. Coaccionar no es insistir ni ser pesado»

13:34 La acusación de agresión sexual «No concurre el ánimo sexual en Luis Rubiales. Por todo lo expuesto, creo que esto le debe llevar a dictar una sentencia absolutoria», concluye sobre este delito la abogada del expresidente de la RFEF. «Si usted considerase que la hipótesis de la acusación es razonable, creo que las objeciones a la razón acusatoria también lo son», argumenta.

13:23 Preguntar a las víctimas de presuntos delitos sexuales «La señora fiscal dice que lamenta que tenga que seguir haciendo preguntas a las víctimas de presuntos delitos sexuales sobre su comportamiento posterior cuando no responden al patrón de 'víctima ideal' y que vuelven a disfrutar de la vida. Yo compartiría con la fiscal que tampoco me gusta tener que indagar y preguntar sobre esto. Pero cuando soy acusación particular yo explico, a las mujeres que me han concedido sus derechos, que los abogados de la defensa les van a preguntar para luchar por la presunción de inocencia que, a veces, el comportamiento posterior de la víctima puede ser un elemento para intentar obtener elementos que sirvan a la tesis exculpatoria»

13:19 «Jenni le dice al psicólogo que está de acuerdo con que el beso era fruto de la euforia» Siguen las conclusiones de la abogada de Luis Rubiales. «Me hace gracia que en la declaración del psicólogo de la selección dice que tiene una conversación con Jenni Hermoso. En ese momento era para decir que no y que ya se había puesto en manos de sus representantes y ya veré lo que hago. Pero el psicólogo dice que Jenni le dice que está de acuerdo con que el beso era fruto de la euforia»

13:13 «Esa consecuencia no era algo querido o buscado por el señor Rubiales» «Jenni Hermoso estaba destrozada por esto, claro... Porque en vez de hablar del Mundial se hablaba del beso. Esa consecuencia tampoco es algo querido ni buscado por el señor Rubiales. Esto tampoco implica que estemos ante una agresión sexual. Ese beso de amigo eufórico se interpreta como una intromisión en la libertad sexual. Pero esto no tiene un sustento probatorio suficiente»

13:01 Una manifestación de alegría incontrolable Para la abogada de Rubiales, sí hubo consentimiento y aunque no lo hubiera habido no se habría tratado de una agresión sexual. Un delito de agresión sexual no se habría producido ante millones de espectadores, según ella, que califica el beso de «manifestación de alegría incontrolada». Reconoce que fue desafortunado, «pero no delictivo». «Ese beso en los labios no constituye un delito de agresión sexual».

12:46 «Nadie pide permiso para dar un beso en la mejilla» Reitera la abogada en el consentimiento y que Rubiales mueve los labios, por lo que se da por hecho que algo le dice. «No es un gesto de inmovilizarla para agredirla sexualmente, sino un gesto espontáneo antes de darle un beso, y los labios se mueven, entonces algo le dice». También considera que «nadie pide permiso para dar un beso en la mejilla, eso será en Japón». Video.

12:31 La defensa de Rubiales defiende la pericial Defiende la abogada que la pericial la «encarga el señor Ripoll, abogado de Rubiales, cuyo objeto sancionador son objeto del enjuiciamiento. La Lecrim no prohíbe que la pericial se use en otras causas», afirma. No hay irregulares procesales, defiende, e insiste en que puede ejercer de perito sin tener titulación. También defiende que el perito solo pudo leer los labios de Rubiales porque Jennifer Hermoso estaba de espaldas y era imposible leer los suyos y afea que la acusación no haya presentado otra pericial que pueda desmentirla. Video.

12:25 Conclusiones de la defensa de Rubiales La abogada de Rubiales, ante lo contradictorio de las versiones de Rubiales y Hermoso se remite a dos pruebas: una de ellas, «lo que ocurrió en la celebración del vestuario, en el directo de Instagram. Tenemos una expresión de máxima alegría por su parte».

11:49 La abogada de la AFE asegura que la intérprete del perito era en realidad su secretaria «Según la página web de la Asociación, la intérprete del perito es la secretaria de este señor y no se cumplieron a los requerimientos legales», ha denunciado la abogada, rechazando así la prueba pericial. Video.

11:41 La AFE considera agresión sexual de Rubiales y coacciones de todos los acusados «Entendemos que el testimonio de Jennifer Hermoso es verosímil. La víctima declara como sujeto pasivo». Video.

11:28 Comunicado a espaldas de Hermoso Considera la abogada de la AFE que el comunicado que quería emitir Rubiales conjunto con Hermoso fue a espaldas de la jugadora con el único objetivo de contribuir al relato. Enumera las coacciones basándose en las declaraciones del hermano y la amiga de la futbolistas que señalaban que se les había ofrecido un buen trato o incluso trabajo si colaboraban. Video.

11:19 Conclusiones de la AFE Es el turno de la abogada de la AFE, que describe el momento del beso como un comportamiento que tuvo lugar «de una manera agresiva, sorpresiva e inesperada». «Besar a una jugadora no está permitido en el protocolo contra el acoso». Video.

11:14 No se entiende que no fuera convocada posteriormente Pone de relieve también que después de este episodio no fuera convocada con la selección ante las sorpresa del resto del equipo, algo que tomé justificó con motivos deportivos. «Había sido balón de plata un mes antes en el Mundial. ¿De verdad puede haber motivos deportivos que justifiquen que no fuera convocada? Ni sus propias compañeras pueden creérselo». Video.

11:01 Defiende las coacciones por parte de los acusados En el avión, en el bus, en Ibiza... El abogado de Hermoso ha enumerado los múltiples episodios que pueden describir un delito de coacciones. «Ana Ecube dejó claramente nítido la insistencia del señor Rivera hasta el punto de que tuvo que interferir para quitar presión». Video.

10:36 Cuantía acorde a los perjuicios «Este acontecimiento ha marcado significativamente a la víctima, la ha estigmatizado a nivel internacional». Justifica así la cuantía solicitada como responsabilidad civil. Video.

10:29 Jennifer nunca cambió de opinión «Jennifer nunca cambió de opinión sobre el consentimiento», afirma el abogado, que insiste en que Hermoso en todo momento quiso poner el foco en la victoria de España y no quería empañar el logro. Video.

10:18 «El perito no pudo leer los labios» Defiende el abogado que es Rubiales quien se cuelga de Jenni Hermoso, en ningún caso es ella quien le levanta como dijo en su declaración. Además, considera que «el perito no pudo leer los labios» de Rubiales y que en todo momento Hermoso negaba que el presidente de la federación le hubiera preguntado si se daban un beso. «No hubo consentimiento, hubo sometimiento». Video.

10:08 El beso no fue consentido El abogado de Jenni Hermoso presenta su informe y reitera que el beso no fue consentido, con carácter internacional y los hechos son constitutivos de delito en el país donde sucedió, Australia. Además el beso se produjo porque así se vio por televisión. Video.

10:07 Comienza el abogado de Jenni Hermoso Arranca la sesión

09:30 Última sesión del juicio... o no Buenos días, a partir de las 10 horas se retoma en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Rubiales con las conclusiones de las defensas de los acusados y de la acusación popular. Podría ser la última sesión del juicio dependiendo de la agilidad en la presentación de los informes. Si se alargan, podría seguir mañana o incluso el lunes.

14:23 La Fiscalía concluye que «el beso de Rubiales fue un atentado contra la libertad sexual de Hermoso» La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de la selección masculina Albert Luque y el que fue responsable de marketing cuando en agosto de 2023, el primero besó a la jugadora Jennifer Hermoso en la boca durante la entrega de trofeos del Mundial de fútbol de Sidney en un «atentado contra su libertad sexual».

13:44 Dura la fiscal contra el director de Márketing La fiscal, ha Rivera: «Es compatible encargarse de las comidas, cenas y bikinis y cometer un delito de coacciones. Además con lo poco que dormía le dio tiempo».

13:37 La chulería del núcleo duro de la federación «Usted, señoría, tuvo que llamar la atención a uno de los comparecientes del núcleo duro por su chulería, si se comportan así en sede judicial, ¿cómo no se van a comportar en la federación?¿cómo no van a tener miedo las jugadoras?» Video.

13:35 Defiende el delito de coacciones graves Las coacciones afectan a los cuatro acusados y se dan en el avión cuando se elabora un informe redactado por un tercero a nombre de Hermoso, entre otros episodios.

13:24 «Ella va a quedar como 'la del beso'» Además de la multa, también pide la fiscalía una responsabilidad civil porque a ella le supuso una humillación, ir al psicólogo y ahora «ella va a quedar como 'la del beso'». Nadie, dice, se preocupó por la señora Hermoso, solo «el chiringuito».

13:21 Se ha pedido la pena mínima Explica que si la pena de agresión sexual va de 1 a 4 años, se ha pedido la mínima porque se ha tenido en cuenta las circunstancias de lo acontecido. Es un beso y no un acto más grave, pero resalta que todo el mundo tuvo que ver la humillación porque se estaba retransmitiendo por la tele, y el acto fue por parte de un superior: del presidente de la federación a una jugadora.

13:06 Justifica el delito de agresión sexual La fiscal justifica el beso no consentido como agresión sexual por la tipificación actual de la ley, pero insiste en que la ley anterior ya lo calificaba de abuso. «Un beso en la boca es una acto íntimo».

12:56 La fiscal rechaza la declaración de Rubiales y al perito no cualificado Ironiza la fiscal con la declaración de Rubiales de ayer en la que señalaba que quería consolar a Hermoso por haber fallado un penalti: «Ay, pobrecita, que ha fallado un penalti, le voy a agredir sexualmente». «No es lo mismo tener un perito titulado que otro que su única experiencia es sordomudo de nacimiento», afirma la fiscal, que califica la prueba pericial de manipulada y ad hoc. Video.

12:50 «¿Cuándo hay que denunciar para creer a la víctima?» «¿Cuándo hay que denunciar para creer a la víctima?», insiste la fiscal, que defiende que la futbolista no tenía por qué ir ni en Australia ni dejar de ir a Ibiza para ir a denunciar. «Las víctimas necesitan un tiempo de reflexión, podía intuir las consecuencias».

12:45 Una jugadora enfrentada a una federación «Era una simple jugadora enfrentada a toda una federación con todo el poder que se ha visto que tenía y a un presidente que se ha visto que no mandaba mucho, mandaba todo». Video.

12:42 «En ningún momento ella eleva al señor Rubiales» «En el acto del beso, en ningún momento ella eleva al señor Rubiales. No hace falta saber de anatomía para ver en el vídeo que él se pone sobre ella. Que luego se despide con sonrisa, qué tiene que ver. Se está retransmitiendo a todo el mundo».

12:39 «¿Es menos víctima porque celebre?» «Le he tenido que preguntar por qué se reía en el túnel de vestuario, por qué veía champagne...» «¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a una víctima un comportamiento heroico. ¿Acaso no tenía derecho a celebrar el triunfo? Ella ha reconocido que tenía sentiemientos encontrados, que no quería que se quedara. ¿Qué hay que exigirle que haga, que se vaya a un rincón a llorar o monte el espectáculo? ¿Es menos víctima por eso?»

12:39 El alegato de la fiscal «En el año 2025, como fiscal me genera rechazo tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reía, por qué celebró, por qué su comportamiento es de no darle importancia y estar contenta».

12:33 «Queda acreditado que no hubo consentimiento» «No parece muy congruente, que si el acto fue consentido, ya desde un primer momento tan inmediato en que necesitara transmitir la información, lo cuál muestra la sorpresa o el estado de shock por la situación vivida», en relación a que Hermoso cuenta a sus compañeras nada más recibir la medalla que Rubiales le ha dado un beso. Además, mantiene la primera versión sin dudas. «Ella dice: no hubo pregunta, no hubo consentimiento».

12:31 La fiscal destaca la coherencia en el relato de Jenni Hermoso Dice la fiscal que la jugadora, por la buena relación que han comentado todos los intervinientes, cumplió con sus obligaciones y no se aprecia ningún comportamiento de mala fe contra los acusados. «Existe una coherencia total entre los hechos narrados por ella con su comportamiento inmediato y posterior». Video.

12:29 La fiscal: «El beso no fue consentido» «El beso fue no consentido. Después de las pruebas practicadas no hay dudas razonables. La primera prueba es la declaración de la víctima». Video.

12:22 La Fiscalía mantiene su petición de dos años y medio de cárcel para Rubiales y un año y medio para Vilda, Luquye y Rivera La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha elevado a definitivas sus conclusiones sobre los hechos por los que acusa de un delito de agresión sexual a Luis Rubiales y otro de coacciones por el que también responden el exseleccionador Jorge Vilda, el excirector de la selección Albert Luque y el exresponsable de márketing de la RFEF Rubén Rivera. Así, mantiene su solicitud de dos años y medio de prisión para el primero por los dos ilícitos y un año y medio para cada uno de los tres. Informa Isabel Vega desde la Audiencia Nacional.

12:02 Agenda oficial hasta la rúa Yo había convenido con las jugadoras una agenda oficial hasta que acabara la rúa y al atardecer ya empezaba nsus vacaciones. Con Ecube vuelve a hablar al atardecer para decirle que no ha respondido a Albert Luque, que le había escrito al mediodía. La otra fue en el hotel. Asegura que atendió las peticiones de García Cava porque era un directivo de la Federación y él es «un profesional».

11:56 Niega que durante la comida insistiera a Jenni Hermoso que cargara el móvil Luque niega la versión de Ecube de que insistiera durante la comida a Jenni Hermoso, dice que solo habló con ella tras la comida cuando se dirigía a su habitación para recordarle que tenía el zoom por la tarde. Posteriormente fue Ana Ecube quien se dirige a él para hacer de intermediaria con Hermoso. Video.

11:51 Rivera, el único representante de la Federación en el viaje a Ibiza Dice Rivera que era el único representante de la Federación en el viaje a Ibiza, por lo que cualquier asunto tenían que tratarlo con él. Con García Cava habla por teléfono en el microbús de camino al hotel, que le pidió hablar con Jenni Hermoso porque tenía el móvil desactivado. Él se lo pasa y después le dice que Jenni Hermoso tiene que estar en un zoom por la tarde, por lo que necesita tener el móvil conectado.

11:41 Declara ahora Rubén Rivera Solo quiere responder a las defensas, aunque solo la suya tiene preguntas. Cuenta su trabajo de márketing con los patrocinadores y organizando la fiesta posterior a la victoria. No se enteró de la polémica del beso porque se puso a trabajar desde el avión. Fue por un patrocinador cuando ve la imagen del beso por un meme de Iker Casillas y Sara Carbonero. «Yo estaba a lo mío». Video.

11:37 Niega influencia sobre la selección femenina «Yo soy 100% -selección- masculina», afirma Luque, que niega tener ningún tipo de poder o influencia sobre la selección femenina.

11:36 «Quiero que dos amigos lleguen a un entendimiento» Cuando la amiga de Jenni Hermoso le dijo que había un comunicado de la agencia de la jugadora, Luque, dice, contesta con un mensaje de whatsapp «desafortunado» porque él estaba en medio de dos amigos, por un lado Hermoso y por otro Rubiales. «Yo solo quiero que dos amigos lleguen a un entendimiento». Niega la versión de Ana Cube, que afirmó que Luque le ofreció trabajo en la Federación. «¿De qué le voy a ofrecer trabajo, si no sé a qué se dedica y ese no es mi trabajo?». Video.

11:30 Luque solo quería hablar con ella como «amigo» Luque insiste en todo momento en la amistad que tenían. Si bien no fue al Mundial, sí fue al viaje a Ibiza y quiso interesarse por ella, pero como no recibía sus mensajes se acercó al hotel para hablar con ella y ésta no quiso. En su lugar, habló con una amiga de Jennifer, que le dice que ella solo quiere a disfrutar del momento. Reconoce que le sentó mal que no le recibiera con la cantidad de favores que le ha hecho él en ocasiones anteriores. Video.

11:25 Contesta ahora Luque Albert Luque solo contestará al juez y a su defensa. Asegura que eran muy amigos desde hace años. El juez no le deja enumerar los favores durante los años de amistad. Video.

11:19 No tuvo contacto con nadie Asegura Vilda que tras la polémica del beso y cuando estaba en la cuerda floja antes de ser destituido no tuvo contacto con nadie. Video.

11:15 Habla de su destitución Pregunta la fiscal sobre su destitución y los motivos de Pedro Rocha para su destitución pero el juez lo interrumpe por «impertinente». Video.

11:09 Vilda pidió al hermano de Hermoso solucionar la situación Con el hermano de Hermoso y Victoriano habló 5 minutos de fútbol y de la actuación de Jennifer. Sobre el beso, consideran algo anecdótico y sin importancia durante esa conversación. «Otra cosa es la importancia que se le estaba dando en los medios». Reconoce que les dijo de buscar una fórmula para arreglar la situación, aunque no especificó sobre un vídeo. Su hermano le dijo que hablaría con ella. «En ningún caso pensé en Rubiales». Video.

11:04 No vio llorar a Jenni Hermoso Explica Vilda que la futbolista durante el vuelo tenía cara de preocupación, pero no la vio llorar en ningún momento. Sin embargo, sí fue a hablar con su hermano, «preocupado» por ella y por lo que podía suponer la presión mediática para ella. Video.

11:02 ¿Por qué no fue a hablar con Hermoso? «En ese momento no quería importunarla, estaba con sus compañeras, en su celebración, y no quería molestarla», dice Vilda, que reconoce que no ha vuelto a hablar con Hermoso desde el mundial y que la futbolista estaba dolida porque no fuera a preguntarla. Video.

10:58 Se barajaba un comunicado conjunto «La gente de prensa estaba muy activa» buscando fórmulas para rebajar la polémica. Cuenta Vilda que oyó sobre la posibilidad de un comunicado conjunto entre las dos partes.

10:55 Se entera posteriormente de la «bola mediática» Niega haber presenciado conversaciones entre Jenni Hermoso con miembros de la Federación. Desconocía también el comunicado de la jugadora, se entera posteriormente de la «bola mediática que se estaba creando en torno al beso». Video.

10:53 Muy pendiente del episodio de su hija Estuvo escasos momentos en el vestuario porque tenía que atender a su hija y las ruedas de prensa. «Escuché beso, beso, presi, presi, pero apenas hice caso porque no sabía entonces si mi hija y mi mujer podrían viajar a España. Ya en el aeropuerto, tuvo que gestionar la noticia a Olga Carmona sobre la muerte de su padre. Video.

10:50 Se sienta ante el juez Jorge Vilda Ya se encuentra el exseleccionador ante el juez. Asegura que no vio el beso a Jenni en directo porque estaba en penúltima fila. Fue durante la celebración en el césped cuando escuchó comentarios al respecto, pero nadie le dio importancia. En ese momento justo recibe una llamada informándole de que su hija había sido trasladada al hospital con problemas abdominales. Video.

Empieza con retraso Esta séptima jornada comienza con bastante retraso. Pasadas las 10 de la mañana, cuando iba a empezar, el juez ha pedido un receso para solucionar un problema técnico que está tardando en arreglarse. No se está grabando la sesión y es obligatorio que haga.

10:00 Jorge Vilda llega a la Audiencia Nacional Imágenes del exseleccionador de fútbol, que declara hoy como acusado

Conclusiones Si da tiempo, las partes enunciarán hoy las conclusiones. Mañana sería la fase de informes, donde acusaciones y defensas desarrollan esas conclusiones.

Séptima sesión del juicio por el 'caso Rubiales' Buenos días, hoy se celebra en San Fernando de Henares la séptima sesión del juicio del 'caso Rubiales' con las declaraciones del exseleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque.

13:04 Petición de cese de Vilda Irene Paredes, Alexia Putellas y otra jugadora le pidieron meses antes que destituyera a Jorge Vilda amenazando con «consecuencias» si no lo hacía. En esta petición «ayudó» Jennifer Hermoso. Isabel Rodríguez, la portera titular, tenía «una gran animadversión hacia Jorge Vilda por no sacarla».

13:01 Hermoso no le hace ningún reproche durante la vuelta «Se fue riéndose y dándome varias palmadas en el costado», dice Rubiales a su abogada, y asegura que «Jamás» le dio el beso para satisfacer un deseo sexual. Video.

12:42 «¿Ha pedido perdón a la señora Hermoso?» «Ella sabe como yo que le pregunté y ella me contestó 'vale'. Tenía que haberme quedado en una posición más institucional y no dejarme llevar por la emoción». Video.

12:41 «¿No manipuló a todo su entorno para lograr su objetivo de mantenerse al frente de la Federación?» Lo niega Luis Rubiales. Video.

12:35 Jenni «estaba bien en todo momento» Considera el expresidente que hasta unos días después, Jenni Hermoso no cambió de versión con respecto al beso. Video.

12:29 «Actué como un deportista» «Tenía que haber tenido un comportamiento más institucional. Actué como un deportista cuando gana un título», señala. Video.

12:25 Niega presiones a Jenni Niega que se metiera presión a Hermoso para hablar públicamente sobre el beso, los dos, dice, tenían las ideas claras pero el equipo de comunicación consideraba que anta la crisis institucional lo mejor era un comunicado conjunto que la jugadora rechazó.

12:23 Afirma que no redactó ningún comunicado sobre el beso Cuenta Rubiales que en el momento de la redacción del comunicado él estaba pendiente de comunicar a Olga Carmona el fallecimiento de su padre porque ya se estaba moviendo la información por redes sociales y no quería que se enterara así, sino por su familia, que se había desplazado hasta allí. Video.

12:17 Protocolo de violencias sexuales «¿No sabía que no podía tener ese tipo de conductas con una jugadora?», pregunta la fiscal. «Eso es valoración suya, yo no estoy de acuerdo. No estaba tipificado que después de ganar un mundial no se podía dar un beso, hablaba de comportamientos a la fuerza», responde Rubiales. Video.

12:15 Entran juntos al vestuario Cuando entró al vestuario tras ganar el mundial quería comunicar el viaje a Ibiza que solo Jenni Hermoso sabía, no era para preguntar a la jugadora por el beso, según Rubiales. Ambos entraron agarrados al vestuario, «ella me agarra por la cintura y yo a ella por los hombros». Video.

12:10 «Totalmente seguro» de que le dio su consentimiento Asegura que le cogió la cabeza de forma espontánea como un abrazo. A la pregunta sobre si habitualmente le da besos en la boca a modo de saludo, Rubiales dice que no, pero sí en casos extraordinarios: con sus hijas en fin de año o algún compañero de trabajo. «¿Si hubiera sido un hombre le habría dado un beso en la boca tras haber fallado un penalti?»: «Si hubiera una relación de tanta amistad a lo mejor sí», responde el expresidente. «Me he comido a besos a un montón de futbolistas». Video.

12:05 Las primeras declaraciones de Rubiales «Jenni cuando se acercó a mi me puso una cara... había fallado un penalti y con la presión que había durante el partido había sido mucho para ella, le dije que olvidara el penalti. Me apretó muy fuerte debajo de las axilas y me levantó y al bajar le dije: ¿te puedo dar un besito? y ella me dijo que sí». Video.

12:03 Declara ya Luis Rubiales Comienza la declaración de Rubiales, que quiere contestar «a todas las partes».

11:56 Llegada de Albert Luque El exdirector de la Selección masculina, Albert Luque a su llegada a la Audiencia Nacional.

11:45 Siguen visualizándose vídeos Continúa la visualización de vídeos: una entrevista al hermano de Jenni Hermoso, las palabras de disculpa de Rubiales a la plantilla antes de irse de vacaciones...

11:40 Llegada de Vilda a la Audiencia Nacional

11:10 Rubiales y Vilda, presentes en la sala Los dos acusados permanecen en silencio en la sala visualizando los vídeos. Se ha reproducido el vídeo de RTVE de la victoria de España y el momento del beso entre Rubiales y Hermoso. También una entrevista en Cope de Jenni Hermoso durante el vuelo de camino a España en el que le preguntan por el momento.

11:04 Termina el segundo perito y se procede a la prueba documental La fiscal pide la visualización del vídeo del beso emitido por RTVE y El País sobre la celebración del título en el vestuario, en el que se comenta entre bromas el beso y se habla en tono jocoso de la «boda» entre Jenni Hermoso y Rubiales en Ibiza.

10:56 El vídeo no fue adulterado Video. El vídeo analizado es un montaje porque no proviene de una grabación de cámara, según el perito, pero no hay adulteración en la secuencia.

10:50 Declara Abel Baños Peña como perito en la causa Asegura que no conoce a ninguno de los acusados, solo por referencias externas, y relata su larga experiencia en recuperación de datos, ciberseguridad, etc. OnRetrieval le contrata para conocer si hay algún tipo de adulteración en el vídeo del beso a Jenni Hermoso.

10:43 Termina la declaración del perito Ante las preguntas del fiscal, el perito asegura que distingue perfectamente en una lectura labial entre las palabras: piquito, besito y poquito. Video.

10:37 El perito, de Granada, no conoce a Rubiales La Fiscalía pregunta por la experiencia del perito, sordo de nacimiento sin título académico en lectura de labios. «No existen cursos oficiales», responde a la fiscal. Reitera que no conoce a Rubiales pese a ser de Granada ni directamente ni por terceras personas.

10:30 Enric Ripoll fue quien mandó el vídeo para analizar Enric Ripoll fue la persona que encargó el informe pericial, según Morillo, director asesor de la RFEF. Aunque matiza que fue su secretaria quien hizo la gestión y no está seguro. También fue Ripoll quien mandó los vídeos a su secretaria para analizar y no se analizaron otros que circularon por redes sociales.